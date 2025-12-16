Volt Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz

Volt Koblenz nimmt erste Hürde auf dem Weg zur Landtagswahl

Bühring und Kunz haben erforderliche Unterstützungsunterschriften erhalten

Persönliche Übergabe an die Wahlbüros in Koblenz und Lahnstein

Koblenz/Lahnstein (ots)

Volt Koblenz hat einen wichtigen formalen Schritt in Richtung Landtagswahl vollzogen: Am heutigen Tag wurden die erforderlichen Unterstützungsunterschriften für die Direktkandidaturen in Koblenz und Lahnstein fristgerecht eingereicht. Damit schlägt Volt den zuständigen Wahlausschüssen offiziell die Kandidierenden für die Erststimme vor.

Katja Bühring, Direktkandidatin für den Wahlkreis 08 (Koblenz rechtsrheinisch/Lahnstein), reichte die notwendigen Unterlagen beim Wahlbüro der Stadt Lahnstein ein.

Heiko Kunz, Direktkandidat für den Wahlkreis 09 (Koblenz linksrheinisch), übergab die Unterstützungsunterschriften an die Stabsstelle Wahlen der Stadt Koblenz.

Mit der Einreichung erfüllen beide Kandidierenden nun die formalen Voraussetzungen, um von den jeweiligen Wahlausschüssen geprüft und nach deren Beschluss zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz für die Erststimme zugelassen und auf dem Stimmzettel aufgeführt zu werden.

"Die gesammelten Unterstützungsunterschriften zeigen, dass Volt in Koblenz fest verankert ist und von vielen Menschen als konstruktive, zukunftsorientierte politische Kraft wahrgenommen wird", erklärt Katja Bühring, die auch als Spitzenkandidatin der Landesliste für Volt Rheinland-Pfalz antritt. "Jetzt geht es darum, diesen Rückenwind in einen engagierten und inhaltlich starken Wahlkampf zu übersetzen

Volt Koblenz setzt im anstehenden Wahlkampf auf eine sachorientierte, europäisch geprägte Politik, die ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Vernunft und sozialen Zusammenhalt miteinander verbindet.

Original-Content von: Volt Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell