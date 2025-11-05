IHK Akademie München und Oberbayern gGmbH

IHK Akademie Westerham als bestes Tagungshotel in Deutschland ausgezeichnet

Westerham - die Akademie wurde bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland auf Platz 1 in der Kategorie "Seminar" und auf Platz 4 in der Kategorie "Konferenz" gewählt. Damit zählt das Haus offiziell zu den Top-Tagungshotels in Deutschland.

Wie wird man zu einem der besten Tagungshotels in Deutschland gewählt?

Die Wahl zum besten Tagungs- und Seminarhotel in Deutschland erfolgt über den Wettbewerb "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland". Dieser gilt als wichtigste Auszeichnung für Tagungshotellerie und Seminarhäuser im deutschsprachigen Raum. Die Ergebnisse der Wahl basieren auf rund 10.600 abgegebenen Stimmen von Tagungskunden, Trainern, Führungskräften und Personalentwicklern.

"Da jedes Haus höchstens 25 Tagungsplaner und Gäste als Stimmberechtigte benennen kann und zusätzlich tausende weitere Bewertungen über unsere Website und Leserschaft einfließen, zählt dieser Award zu den repräsentativsten Wettbewerben im deutschen Hotelmarkt", erklärt Reinhard Peter, Mitgründer und Geschäftsführer von TOP 250 Germany, dem größten Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland.

Top Tagungshotel in Oberbayern: Wiederholte Ehrung für Westerham - die Akademie

Die IHK Akademie Westerham wurde 2025 wiederholt als bestes Tagungshotel in Deutschland ausgezeichnet. Westerham - die Akademie gehört zu den wenigen Häusern in der Region Oberbayern, die in den streng selektierten Qualitätsverbund aufgenommen wurden. Bereits 2024 wurde sie als Sieger in der Kategorie "Seminare" ausgezeichnet. Nun sind sie erneut das beste Seminarhotel Deutschlands.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Schloss Hohenkammer nahm das Team aus Westerham die Auszeichnung vor rund 160 Gästen entgegen.

"Für uns ist diese Ehrung eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit", betont Jan Ströter, Hotelleiter der Akademie seit 1997. "Unsere Gäste schätzen die persönliche Atmosphäre, die professionelle Organisation und die Lage unseres Hauses. Mein Dank gilt dem gesamten Team, das mit Leidenschaft und Engagement ideale Bedingungen für erfolgreiche Veranstaltungen schafft."

Was zeichnet Westerham - die Akademie als eines der besten Seminarhotels in Deutschland aus?

Das Haus wurde 1977 als Tagungszentrum der IHK für München und Oberbayern eröffnet und bietet heute 97 hochwertige Hotelzimmer, die seit 2025 vollständig neu gestaltet wurden. Mit 24 modernen Seminarräumen, dem großen Saal "Open Space" und vielfältigen Möglichkeiten für Seminare, Tagungen und Firmenevents richtet sich Westerham - die Akademie gezielt an den Tagungs- und Businessmarkt.

Zur Ausstattung gehören außerdem Schwimmbad, Sauna und Fitnessbereich. Besonders beliebt sind die Westerhamer Küche mit Restaurant und Panoramaterrasse sowie das weitläufige Außengelände mit Niederseilgarten und Teamplattform für außergewöhnliche Teambuilding-Programme.

Diese Kombination aus professioneller Infrastruktur, kulinarischem Genuss und inspirierender Umgebung macht die Akademie Westerham zu einem Top Tagungshotel in Deutschland.

Welche Rolle spielt der Wettbewerb "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland"?

Der Wettbewerb wird seit 24 Jahren durchgeführt und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Tagungshotellerie. Alle teilnehmenden Häuser werden von unabhängigen Fachjournalisten bewertet.

Einen Überblick über die Mitgliedshotels bietet die Website www.top250tagungshotels.de. Dort finden sich detaillierte Hotelbeschreibungen, Bewertungen und Empfehlungen für Tagungsplaner und Unternehmen.

FAQ - Häufige Fragen zu Seminar- und Tagungshotels in Deutschland

Was macht ein gutes Tagungshotel aus?

Ein gutes Tagungshotel bietet professionelle Seminartechnik, flexible Räume, gutes Catering und eine ruhige, inspirierende Lage. Häuser wie Westerham - die Akademie vereinen all diese Faktoren und zählen deshalb zu den besten Tagungshotels in Deutschland.

Wie finde ich das beste Tagungshotel in Deutschland für meine Veranstaltung?

Auf der Plattform top250tagungshotels.de finden Tagungsplaner eine Übersicht der besten Seminarhotels und Tagungshotels in Deutschland - mit Bewertungen und detaillierten Beschreibungen.

Was ist das beste Seminarhotel in Deutschland?

Laut der aktuellen Wahl der Top 250 Germany wurde die IHK Akademie Westerham auf Platz 1 in der Kategorie "Seminar" und auf Platz 4 in der Kategorie "Konferenz" gewählt. Damit gilt sie als eines der besten Seminarhotels in Deutschland. Der Wettbewerb "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" ist der größte seiner Art im deutschsprachigen Raum und gilt als Qualitätssiegel für professionelle Tagungshotellerie. Nur geprüfte Häuser mit überdurchschnittlichem Standard werden aufgenommen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Seminarhotel und einem Tagungshotel?

Ein Seminarhotel ist meist auf kleinere Gruppen, Workshops und Schulungen ausgelegt, während Tagungshotels zusätzlich große Konferenzen und Firmenveranstaltungen ausrichten.

Westerham - die Akademie deckt beide Bereiche ab und gilt als Top Tagungshotel und Seminarhaus in Oberbayern.

Wieso ist die Akademie Westerham das beste Tagungshotel und Seminarhaus in München Umgebung?

Die Akademie überzeugt durch moderne Seminarräume, persönliche Betreuung, professionelle Organisation und ihre Lage im Grünen in Oberbayern - nur rund 30 Minuten von München entfernt. Das Haus verbindet professionelle Infrastruktur mit oberbayerischer Gastlichkeit und bietet damit ideale Bedingungen für Tagungen, Seminare und Workshops. Besonders geschätzt werden die ruhige Lage, das Außengelände für Teambuildings und die Küche mit Panoramaterrasse.

