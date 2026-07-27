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Schutz als Haltung: Magirus startet Stammzell-Typisierungsaktion in Premstätten

Premstätten (ots)

Zahlreiche Personen registrierten sich am 23. Juli 2026 bei Magirus in Premstätten als potenzielle Stammzellspender

Partner der Aktion: Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich

Schutz von Menschenleben als gesellschaftliche Haltung für Magirus

Premstätten als Auftakt: Magirus plant Aktionen an weiteren Standorten

Ein einfacher Wangenabstrich, wenige Minuten Zeit und die Chance, einem Menschen das Leben zu retten. Mit dieser Botschaft öffnete Magirus an seinem Standort in Premstätten bei Graz in Österreich am 23. Juli 2026 seine Tore für eine Stammzell-Typisierungsaktion. Zahlreiche Mitarbeitende des Unternehmens, Beschäftigte aus umliegenden Firmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Region nutzten die Gelegenheit und ließen sich als potenzielle Stammzellspender registrieren.

Ein Wangenabstrich, der Leben retten kann

Ermöglicht wurde die Aktion in Kooperation mit Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich, einem Verein, der Unternehmen bei der Durchführung derartiger Kampagnen aktiv unterstützt. Die Zahlen belegen die Relevanz des Themas: Jedes Jahr erhalten allein in Österreich hunderte Menschen die Diagnose Leukämie oder eine andere schwere Bluterkrankung. Für viele von ihnen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Statistisch gesehen kann jede 300. registrierte Person eines Tages zum Lebensretter für einen Betroffenen werden.

Dass ausgerechnet Magirus diese Initiative ergreift, ergibt sich aus der Unternehmensphilosophie. Als Hersteller von Einsatzfahrzeugen für Feuerwehren, Katastrophenschutz und Betreiber kritischer Infrastruktur steht Schutz von Menschenleben im Mittelpunkt des Traditionsunternehmens. "Unsere Technik schützt Einsatzkräfte und Menschen in den kritischsten Momenten. Aber Schutz endet für uns nicht am Werkstor. Mit der Typisierungsaktion zeigen wir, dass gesellschaftliche Verantwortung bei Magirus kein Lippenbekenntnis ist, sondern gelebter Alltag. Jede Registrierung heute kann morgen ein Leben retten", so Stephanie Loser, Head of Marketing & Communications bei Magirus.

Premstätten als Startschuss für eine internationale Initiative

Der Anstoß für die Initiative kam aus dem unmittelbaren Umfeld von Magirus: Als das Kind eines steirischen Feuerwehrmitglieds schwer erkrankte, war eine Stammzellspende die einzige Hoffnung auf Heilung. Eine Typisierungsaktion im Feuerwehrumfeld machte genau das möglich: Ein passender Spender wurde gefunden. Für Magirus, dessen Fahrzeuge und Ausrüstung täglich an der Seite von Feuerwehren im Einsatz sind, war das ein unmittelbarer Impuls, selbst aktiv zu werden. Die Aktion in Premstätten ist dabei erst der Anfang: In Zukunft sollen vergleichbare Aktionen an weiteren Standorten der Magirus Gruppe realisiert werden - in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und abgestimmt auf die Gegebenheiten vor Ort.

BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)

Bild 1 v.l.n.r.: Andreas Petrik (Standortleiter Magirus in Premstätten), Daniela Böhmer (Controlling, Organisatorin der Aktion) und Julia Neugebauer (Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich)

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Bild 2: Standortleiter Andreas Petrik während der Stammzelltypisierungsaktion

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UNTERNEHMENSKONTAKT

Magirus Lohr GmbH Elena Maier Marketing Frikusweg 8 8141 Premstätten (Österreich) E-Mail: graz-marketing@magirus.com

ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.

KURZVITA

Stephanie Loser, Head of Marketing & Communications, Magirus GmbH

Stephanie Loser ist Head of Marketing & Communications bei Magirus. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche verantwortet sie die globale Marketing- und Unternehmenskommunikation sowie die strategische Weiterentwicklung der Marke Magirus.

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