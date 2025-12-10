Einfach Immo GmbH

Weniger Risiko, mehr Ergebnisse: Wie „Einfach Immo“ Anleger souverän durch ihren Investmentprozess führt

Stuttgart (ots)

Viele Gutverdienende zwischen 25 und 50 Jahren träumen vom Vermögensaufbau mit Immobilien, doch Unsicherheit, fehlendes Wissen und frühere Enttäuschungen bremsen sie aus. Statt Gewinne und Steuervorteile zu nutzen, dominieren zögerliche Entscheidungen und Frust. Hier setzt die Einfach Immo GmbH an: mit persönlicher Begleitung, klaren Strukturen und einer verständlichen Schritt-für-Schritt-Methodik, die Anlegern Sicherheit und Orientierung gibt. Im Beitrag erfahren Leser, wie dieser Ansatz funktioniert und welche Vorteile sich daraus für ihre eigenen Investmentziele ergeben.

Für viele junge Berufstätige und Gutverdienende wächst der Wunsch nach finanzieller Sicherheit und einem Vermögensaufbau, der wirklich trägt, besonders in Zeiten unsicherer Märkte und steigender Lebenshaltungskosten. Immobilien erscheinen dabei als nachvollziehbarer Weg. Doch sobald man sich näher damit befasst, zeigen sich die Stolpersteine: schwer vergleichbare Angebote, widersprüchliche Informationen, hohe Einstiegshürden und die Sorge, sich auf jemanden zu verlassen, der nicht die eigenen Interessen im Blick hat. Viele schieben deshalb den ersten Schritt immer wieder vor sich her. Mit jeder Verzögerung gehen jedoch Chancen verloren, angefangen bei Steuervorteilen bis hin zu langfristigem Vermögensaufbau. Mark Stühler, Geschäftsführer der Einfach Immo GmbH, bringt es auf den Punkt: „Wer diese Unsicherheit nicht aktiv angeht, bleibt häufig länger stehen als ihm bewusst ist und zahlt dafür jeden Monat.“

„Den entscheidenden Unterschied macht ein Partner, der nicht einfach verkauft, sondern den gesamten Prozess begleitet – vom ersten Gedanken bis zur langfristigen Verwaltung“, sagt Lucas Botschek, Standortleiter Nürnberg. Für ihn und Mark Stühler zählt nicht der schnelle Deal, sondern eine echte Partnerschaft, die jeden Schritt abdeckt. Als ganzheitlicher Anbieter übernimmt Einfach Immo alle zentralen Aufgaben eines Immobilieninvestments: Analyse, Objektbewertung, Vermittlung, Vermietung, Verwaltung und persönliche After-Sale-Betreuung. Dafür haben sie eigene Strukturen aufgebaut – von der internen Finanzierungsabteilung („einfach Finanzieren“) über die Mietverwaltung („einfach Vermieten“) bis hin zu eigenen Handwerkern für Sanierungen. Kurze Wege, klare Zuständigkeiten und transparente Abläufe sorgen dafür, dass Kunden jederzeit verlässlich begleitet werden.

Warum traditionelle Immobilien-Investments oft zur Stolperfalle werden

Viele Menschen zwischen 25 und 50 wissen, dass Immobilien attraktive Renditen, Steuervorteile und planbaren Vermögensaufbau bieten. Doch der Einstieg wirkt oft überwältigend: Der Markt ist unübersichtlich, Angebote lassen sich schwer einschätzen, und viele Verkäufer versprechen mehr, als sie am Ende halten. Dazu kommt, dass viele nur im eigenen Umfeld suchen – ohne zu berücksichtigen, dass andere Standorte bessere Chancen bieten könnten. „Das Kernproblem ist meist eine Mischung aus Angst und Unwissenheit“, erklärt Lucas Botschek. „Immobilienpreise werden als zu hoch wahrgenommen, Mieten wirken ausgereizt. Gleichzeitig schrecken Zinsen ab – und die Angst vor Fehlern oder sogar einem Crash blockiert jede Entscheidung.“

Wer trotz Unsicherheit kauft, läuft Gefahr, auf Hochglanz-Angebote hereinzufallen, überhöhte Preise zu akzeptieren oder unrealistischen Mietprognosen zu glauben. Fehlentscheidungen, die langfristig teuer werden können. Mark Stühler erlebt diese Fälle regelmäßig: „Viele unserer Kunden berichten von Situationen, in denen sie mangels Erfahrung oder schlechter Beratung auf Deals hereingefallen sind, die von vornherein kaum funktionieren konnten. Das macht misstrauisch und schadet dem gesamten Thema Immobilienanlage.“

Wer sind Mark Stühler und Lucas Botschek? – Die Köpfe hinter Einfach Immo

Mark Stühler und Lucas Botschek gehören nicht zu den klassischen Immobilienvertrieblern, die auf schnelle Abschlüsse und Hochglanzauftritte setzen. Mark Stühler startete bereits mit 19 in die Selbstständigkeit und entwickelte sich vom Finanzvertrieb zum Projektentwickler. Lucas Botschek kommt aus dem Handwerk und sammelte früh eigene Investmenterfahrungen – inklusive schmerzhafter Krypto-Verluste. Beide wissen daher, wie groß die Angst vor Fehlentscheidungen sein kann und arbeiten bewusst ohne Show und überzogene Versprechen. „Underpromise, overdeliver“ ist ihr Leitmotiv: Sie holen Kunden dort ab, wo sie stehen, und konzentrieren sich auf Ergebnisse statt Verkaufszahlen.

Die Idee zu Einfach Immo entstand aus ihrer Unzufriedenheit mit der Branche: fehlende Betreuung nach dem Kauf, wechselnde Ansprechpartner und Immobilien, die auf dem Papier besser aussahen als in der Realität. Die Konsequenz: „Dann machen wir es selbst – aber richtig.“ Daraus entstand ein System, das genau diese Lücken schließt.

Warum Einfach Immo anders arbeitet

Ihre Arbeit konzentriert sich bewusst auf wenige, klar definierte Regionen – vor allem Nürnberg, Fürth und Erlangen. Dort kennen sie den Markt bis ins Detail. Auf Wunsch beraten sie zudem in Deutsch, Englisch oder Spanisch.

Einfach Immo unterscheidet sie klar von vielen Wettbewerbern. Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem nicht der schnelle Kauf, sondern die Passung im Mittelpunkt steht. Danach folgt eine transparente Analyse von Zielen, Budget und Spielräumen. In der Planungsphase prüfen sie, welche Immobilie langfristig wirklich passt, und stellen jedes Objekt mit ehrlichen Vor- und Nachteilen vor. Auch nach dem Kauf bleiben sie eng an der Seite ihrer Kunden: Vermietung, Verwaltung und Problemlösung liegen in der eigenen Struktur, wodurch lange Wege und Überraschungen vermieden werden. „Wir sind keine Statussymbol-Show“, sagt Lucas Botschek. Und Stühler ergänzt: „Wir wollen für unsere Kunden das langfristig beste Ergebnis erreichen – auch wenn das heißt, später zu kaufen oder kritische Punkte offen anzusprechen.“

Von der Praxis zum Ergebnis: Wie Kunden mit Einfach Immo profitieren

Der Erfolg der Kunden zeigt deutlich, was mit verlässlicher Begleitung möglich ist: In rund 80–90 Prozent der Fälle werden die anfänglichen Mietprognosen übertroffen, oft um bis zu 100 Euro pro Monat. Statt überteuerter Schein-Deals erhalten die Kunden Immobilien, die von Beginn an solide Renditen und Steuervorteile liefern und nicht erst nach Jahren funktionieren müssen.

Auch bei Herausforderungen handelt Einfach Immo konsequent im Sinne des Kunden. Wenn eine Vermietung stockt, wird der Mieterwechsel organisiert und nötige Maßnahmen übernimmt das Team selbst – wie im Fall einer Wohnung, in der kurzerhand eine moderne Küche auf eigene Kosten eingebaut wurde, um die Vermarktung deutlich zu verbessern. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigen zahlreiche Weiterempfehlungen: Viele Kunden kommen wieder und schicken Freunde oder Familie, weil sie spüren, dass es hier nicht um Makler-Maschen geht, sondern um ehrliche, langfristige Zusammenarbeit.

„Am Ende geht es nicht darum, möglichst viele Wohnungen zu verkaufen, sondern darum, dass jede einzelne Immobilie für den Kunden wirklich funktioniert“, sagt Mark Stühler abschließend.

Sie möchten den Einstieg ins Immobilieninvestment sicher und klar strukturiert angehen? Dann sichern Sie sich jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit Mark Stühler, Lucas Botschek und dem Team von Einfach Immo.

