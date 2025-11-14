SMARTWEB

Black Friday 2025: Günstiger Preis ist nicht alles - SMARTWEB zeigt, wie Verbraucher beim Handyvertrag clever sparen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Der Black Friday steht vor der Tür und mit ihm eine Flut an vermeintlichen Top-Deals rund um Handyverträge und Smartphones. Anbieter wie die Telekom, Vodafone oder o2 locken auch 2025 mit einer Vielzahl an Sonderaktionen. Doch der günstigste Preis allein sagt noch nichts über den tatsächlichen Mehrwert aus. Das Verbraucherportal SMARTWEB erklärt, worauf es bei Tarifen und Handy Angeboten wirklich ankommt.

Rund um den Black Friday werben viele Mobilfunkanbieter wie die Telekom, Vodafone, o2 oder 1&1 mit Preisnachlässen und zusätzlichem Datenvolumen. Häufig gelten diese aber nicht dauerhaft. Außerdem gehen weitere Faktoren wie einmalige Kosten, Netzqualität oder Gratis-Beigaben gerne unter, obwohl sie das Preis-Leistungs-Verhältnis maßgeblich mitbestimmen.

"Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, um bei einem neuen Handyvertrag oder Smartphone zu sparen", sagt SMARTWEB-Redakteurin Stefanie Österle. "Allerdings macht ein besonders günstiger Aktionspreis nicht automatisch das beste Angebot aus. Wer dauerhaft sparen will, sollte unbedingt auf das Gesamtpaket achten."

Worauf Verbraucher am Black Friday achten sollten

Ein seriöser Mobilfunkvergleich sollte immer mehr Faktoren berücksichtigen als den niedrigen Preis. Das gilt besonders bei Marken wie SIMon mobile, Congstar, Freenet, WinSIM oder Klarmobil, die auf sehr günstige Tarife setzen. Entscheidend ist, dass das Angebot auch langfristig zum individuellen Nutzungsverhalten passt. Wichtige Kriterien sind:

Datenvolumen: Der Tarif lohnt sich nur dann, wenn das Datenvolumen den eigenen Bedarf deckt. Wer viel streamt oder regelmäßig unterwegs surft, sollte auf ausreichend Daten achten - zu kleine Pakete führen schnell zu Drosselung oder Zusatzkosten.

Netzqualität: Stabiles Netz bedeutet starke Leistung. Zwar sind die Mobilfunknetze in Deutschland bereits sehr gut ausgebaut, in ländlichen Regionen kann die Wahl des Netzbetreibers dennoch einen Unterschied machen. Außerdem liegen die Telekom und Vodafone in Netztests regelmäßig vor o2. Hier kann es sich lohnen, ein paar Euro mehr zu investieren.

Preisstabilität: Kurzfristige Rabatte und günstige Aktionspreise enden häufig nach wenigen Monaten. Aussagekräftiger ist stattdessen der Effektivpreis über 24 Monate, also die durchschnittlichen Gesamtkosten während der Mindestvertragslaufzeit. Nicht zuletzt, weil hier auch einmalige Kosten wie Anschlusspreis oder Versand mit einberechnet werden, die einen niedrigen Monatspreis schnell relativieren.

Vertragslaufzeit: Mobilfunkverträge gibt es mit 24-monatiger Vertragslaufzeit oder monatlich kündbar. Wer sich nicht dauerhaft binden möchte, findet passende Flex-Tarife. Angebote mit langer Mindestlaufzeit sind aber häufig günstiger.

Gratis-Zugaben: Kopfhörer, Smartwatches oder Tablets sind beliebte Black-Friday-Beigaben. Wer an einem entsprechenden Gerät interessiert ist, kann hier sparen. Der Tarif sollte aber auch für sich genommen überzeugen. Dann wird das Geschenk zum entscheidenden Vorteil und macht aus dem guten Angebot einen richtig starken Deal.

"Beim Handyvertrag-Vergleich, insbesondere zum Black Friday, lohnt es sich, ein wenig Zeit zu investieren und zunächst die eigenen Anforderungen abzustecken.", so Österle weiter. "Auf SMARTWEB haben wir die besten Black Friday Angebote mit besonders hohem Einsparpotential zusammengestellt. So lassen sich schnell die besten Deals finden."

Handyvertrag mit neuem Handy - darauf kommt es an

Viele nutzen den Black Friday, um den neuen Handyvertrag mit einem passenden Smartphone zu kombinieren. Doch auch hier gilt: Nicht hinter jedem Bundle steckt ein echter Preisvorteil. So sollten immer die Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit geprüft und mit dem Einzelkaufpreis von Handyvertrag und Handy verglichen werden.

Zudem gibt Österle den Tipp, nicht nur nach den neusten Smartphone-Modellen zu suchen: "Gerade Vorgängermodelle bieten am Black Friday ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer kein Flaggschiff benötigt, kann außerdem mit Mittelklassegeräten viel Geld sparen."

Black Friday ist eine gute Gelegenheit für den Vertragswechsel

Der November rund um den Black Friday bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, den eigenen Handyvertrag zu überprüfen und einen veralteten oder teuren Vertrag zu wechseln. Wer bedacht an die Sache herangeht und neben verlockenden Niedrigpreisen auch auf faire Leistung und stabile Netzqualität achtet, sichert sich das richtige Angebot.

"Beim Black Friday geht es nicht nur um den größtmöglichen Rabatt. Vielmehr sollte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelpunkt stehen", fasst Österle zusammen. "Wer sich richtig informiert und die Angebote vergleicht, spart am Ende wirklich."

Über SMARTWEB

Die Tarifexperten von SMARTWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach den besten Angeboten im Bereich Handy und Mobilfunk. Dabei stellt das Verbraucherportal die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und sorgt durch Marktanalysen und Vergleichsrechner für Transparenz im Tarifdschungel.

Mehr über SMARTWEB unter https://www.smartweb.de/smartweb-redaktion

Original-Content von: SMARTWEB, übermittelt durch news aktuell