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Tut Botox weh? Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic von der my beauty clinic in Nürnberg erklärt, warum moderne Behandlungen heute viel sanfter sind als viele erwarten

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Nürnberg (ots)

Kaum ein ästhetischer Eingriff ist mit so vielen Unsicherheiten verbunden wie die Botox-Behandlung. Zwischen dem Wunsch nach einem entspannten, frischen Ausdruck und der Sorge vor Schmerzen oder unnatürlichen Ergebnissen stehen viele vor einer zentralen Frage: Wie fühlt sich eine moderne Behandlung heute tatsächlich an? Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic, ärztliche Leiterin der my beauty clinic in Nürnberg, ordnet ein, was hinter diesen Bedenken steckt und worauf es bei Schmerzempfinden, Sicherheit und Natürlichkeit wirklich ankommt.

Für viele Interessierte beginnt die Auseinandersetzung mit Botox lange bevor ein Termin in der Praxis vereinbart wird. Der Wunsch nach einem entspannten, frischen Ausdruck ist da, doch Unsicherheit bremst. Informationen werden gesammelt, Erfahrungen aus dem Umfeld eingeholt, Entscheidungen immer wieder verschoben. Im Vordergrund steht häufig die Frage, ob die Behandlung schmerzhaft ist. Hinzu kommen Sorgen vor einem starren Gesichtsausdruck, sichtbaren Veränderungen oder einem Ergebnis, das nicht zur eigenen Persönlichkeit passt. Diese Zurückhaltung bleibt selten folgenlos. Wer sich dauerhaft von Befürchtungen leiten lässt, verharrt in einer Unentschlossenheit, die oft mehr belastet als entlastet. „Viele Menschen tragen den Wunsch nach Veränderung lange mit sich, doch fehlende oder widersprüchliche Informationen verunsichern sie“, erklärt Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic. „Bleiben diese Fragen unbeantwortet, entsteht schnell das Gefühl, die Kontrolle abzugeben, noch bevor überhaupt ein Gespräch stattgefunden hat.“

Genau hier setzt die Arbeit von Dr. Dzanic an. Als ärztliche Leiterin der my beauty clinic in Nürnberg begleitet sie seit Jahren Patientinnen und Patienten, die sich zwischen Wunsch und Zweifel bewegen. „Angst entsteht meist dort, wo Transparenz fehlt. Eine medizinisch geführte Beratung schafft Klarheit und damit Sicherheit“, betont sie. Grundlage ihres Ansatzes ist keine standardisierte Behandlung, sondern eine individuelle Analyse der mimischen Spannung und eine präzise, zurückhaltende Dosierung mit dem Ziel, Natürlichkeit zu bewahren. In der täglichen Praxis zeigt sich, dass viele Befürchtungen auf veralteten Vorstellungen beruhen. Wer den Ablauf versteht und sich medizinisch begleitet fühlt, bewertet die Behandlung meist deutlich ruhiger, als ursprünglich erwartet. Welche Faktoren für ein sicheres und möglichst angenehmes Behandlungserlebnis entscheidend sind und warum starke Schmerzen kein Qualitätsmerkmal darstellen, zeigt der folgende Beitrag.

Sanfte Erfahrung: Wie fühlt sich eine moderne Botox-Behandlung an?

Viele Menschen verbinden Botox noch immer mit der Vorstellung eines schmerzhaften Eingriffs. In der heutigen medizinischen Praxis entspricht das jedoch nicht der Realität. „Starke Schmerzen sind bei einer modernen Botox-Behandlung keinesfalls normal und schon gar kein Qualitätsmerkmal“, betont Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic von der my beauty clinic in Nürnberg. „Sanftheit und Kontrolle stehen immer im Vordergrund.“ Die Behandlung selbst dauert in der Regel 15 bis 20 Minuten. Gearbeitet wird mit sehr feinen Nadeln und präzisen Injektionstechniken, die das Schmerzempfinden deutlich reduzieren. Die Injektionen werden meist als kurze, gut tolerierbare Stiche beschrieben.

Wie intensiv sie wahrgenommen werden, ist individuell verschieden. Insgesamt empfinden die meisten den Ablauf jedoch als deutlich weniger belastend als erwartet. Hohe Hygienestandards, eine ruhige Atmosphäre und ein klar strukturierter Ablauf tragen zusätzlich dazu bei, dass die Behandlung kontrolliert und sicher wirkt. Eine Ausfallzeit ist in der Regel nicht notwendig. Kleine Einstichstellen sind meist nur kurzfristig sichtbar und klingen rasch ab, sodass der Alltag unmittelbar wieder aufgenommen werden kann.

Warum moderne Botox-Behandlungen natürlich wirken

Eine der größten Sorgen vieler Patientinnen und Patienten betrifft nicht den kurzen Stich, sondern das Ergebnis. Die Angst vor einem starren Gesichtsausdruck oder einem erkennbaren Eingriff hält viele zurück. Entscheidend ist jedoch, wie Botox eingesetzt wird. Der Wirkstoff entfaltet seine Wirkung nicht in der Haut, sondern in der Muskulatur. Behandelt werden gezielt jene Muskelgruppen, die für dauerhaft aufgebaute mimische Spannung verantwortlich sind. Voraussetzung dafür ist eine sorgfältige Analyse des individuellen Ausdrucks. Welche Muskeln sind überaktiv? Welche Bewegungen sollen erhalten bleiben? Erst auf dieser Grundlage wird die Dosierung festgelegt.

„Wir verändern keine Gesichtszüge, sondern reduzieren gezielt übermäßige Spannung“, erklärt Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic von der my beauty clinic in Nürnberg. „Mit einer präzisen, zurückhaltenden Dosierung bleibt die Mimik erhalten, während der Ausdruck ruhiger wirkt.“ Ein standardisiertes Schema kommt dabei nicht zum Einsatz. Jede Behandlung orientiert sich an der individuellen Anatomie und klar definierten Zielen. Ebenso wichtig ist die medizinische Abklärung im Vorfeld. In bestimmten Situationen, etwa während einer Schwangerschaft oder bei akuten Infektionen im Behandlungsbereich, wird grundsätzlich nicht behandelt. Natürlichkeit entsteht somit nicht durch möglichst viel Wirkstoff, sondern durch fachliche Zurückhaltung und eine klare ärztliche Führung.

Warum Transparenz Sicherheit schafft

Neben Schmerz und Ergebnis spielt für viele Patientinnen und Patienten ein weiterer Faktor eine zentrale Rolle: das Gefühl, genau zu wissen, was passiert. Unsicherheit entsteht häufig nicht durch die Behandlung selbst, sondern durch fehlende oder unklare Informationen. Eine ausführliche ärztliche Aufklärung schafft hier Orientierung. Im persönlichen Gespräch werden Ablauf, mögliche Reaktionen und der zeitliche Verlauf der Wirkung verständlich erklärt. Denn Botox wirkt nicht sofort. Die muskuläre Spannung reduziert sich schrittweise über mehrere Tage hinweg, das endgültige Ergebnis zeigt sich in der Regel nach ein bis zwei Wochen. Diese langsame Entwicklung trägt dazu bei, dass die Veränderung natürlich erscheint und nicht als abrupter Eingriff wahrgenommen wird.

„Mir ist wichtig, dass meine Patientinnen und Patienten zu jedem Zeitpunkt wissen, was sie erwartet“, betont Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic. „Realistische Erwartungen und ein transparenter Ablauf sind die Grundlage dafür, dass aus anfänglicher Unsicherheit Vertrauen entstehen kann.“ Wer den Prozess versteht, erlebt die Behandlung meist deutlich ruhiger. Sicherheit entsteht somit nicht allein durch Technik, sondern vor allem durch Kommunikation und medizinische Begleitung.

Fazit: Sicherheit entsteht durch ärztliche Führung

Die Vorstellung, eine Botox-Behandlung müsse schmerzhaft sein, ist überholt. Starke Schmerzen sind kein Zeichen von Wirksamkeit, sondern widersprechen modernen medizinischen Standards. Entscheidend ist nicht, wie viel behandelt wird, sondern wie präzise und verantwortungsvoll vorgegangen wird. Sicherheit entsteht durch fachliche Analyse, transparente Aufklärung und eine zurückhaltende Dosierung. Natürlichkeit ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis medizinischer Führung und klar definierter Ziele. Botox überzeugt dort, wo es nicht maximiert, sondern verantwortungsvoll eingesetzt wird.

Wer sich für eine qualifizierte ärztliche Begleitung entscheidet, erlebt keine radikale Veränderung, sondern eine kontrollierte, schrittweise Unterstützung zu einem entspannten, stimmigen Ausdruck.

Wer unsicher ist, wie sich eine moderne Botox-Behandlung tatsächlich anfühlt, kann sich in der my beauty clinic in Nürnberg individuell beraten lassen. In einem persönlichen Gespräch mit Dr. med. (Universität Sarajevo) Sejla Dzanic werden Ablauf, Schmerzempfinden, Wirkverlauf und mögliche Ergebnisse transparent erläutert.

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