apetito catering

Wie KI die Kantine nachhaltig macht

Bild-Infos

Download

Rheine (ots)

Besser kalkulieren, weniger wegschmeißen. Nachhaltige Betriebsgastronomie ist wirtschaftlich und umweltbewusst.

Wer in Unternehmen für das leibliche Wohl der Mitarbeitenden sorgt, steht täglich vor einer anspruchsvollen Aufgabe: gutes und zugleich preislich attraktives Essen auf den Tisch zu bringen und dabei nachhaltige Ziele im Blick zu behalten. Vollwertige Zutaten, echte Nährwerte und neue kulinarische Ideen sollen trotz steigender Kosten und begrenzter Ressourcen ihren Platz finden. Herausforderungen wie Energieeinsparungen und der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln prägen den Alltag, bieten jedoch auch Chancen. Denn jede clevere Planung, jeder vermiedene Rest und jede effiziente Lösung stärken Umwelt, Budget und die Zukunft moderner Verpflegungskonzepte.

Branchenpionier apetito catering zeigt, dass Klimaschutz, Qualität und effiziente Prozesse ebenso zusammengehen wie leckere und gesunde Mahlzeiten. Das Familienunternehmen aus Rheine betreut als Caterer bundesweit 265 Betriebsrestaurants und denkt die Gemeinschaftsverpflegung schon seit Jahrzehnten immer wieder neu. So nutzen immer mehr apetito catering-Kunden das Planungstool Easy Prediction, das die KI-gestützte Software des Start-ups Delicious Data nutzt. Easy Prediction wertet u. a. Wetterdaten, typische Wochentags-Vorlieben und die Gästestruktur aus und sagt so erstaunlich genau voraus, wie viele Portionen tatsächlich gebraucht werden. Auch die Portionsgrößen lassen sich bei Bedarf besser steuern. Kombiniert mit der Erfahrung der verantwortlichen Köche konnten 2024 in 130 Restaurants bereits über 2.000 Gerichte weniger umsonst gekocht werden - ein spürbarer Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. "KI hilft uns, die Speiseplanung präziser zu machen und Ressourcen zu schonen", sagt Andreas Oellerich, Geschäftsführer apetito catering. "Das ist gelebte Nachhaltigkeit im Alltag eines jeden Betriebsrestaurants." Ab 2026 setzt apetito catering das Prognose-Tool flächendeckend in allen Restaurants ein.

Besonders viel Gemüse nach Saison und Vielfalt kommt mit dem Menükonzept EATBETTER auf den Teller. Kreative Gerichte und Aromen sollen inspirieren und pflanzenbasierte Ernährung attraktiv machen, dabei werden 60 Prozent CO2 im Vergleich zu einer Mahlzeit mit Fleisch eingespart. Mit dem Nachhaltigkeitssiegel FÜR UNS definiert das Familienunternehmen zudem klare Standards und gibt der Betriebsgastronomie ein Instrument an die Hand, nachhaltiges Engagement sichtbar zu machen. Das wissenschaftlich-fundierte Konzept wurde seit 2023 entwickelt, für 2025 als Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und wird derzeit in ersten Restaurants umgesetzt.

apetito catering liefert maßgeschneiderte Verpflegungskonzepte für die Bereiche Care, Business & Industries sowie Education. Diese werden vor Ort beim Kunden umgesetzt. www.apetito-catering.de

Original-Content von: apetito catering, übermittelt durch news aktuell