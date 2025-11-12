New Leader Consulting GmbH

Valeria Hübner präsentiert ihr neues Buch „Die Freiheit, die wir bauen“ auf dem Innovationskongress in Mainz

Mainz

Am 6. Oktober 2025 stellte Valeria Hübner, Geschäftsführerin der New Leader Consulting GmbH, ihr neues Buch „Die Freiheit, die wir bauen“ auf dem Innovationskongress in Mainz vor. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt war persönlich anwesend und nahm ein Exemplar entgegen. Das Werk, das unter dem vollständigen Titel „Die Freiheit, die wir bauen – Das Valuegenic-Framework für sinnvolles Unternehmertum inkl. Anleitung, wie du nebenberuflich gründest“ erscheint, ist ab dem 18. November 2025 auf ihrer Website erhältlich.

Autorin Valeria Hübner: „In den letzten Jahren durfte ich tiefe Einblicke in die Wirtschaftswelt gewinnen und erkannte, wie wichtig es ist, neue Perspektiven für nachhaltiges Wirtschaften zu eröffnen. Mein Buch ist das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und soll vor allem all jene ansprechen, die ihr Unternehmen digital, nachhaltig und sinnvoll gestalten wollen, sowie für all jene, die nebenberuflich ihr eigenes Unternehmen gründen möchten. Es ging mir darum, Wege aufzuzeigen, wie wir gemeinsam das Unternehmertum neu denken und wertvoll gestalten können. ‚Die Freiheit, die wir bauen‘ ist deshalb nicht nur ein Leitfaden, sondern auch eine Einladung, aktiv die Wirtschaft von morgen mitzugestalten.“

Das Buch vermittelt drei zentrale Themenbereiche: Zunächst zeigt Valeria Hübner, wie persönliche Freiheit die Grundlage für die New Economy bildet und welche Rolle Denkweise und Intuition dabei spielen. Im zweiten Teil erläutert sie das Valuegenic®-Framework, das die Transformation von der Old Economy hin zur New Economy – einer nachhaltigen, fairen und inklusiven Wirtschaftsweise – ermöglicht. Der dritte Teil bietet eine praxisorientierte Anleitung zum erfolgreichen Aufbau einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Dabei geht das Werk über klassische Sach- und Gründungsratgeber hinaus und behandelt Themen wie systemische Wirtschaftskritik, die Entwicklung von Vision, Mission und Geschäftsmodellen sowie Marketing- und Vertriebsstrategien. Ergänzend widmet es sich Zukunftsthemen wie Social Entrepreneurship, Mental Health und der Rolle von Künstlicher Intelligenz als Co-Creator.

Der Schreibprozess begann im Oktober 2024, als Valeria Hübner sich eine Auszeit nahm, um das Projekt intensiv voranzutreiben. Als erfahrene Gründer- und Unternehmensberaterin sowie Managerin mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche verbindet sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit der praktischen Businesswelt. In ihrem Vorwort betont sie die Herausforderung, den „richtigen Zeitpunkt“ für außergewöhnliche Vorhaben zu erkennen und die Komfortzone zu verlassen; ein zentraler Aspekt sowohl für angehende Gründerinnen und Gründer als auch für sie selbst als Autorin.

„Mit meinem Buch möchte ich Menschen ermutigen, neue Wege zu gehen und sich dabei nicht von Ängsten oder vermeintlichen Hindernissen bremsen zu lassen. In meiner Zeit als Unternehmensberaterin habe ich bereits etliche internationale Projekte erfolgreich geleitet und Fach- und Führungskräfte auf einem neuen Weg begleitet. Nun möchte ich mit dem Valuegenic®-Framework eine tiefere Einsicht in nachhaltiges Unternehmertum geben und so den Weg in die New Economy ebnen. Mein Ziel ist es, dass die Leserinnen und Leser mit meinem Buch Mut finden, um ihr eigenes Unternehmen nach ihren Vorstellungen und den Prinzipien der New Economy aufbauen – als Fundament für eine lebenswerte Zukunft und mehr Freiheit für sie und für alle, die in der Freiheit leben werden, die wir heute aufbauen“, so Valeria Hübner abschließend.

Weitere Informationen unter: https://valuegenic.com/

