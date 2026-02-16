Einfach Immo GmbH

„Einfach Immo" klärt auf – Zinsen sind nicht das Problem: Wie falsche Finanzierungslogik Vermögensaufbau ausbremst

Viele angehende Anleger sehen hohe Zinsen als größtes Hindernis für den Einstieg in den Immobilienmarkt. Unsicherheit und falsche Annahmen führen oft dazu, dass Entscheidungen immer weiter aufgeschoben werden. Die Immobilienexperten Mark Stühler, Geschäftsführer der Einfach Immo GmbH, und Lucas Botschek, Standortleiter Nürnberg, ordnen die Zinsdebatte sachlich ein und zeigen, worauf es wirklich ankommt: eine sinnvolle Finanzierung, klare Strukturen und eine langfristige Strategie.

Auf den ersten Blick scheint die Lage eindeutig: Das Interesse an Immobilien ist weiterhin hoch, Einkommen steigen vielerorts, die Nachfrage nach Sachwerten nimmt zu. Dennoch zögern gerade gutverdienende Berufstätige im Alter zwischen 25 und 50 Jahren, den nächsten Schritt zu gehen. Schlagzeilen über steigende Zinsen, Diskussionen über den „richtigen“ Einstiegszeitpunkt und widersprüchliche Informationen sorgen für Verunsicherung. Während nüchterne Zahlen oft eine andere Sprache sprechen, dominiert die Angst vor dem sprichwörtlichen Fehlgriff – genährt weniger durch Fakten als durch Halbwissen und Emotionen. Die Folge: Investitionsentscheidungen werden auf unbestimmte Zeit vertagt, in der Hoffnung auf bessere Rahmenbedingungen, während Monat für Monat Kapital durch Miete, Inflation und hohe Steuerlasten verloren geht. „Wer den Einstieg allein wegen des aktuellen Zinsniveaus immer wieder verschiebt, erkennt häufig zu spät, dass Zeit und Renditechancen unwiederbringlich verloren sind“, warnt Mark Stühler, Geschäftsführer der Einfach Immo GmbH. „Der Fokus auf die falschen Stellschrauben führt viele Anleger direkt in die Passivität.“

„Entscheidend ist nicht allein der Zinssatz, sondern wie eine Finanzierung insgesamt aufgebaut ist“, erklärt Lucas Botschek, Standortleiter Nürnberg bei Einfach Immo. Genau dieser Blickwinkel fehlt vielen Anlegern – und führt dazu, dass sie sich zu stark an einzelnen Zahlen festhalten. Bei Einfach Immo steht deshalb nicht der schnelle Abschluss im Fokus, sondern eine langfristige Partnerschaft. Als ganzheitlicher Anbieter begleitet das Unternehmen Investoren über alle Phasen hinweg: von Analyse und Objektbewertung über Finanzierung, Vermittlung und Vermietung bis hin zur Verwaltung und persönlichen After-Sale-Betreuung. Eigene Strukturen wie die Finanzierungsabteilung „einfach Finanzieren“, die Mietverwaltung „einfach Vermieten“ und ein internes Handwerkerteam sorgen für kurze Wege, klare Zuständigkeiten und transparente Abläufe. So entstehen durchdachte Finanzierungskonzepte und stabile Investments, auch in anspruchsvollen Marktphasen.

Zinsen – nicht das Stoppschild, sondern einer von vielen Schaltern

Die verbreitete Sichtweise, dass „hohe Zinsen“ automatisch den Sinn eines Immobilienkaufs infrage stellen, hat wenig mit professioneller Planung zu tun. „Zinsen sind ein relevanter Faktor, aber sie entscheiden niemals allein über den langfristigen Erfolg einer Kapitalanlage“, stellt Mark Stühler klar. Wer Zinsen isoliert betrachtet und dadurch handlungsunfähig wird, blendet zentrale Stellschrauben wie Laufzeit, Tilgung, strategische Reservebildung und Zielorientierung völlig aus.

Hinzu kommt ein Aspekt, der in der öffentlichen Zinsdebatte häufig ausgeblendet wird: Für Kapitalanleger sind Zinszahlungen steuerlich absetzbar. Der nominelle Zinssatz entspricht daher selten der tatsächlichen Belastung. Wer sich ausschließlich auf den Prozentwert konzentriert, ignoriert, dass ein Teil der Zinskosten über die Steuerlast kompensiert wird – und trifft Entscheidungen auf einer verkürzten Datenbasis.

Tatsächlich sind es diese Faktoren in Kombination, die darüber entscheiden, wie tragbar und stabil eine Finanzierung wirklich ist. Während öffentliche Debatten oft emotional geführt werden, zeigt die Praxis: Eine sauber aufgebaute Finanzierungsstruktur kann auch höhere Zinsen abfedern. „Die eigentliche Hürde ist selten der Zins selbst, sondern eine zu vereinfachte Sicht auf Finanzierungslogik“, so Mark Stühler.

Typische Denkfehler und ihre teuren Konsequenzen

Viele Anleger – insbesondere gutverdienende Einsteiger – schieben Entscheidungen aus Unsicherheit immer weiter auf. „Auf den perfekten Zeitpunkt oder den historischen Tiefzins zu warten, ist einer der teuersten Fehler“, sagt Lucas Botschek. Wer nicht handelt, verliert Zeit, und damit reale Vermögenschancen. Was dabei oft übersehen wird: Während gewartet wird, arbeitet das Kapital nicht. Ein Immobilieninvestment mit einem Kaufpreis von rund 250.000 Euro kann jährlich über 10.000 Euro Mieteinnahmen generieren, hinzu kommen Tilgungseffekte und laufende Wertentwicklung. Wer sich in dieser Situation auf wenige Euro monatliche Zinsdifferenz versteift, verzichtet faktisch auf Vermögenszuwächse im vier- oder sogar fünfstelligen Bereich. Bei Immobilien wird nicht das Warten belohnt, sondern konsequentes Handeln auf Basis belastbarer Zahlen.

Hinzu kommen weitere Fehlannahmen: Der Fokus liegt häufig ausschließlich auf Objekten in unmittelbarer Nähe, während Chancen in wachstumsstarken Regionen unbeachtet bleiben. Besonders in Metropolregionen wie Nürnberg, Fürth und Erlangen kann die Nachfrage auch in herausfordernden Marktphasen stärker wachsen als in traditionell „sicheren“ Gegenden.

Gleichzeitig unterschätzen viele den organisatorischen Aufwand und überschätzen den eigenen Wunsch nach vollständiger Kontrolle. Das Ergebnis ist entweder Enttäuschung nach dem Kauf, oder Stillstand ohne Investition. „Entscheidend ist der Mut, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen – immer auf Basis von Zahlen, Logik und Erfahrung“, so Botschek.

Die Bedeutung einer individuellen, gesamthaften Betrachtung

Statt sich von der Zinsfixierung und Scheinsicherheiten bremsen zu lassen, sollten Anleger die eigenen Möglichkeiten, Ziele und Risikoprofile in den Vordergrund stellen. „Der erste Schritt ist immer die ehrliche Analyse der eigenen Situation – Bonität, Planungshorizont, Wunsch nach Sicherheit, aber auch Bereitschaft, Verantwortung abzugeben“, betont Mark Stühler.

Im nächsten Schritt folgt die Auswahl einer Finanzierungslogik, die von der Summenbetrachtung bis zur Reservebildung alles einschließt: Wie wird langfristig getilgt? Welche Rücklagen sind sinnvoll? Wie reagieren Planung und Konzept auf Veränderungen? Im Gegensatz zum schnellen Online-Kredit achten erfahrene Profis darauf, dass selbst negative Abweichungen von der Prognose tragbar bleiben. „Es geht nicht darum, Risiken auszublenden, sondern sie bewusst und planbar zu machen“, so Stühler. „Nachhaltiger Erfolg basiert immer auf konservativen Ansätzen.“

Was zeichnet die Philosophie von Einfach Immo aus?

Für viele Anleger beginnt die größte Unsicherheit erst nach der Vertragsunterzeichnung, und genau hier entscheidet sich der langfristige Erfolg. „Wir verstehen unsere Arbeit nicht als schnellen Verkauf, sondern als langfristige Partnerschaft“, betont Mark Stühler. Einfach Immo begleitet Investoren nach dem Kauf aktiv bei Vermietung, Verwaltung, Instandhaltung und der Lösung unerwarteter Herausforderungen. Eigene Strukturen – von Finanzierung und Mietmanagement bis zu Partnerhandwerkern – sorgen für kurze Wege und schnelle, professionelle Reaktionen.

Gleichzeitig grenzt sich Einfach Immo bewusst von überzogenen Verkaufsversprechen ab. „Underpromise, Overdeliver – lieber realistisch planen und positiv überraschen“, so Stühler. Rund 80 bis 90 Prozent der vermittelten Objekte erzielen Mieten über den konservativen Prognosen. „Diese Ergebnisse bestätigen: Nachhaltigkeit entsteht aus realistischen Annahmen, nicht aus Wunschdenken“, ergänzt Lucas Botschek. Klar definierte Prozesse, ehrliches Feedback und der Fokus auf Qualität statt Quantität bilden die Basis für langfristige Stabilität.

Fazit: Warum Handlungsfähigkeit heute wichtiger ist als Perfektion

Wer Finanzierung als strategisches Gesamtkonzept versteht, gewinnt Planungssicherheit zurück. Nicht kurzfristige Zinsbewegungen, sondern Struktur, Laufzeit und Tilgungslogik entscheiden über den langfristigen Erfolg. „Das größte Risiko ist Stillstand“, bringt es Mark Stühler auf den Punkt. „Wer auf den perfekten Moment wartet, glaubt Risiken zu vermeiden, zahlt dafür aber mit verpassten Chancen.“ Die Herangehensweise von Einfach Immo zeigt: Mit klaren Prozessen, transparenter Kommunikation und langfristiger Begleitung entsteht nachhaltiger Vermögensaufbau – unabhängig davon, wie sich das Zinsniveau entwickelt.

