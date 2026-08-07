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Tamara Scherer über Burnout im Helfersystem: Warum Therapeuten selbst mehr Entlastung brauchen

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Gais, Schweiz (ots)

Volle Kalender, lange Wartelisten und kaum Luft zum Durchatmen: Für viele Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden und andere Menschen im Helfersystem ist das längst Alltag. Wie lange lässt sich das so tragen? Tamara Scherer, Psychotherapeutin und Gründerin von TherapeutenWEGE, zeigt, warum tragfähigere Berufskonzepte für viele Fachpersonen im therapeutischen Bereich zunehmend wichtig werden.

Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren: Die Praxis ist ausgelastet, die Nachfrage hoch, die Arbeit sinnvoll. Doch genau diese Auslastung bringt viele Fachpersonen zunehmend an ihre Grenzen. Der Terminkalender ist gefüllt, Patienten oder Klienten brauchen Unterstützung und dennoch wächst bei vielen das Gefühl, dem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht zu werden. Denn Helfen kostet Kraft. Nicht nur im Gespräch selbst, sondern auch danach: in der Dokumentation, in der Abgrenzung, im Umgang mit Anfragen, für die eigentlich kein Platz mehr ist. Wer jahrelang gelernt hat, für andere da zu sein, merkt oft spät, dass die eigene Energie nicht unbegrenzt reicht. „Viele Fachpersonen verlieren nicht zuerst ihre Kompetenz, sondern die Leichtigkeit im Umgang mit ihrer Arbeit. Und genau das wird gefährlich, wenn es über längere Zeit ignoriert wird“, sagt Tamara Scherer, Psychologin, Psychotherapeutin und Gründerin von TherapeutenWEGE.

„Das Problem ist nicht, dass Therapeuten zu wenig über Selbstfürsorge wissen – das Problem ist, dass ihr beruflicher Alltag häufig keinen echten Raum dafür lässt“, ordnet Tamara Scherer ein. Sie kennt das klassische Helfersystem aus eigener Erfahrung und begleitet heute Menschen aus therapeutischen Berufen dabei, ihren Berufsweg neu zu ordnen, ohne ihre fachliche Haltung aufzugeben. Dabei geht es nicht um einen radikalen Bruch mit der eigenen Arbeit, sondern darum, den eigenen Berufsalltag so zu gestalten, dass fachliche Qualität und persönliche Stabilität wieder besser zusammenpassen. Denn wenn hohe Verantwortung, ausgelastete Praxen und wirtschaftlicher Druck dauerhaft zusammenkommen, reicht es nicht, nur besser durchzuhalten. Es braucht tragfähigere Arbeitsformen, die Wirkung, Qualität und eigene Stabilität wieder besser miteinander verbinden.

Wenn Helfen zur Dauerbelastung wird: Warum Grenzen oft zu spät spürbar werden

Der Druck beginnt oft nicht mit einem einzelnen überfordernden Tag, sondern schleicht sich in den Berufsalltag ein. Eine Anfrage wird noch angenommen, ein Termin noch eingeschoben, eine Dokumentation noch nach Feierabend erledigt. Wer therapeutisch arbeitet, merkt häufig erst spät, dass über längere Zeit mehr gegeben wird, als der eigenen Kraft guttut. Besonders belastend wird es, wenn Menschen Unterstützung suchen und dennoch abgewiesen werden müssen. „Viele Fachpersonen können fachlich sehr genau einschätzen, dass jemand Hilfe braucht, und müssen trotzdem Nein sagen. Dieses Nein bleibt emotional oft nicht vor der Praxistür liegen“, erklärt Tamara Scherer.

Aus dieser Spannung entsteht ein Druck, der selten offen ausgesprochen wird. Viele wollen helfen, begleiten und entlasten, überschreiten dabei aber über lange Zeit die eigenen Grenzen. Hinzu kommt die tägliche Arbeit mit Leid, Krisen und Überforderung anderer Menschen. Diese dauerhafte empathische Anteilnahme kann zu Compassion Fatigue führen. Gemeint ist eine Erschöpfung, die durch langfristige mitfühlende Belastung entsteht. Sie zeigt sich nicht immer sofort als Zusammenbruch. Oft sind die ersten Zeichen leiser: Termine fühlen sich schwerer an, Motivation nimmt ab, Gedanken bleiben nach Feierabend länger hängen und die innere Distanz fehlt. Genau darin liegt die Gefahr, weil viele diese Veränderung zunächst für eine normale Phase halten, obwohl sie längst ein ernstes Warnsignal sein kann.

Warum klassische Praxismodelle an Grenzen stoßen: Wenn alles am eigenen Kalender hängt

Das klassische Praxismodell funktioniert lange gut, solange Nachfrage, eigene Kapazität und persönlicher Einsatz im Gleichgewicht bleiben. Genau dieses Gleichgewicht gerät jedoch bei vielen ins Wanken. Wer ausschließlich im Eins-zu-eins-Modell arbeitet, kann nur so viele Menschen begleiten, wie der eigene Kalender zulässt. Jede zusätzliche Unterstützung braucht persönliche Präsenz, jede Ausweitung bedeutet mehr Zeit und mehr Energie. „Das Problem ist nicht fehlende Fachkompetenz. Das Problem ist oft eine Struktur, die gute Arbeit dauerhaft an einzelne Termine bindet“, ordnet Tamara Scherer ein.

Dazu kommt der wirtschaftliche Druck. Viele Menschen in therapeutischen Berufen haben Jahre in Ausbildung, Studium und Zusatzausbildungen investiert, teils auch hohe finanzielle Beträge. Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen: Honorarkürzungen in Deutschland, das Anordnungsmodell in der Schweiz, steigende Dokumentationspflichten und immer mehr organisatorische Aufgaben erschweren die Planbarkeit. Was eigentlich der Versorgung dienen sollte, frisst im Alltag häufig genau die Zeit, die für Patienten, Klienten oder die eigene Regeneration fehlen kann. So entsteht ein Arbeitsmodell, das fachlich funktioniert, persönlich und wirtschaftlich aber für viele immer schwerer zu tragen ist.

Warum Selbstfürsorge allein nicht ausreicht: Wenn Pausen kein Strukturproblem lösen

Wer therapeutisch arbeitet, weiß meist sehr genau, wie wichtig Abgrenzung, Erholung und seelische Stabilität sind. Viele vermitteln diese Themen regelmäßig selbst an Patienten oder Klienten. Im eigenen Alltag greifen diese Werkzeuge jedoch oft zu spät, weil Verantwortungsgefühl, volle Abläufe und schlechtes Gewissen stärker sind. „Viele Fachpersonen wissen fachlich genau, was ihnen guttun würde. Das heißt aber nicht, dass ihr Arbeitsmodell ihnen auch die Möglichkeit gibt, danach zu handeln“, sagt Tamara Scherer.

Ein freier Nachmittag, ein Wochenende ohne Termine oder ein paar Tage Urlaub können kurzfristig entlasten. Wenn danach jedoch dieselbe Struktur wartet, beginnt der Druck oft von vorn. Deshalb reicht Selbstfürsorge allein nicht aus, wenn die eigentliche Belastung im Arbeitsmodell liegt. Gesunde Grenzen müssen nicht nur privat eingefordert werden, sondern auch im eigenen Angebot, in den Abläufen und in der Zusammenarbeit mit Patienten oder Klienten mitgedacht werden.

Neue Berufskonzepte: Anders arbeiten, ohne den Beruf aufzugeben

Der Ausweg liegt für viele nicht darin, die therapeutische Arbeit hinter sich zu lassen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie sich vorhandene Expertise anders einsetzen lässt. Gruppenformate, digitale Inhalte, begleitende Programme oder präventive Angebote können klassische Praxisarbeit sinnvoll ergänzen. So entsteht nicht automatisch weniger Arbeit, aber eine andere Form von Arbeit. Eine, die nicht bei jedem Schritt direkte Anwesenheit verlangt und dennoch fachlich sauber bleibt. „Es geht nicht darum, den eigenen Beruf aufzugeben. Es geht darum, nicht mehr alles über die eigene Zeit und Kraft lösen zu müssen“, betont Tamara Scherer.

Wie das aussehen kann, zeigt das Beispiel von Anna-Lena Kaufmann, selbstständige Psychotherapeutin aus Flensburg. Trotz gut laufender Praxis stieß sie mit langen Wartelisten, vollem Terminbuch und dem reinen Zeit-gegen-Geld-Modell an ihre Grenzen. Gemeinsam mit Tamara Scherer richtete sie ihr Praxiskonzept neu aus und entwickelte ein strukturiertes Begleitprogramm für Eltern von Kindern mit einer Essstörung. Die Eltern werden dabei nicht nur zu Beobachtern des Therapieprozesses, sondern aktiv gefördert in ihrer eigenen Rolle, um ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Durch Gruppenangebote, exklusive Intensivbegleitungen, Supportsysteme und automatisierte Abläufe kann Anna-Lena Kaufmann heute mehr Familien fachlich begleiten, ohne ständig selbst verfügbar sein zu müssen. Ihr Beispiel zeigt, dass Entlastung nicht durch Rückzug aus dem Beruf entstehen muss, sondern durch klarere Angebote, bessere Abläufe und eine bewusstere Nutzung der eigenen Expertise.

Neue Wege brauchen Planung: Warum Entlastung nicht nebenbei entsteht

Neue berufliche Wege entstehen nicht nebenbei. Wer bestehende Praxisarbeit durch eigene Angebote, Gruppenformate oder digitale Elemente ergänzt, braucht dafür Zeit, Energie und finanzielle Ressourcen. Gerade deshalb ist es wichtig, nicht erst dann über Veränderung nachzudenken, wenn die eigene Erschöpfung bereits zu weit fortgeschritten ist. „Ein neues Berufskonzept darf nicht einfach die nächste Baustelle werden. Es muss entlasten, und dafür braucht es klare Entscheidungen, realistische Schritte und eine saubere fachliche Einordnung“, sagt Tamara Scherer.

Dazu gehört auch, die Grenzen des eigenen Angebots genau zu prüfen. Es muss klar sein, ob es sich um Therapie, Beratung, Prävention, Begleitung oder Fortbildung handelt. Auch rechtliche und fachliche Rahmenbedingungen, etwa Datenschutz, Berufsrecht oder mögliche Zulassungspflichten, müssen je nach Land, Berufsgruppe und Angebot individuell geprüft werden. Solche Modelle sind deshalb kein pauschales Versprechen auf weniger Arbeit. Ihr Wert liegt darin, vorhandene Expertise bewusster einzusetzen, fachliche Qualität sauber zu organisieren und den eigenen Berufsweg wieder aktiver zu gestalten. Genau dabei begleitet Tamara Scherer mit TherapeutenWEGE Menschen aus therapeutischen Berufen, die nicht länger nur durchhalten, sondern ihre Arbeit gesünder und wirksamer aufstellen möchten.

Sie arbeiten therapeutisch und möchten Ihre Expertise wirksamer, selbstbestimmter und gesünder einsetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Tamara Scherer von TherapeutenWEGE und finden Sie heraus, welches Berufskonzept zu Ihrer Arbeit und Ihrem Leben passt.

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