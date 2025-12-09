KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner

Bleaching Day am 20.12. bei KU64: Winterglow statt Weihnachtsstress

Ein strahlendes Lächeln gehört für viele genauso zu Weihnachten wie Kerzenlicht und Festtagsoutfit. Am Samstag, den 20.12.2025, lädt KU64 daher von 9 bis 19 Uhr zum letzten Bleaching Day 2025 in die Praxis nach Berlin-Charlottenburg ein: Beim professionellen In-Office-Bleaching können Patientinnen und Patienten ihren Zähnen noch vor den Feiertagen ganz stressfrei einen Extra-Glanz verleihen. Die Preise beginnen ab 349 Euro. Wer das strahlende Lächeln lieber verschenken möchte, kann auch Wertgutscheine zum Beispiel für ein Bleaching oder eine Prophylaxe als Weihnachtsgeschenk bei KU64 an der Rezeption im sechsten Obergeschoss erwerben.

Feiern, Fotos, Familientreffen: mehr Ausstrahlung zur Festzeit

"Ein aufgehelltes Lächeln sorgt für eine positive Veränderung. Patientinnen und Patienten treten damit wacher, frischer und selbstbewusster auf", sagt Dr. med. dent. Stephan Ziegler, Gründer und geschäftsführender Partner von KU64. "Unser letzter Bleaching Day in diesem Jahr liegt bewusst kurz vor Weihnachten, wenn Einladungen, Familienfotos und Jahresabschlüsse dicht aufeinander folgen. Interessierte können ihr Lächeln so noch rechtzeitig professionell aufhellen lassen und den Praxisbesuch mit einem Abstecher zum Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche oder dem Weihnachtsshopping am Ku'damm verbinden."

Zahnaufhellungen zählen bei KU64 längst zur Routine: Seit der Eröffnung 2005 hat KU64 bereits über 10.000 Bleachings durchgeführt. Die meisten Patientinnen und Patienten empfinden die Behandlung als überraschend schnell und effektiv. "In den wenigen Fällen, in denen jemand mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden ist, können wir in einer zusätzlichen Sitzung nachbleichen und den Aufhellungsgrad weiter anpassen", ergänzt Dr. Ziegler.

So läuft der Bleaching Day ab

Der Bleaching Day ist inzwischen ein regelmäßiger Termin im KU64-Kalender, der zweimal im Monat stattfindet. Am Aktionstag starten Patientinnen und Patienten mit einem kurzen Anamnesegespräch. Anschließend folgt das Power Bleaching mit FLÄSH, einem professionellen In-Office-Bleaching-System "made in Germany": Dabei wird zuerst das Zahnfleisch sorgfältig abgedeckt und dann ein Bleaching-Gel mit 32 Prozent Wasserstoffperoxid auf die Zähne aufgetragen. Diese hohe Konzentration wird ausschließlich in der Zahnarztpraxis eingesetzt und ermöglicht einen starken Aufhellungseffekt in vergleichsweise kurzer Behandlungszeit. In der Regel erfolgen drei Bleaching-Gänge à 15 Minuten, bei denen das Gel mit einer Speziallampe aktiviert wird. Das spaltet Farbstoffe im Zahnschmelz chemisch auf und hellt die Zähne dadurch auf. Anschließend entfernen die Prophylaxe-Assistentinnen das Gel und fluoridieren die Zähne zum Schutz.

Die gesamte Behandlung dauert etwa 80 bis 90 Minuten. Am Ende steht eine deutlich sichtbare Aufhellung um mehrere Farbstufen, die bei guter Pflege im Schnitt bis zu 18 Monate anhält. Zum Abschluss erhalten alle Patientinnen und Patienten eine Goodie Bag mit passender Zahnpasta, Pflegeempfehlungen, Informationsmaterial und kleinen Give-aways.

Das ist für die Teilnahme zu beachten

Die Behandlung erfolgt bei KU64 schonend und ist daher auch für Patientinnen und Patienten mit sensiblen Zähnen geeignet. Voraussetzung für die Teilnahme am Bleaching Day ist eine zahnärztliche Kontrolle und eine professionelle Zahnreinigung (PZR) bei KU64 mindestens 24 Stunden vor der Aufhellung. Ein Bleaching ist nur möglich, wenn die Zähne kariesfrei sind, das Zahnfleisch gesund ist und vorhandene Füllungen, Kronen und Brücken dicht abschließen. Wichtig zu wissen: Zahnersatz wie Kronen, Brücken oder Veneers lässt sich nicht mit aufhellen und wird bei Bedarf im Anschluss ausgetauscht.

Interessierte können sich zum Bleaching Day am Samstag, den 20. Dezember, am KU64-Standort Charlottenburg, Kurfürstendamm 64, 10707 Berlin unter der Telefonnummer 030 8647320 anmelden. Die nächsten Bleaching Days finden am 17. und 31. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen rund um die Bleaching-Behandlung finden Sie unter: https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/bleaching-zahnaufhellung/

Über KU64

KU64 zählt mit mittlerweile vier Standorten in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Mitte, Berlin-Wilmersdorf und Potsdam zu Deutschlands größten Zahnarztpraxen und gilt als Pionier moderner, digitaler Zahnmedizin. Seit der Eröffnung am Kurfürstendamm 64 im Jahr 2005 bietet das interdisziplinäre Team an sieben Tagen in der Woche ein breites Behandlungsspektrum - von Kieferorthopädie über Ästhetik, Wurzelbehandlungen und Implantologie bis hin zu komplexer Gesamtrehabilitation - in einem von GRAFT Architekten gestalteten, angstreduzierenden Praxisambiente.

