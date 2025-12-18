WKB Management GmbH

Zwischen Zinswende und Planbarkeit: Die WKB-Gruppe über skalierbare Modelle im Immobilienmarkt

Steigende Zinsen, volatile Märkte und schwindendes Vertrauen machen professionelle Immobilieninvestitionen im Jahr 2024 so anspruchsvoll wie lange nicht. Viele institutionelle Anleger halten Kapital zurück, weil ihnen verlässliche Partner fehlen, die Projekte sicher und transparent umsetzen. Die Experten der WKB-Gruppe beantworten daher eine zentrale Frage: Wie können Family Offices und Fondsmanager in einem Umfeld aus Unsicherheit und Regulierung wieder verlässlich investieren?

Lange Zeit war der Immobilienmarkt für institutionelle Anleger ein verlässlicher Bestandteil des Portfolios. Niedrige Zinsen, steigende Preise und ein stabiles Umfeld sorgten dafür, dass viele Projekte auch ohne tiefes operatives Management funktionierten. Heute ist das anders. Die Marktbedingungen haben sich verändert, Risiken entstehen schneller und frühere Erfolgsmechanismen verlieren an Wirkung. „Wer glaubt, weiterhin mit den Methoden der Vergangenheit arbeiten zu können, unterschätzt die Risiken des heutigen Marktes. Der Markt hat sich grundlegend verändert“, sagt Jona Kreiselmeyer von der WKB-Gruppe. „Die Unsicherheiten steigen, und was früher nebenbei funktionierte, wird heute schnell zum Problem.“

Deshalb haben Jan Bergann, Christian Wolf und Jona Kreiselmeyer ein System entwickelt, das die Komplexität des Immobilienerwerbs deutlich reduziert und verlässliche Ergebnisse ermöglicht. Für das Team der WKB-Gruppe ist klar: Nur standardisierte und skalierbare Prozesse schaffen die nötige Stabilität. Die Verantwortlichkeiten sind klar verteilt: Bergann führt den Ankauf und prüft Objekte nach festen Kriterien und erlebt täglich, wie streng und zeitintensiv Finanzierungen geworden sind. Wolf verantwortet die technische Bewertung und sieht, wie stark Bau- und Sanierungskosten schwanken und wie anspruchsvoll neue Vorgaben geworden sind. Kreiselmeyer wiederum beobachtet im Vertrieb, wie oft Projekte ins Stocken geraten, wenn Abläufe fehlen oder Anbieter intransparent arbeiten. „Wir sehen immer häufiger, dass eigentlich gute Projekte an fehlender professioneller Umsetzung scheitern. Die Folgen sind Verzögerungen, höhere Kosten und Imageschäden“, ergänzt Kreiselmeyer. Genau hier setzt das Modell der WKB-Gruppe an.

Das Ende des Immobilien-Selbstläufers und die neue Realität der Risiken

Für viele Investoren zeigt sich der Wandel des Marktes vor allem daran, dass Projekte, die früher problemlos funktionierten, heute schnell zum Risiko werden. Steigende Zinsen erschweren klassische Buy-and-Hold-Strategien, Banken prüfen genauer und verlangen mehr Eigenkapital. Gleichzeitig führen schwankende Baukosten und langwierige Genehmigungsverfahren dazu, dass Projektkalkulationen schneller kippen können. Auch regulatorische Vorgaben und steuerliche Anpassungen erhöhen die Unsicherheit.

„Wer weiterhin nach Bauchgefühl entscheidet und Prozesse dem Zufall überlässt, riskiert nicht nur sein Kapital, sondern auch das Vertrauen seiner Mandanten“, warnt Jona Kreiselmeyer. Execution Risk und Reputationsrisiken rücken damit stärker in den Fokus. Viele Family Offices lassen ihr Kapital aktuell lieber ruhen, weil verlässliche Operatoren fehlen. Andere investieren dennoch und geraten in Projekte ohne solide Prozessbasis – mit entsprechend hohen Verzögerungen, Mehrkosten und Imageschäden.

Lösungsweg: Skalierbare Prozessmodelle und Plug-and-Play im Immobiliengeschäft

Damit Immobilienprojekte heute verlässlich funktionieren, braucht es Strukturen, die unabhängig vom Marktumfeld tragen. Genau hier setzt die WKB-Gruppe an. Ihr Modell bildet sämtliche Schritte – vom Ankauf über die technische Bewertung bis zum Vertrieb und After-Sales – in wiederholbaren Prozessen ab. „Wir haben ein System entwickelt, das unabhängig von einzelnen Personen funktioniert und institutionellen Investoren echte Planbarkeit bietet“, erklärt Jan Bergann.

Da Risiken im operativen Detail entstehen, arbeitet die WKB-Gruppe mit klar definierten Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Prozessstärke bedeutet Verlässlichkeit. Investoren sollen genau wissen, worauf sie sich einlassen“, sagt Jona Kreiselmeyer. Im operativen Ablauf führt das zu klaren, aufeinander abgestimmten Schritten: Der Ankauf basiert auf festen Prüfkriterien und ermöglicht Entscheidungen innerhalb von 24 Stunden. Die technische Bewertung stellt sicher, dass Substanz und Sanierungsbedarf realistisch eingeschätzt werden. Und der Vertrieb nutzt etablierte Partnernetzwerke, um stabile Exits zu gewährleisten. „Planbarkeit entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch Prozesse, die sich dutzendfach bewährt haben“, betont Kreiselmeyer. Diese Struktur ermöglicht Projektlaufzeiten von drei bis sechs Monaten und damit Margen und Zeitrahmen, die nicht vom Zufall abhängen.

Worauf Family Offices und Institutionelle beim richtigen Partner achten sollten

Für professionelle Anleger stellt sich heute weniger die Frage, ob sie in Wohnimmobilien investieren wollen, sondern mit welchem Partner. Entscheidend sind wiederholbare Prozesse, die vom Ankauf über die technische Prüfung bis zum Vertrieb klar strukturiert sind. Nur so lassen sich Laufzeiten, Risiken und Ergebnisse verlässlich einschätzen. In der Praxis zeigt sich schnell, ob ein Operator diese Standards erfüllt: Der Ankauf muss zügige und fundierte Entscheidungen ermöglichen, die technische Bewertung eine realistische Einschätzung von Substanz und Sanierungsbedarf liefern und der Vertrieb über eingespielte Abläufe verfügen, um Exits planbar zu machen.

Wie wirkungsvoll ein solcher Ansatz sein kann, zeigt die WKB-Gruppe in der Praxis. Ein Beispiel ist ein Projekt in Siegen, bei dem rund 80 Einheiten innerhalb von viereinhalb Monaten aufgeteilt, revitalisiert und verkauft wurden. Für institutionelle Anleger entscheidend ist zudem die Skalierbarkeit: Ein tragfähiges Modell muss auch bei größeren Volumina zuverlässig funktionieren und langfristig unabhängig von einzelnen Personen einsetzbar sein. Das ist ein Anspruch, an dem die WKB-Gruppe ihr eigenes System ausrichtet.

Vision: Die Rückkehr der planbaren Wohnimmobilie – dank System und Skalierung

Trotz der Marktveränderungen bleibt die Wohnimmobilie für viele institutionelle Investoren ein wichtiger Baustein. Entscheidend ist, dass Projekte auch in einem komplexeren Umfeld verlässlich umgesetzt werden können. Skalierbare Prozessmodelle wie das der WKB-Gruppe schaffen genau diese Planbarkeit und ermöglichen kurze, kalkulierbare Projektdauern.

Für Family Offices und Fondsmanager bedeutet das: Sie können wieder investieren, ohne auf eine Zinssenkung warten zu müssen. Risiken lassen sich gezielt steuern, Margen werden berechenbar und die Abhängigkeit vom Marktumfeld sinkt. „Die Zinswende markiert das Ende der alten Komfortzone, aber nicht das Ende verlässlicher Immobilienstrategien“, sagt Christian Wolf. Am Ende entscheidet nicht das Marktglück, sondern der richtige Operator – ein Partner, der Struktur, Geschwindigkeit und Transparenz liefert und damit die Grundlage für nachhaltige Entscheidungen schafft.

