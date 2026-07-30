PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt schützen

Berlin (ots)

Zu den aktuellen Feststellungen der EU-Kommission zu TikTok: Kinder und Jugendliche müssen im digitalen Raum besser geschützt werden. Jetzt gilt es, Alterskontrollen, sichere Jugendversionen von Plattformen und wirksame Regeln zügig umzusetzen.

Jasmina Hostert, jugend -und familienpolitische Sprecherin:

"Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine sichere digitale Umgebung. Wenn soziale Plattformen gezielt auf maximale Verweildauer setzen, manipulative Algorithmen einsetzen oder Minderjährige mit Risiken konfrontieren, die sie nicht einschätzen können, dann ist politisches Handeln dringend geboten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat bereits konkrete Vorschläge vorgelegt: ein Mindestalter von 14 Jahren, verlässliche Alterskontrollen und geschützte Jugendversionen von Plattformen ohne endloses Scrollen und manipulative Mechanismen. Mittlerweile liegen auch Vorschläge des Koalitionspartners auf dem Tisch. Das zeigt: Es gibt eine breite Grundlage für gemeinsame Lösungen.

Jetzt brauchen wir vor allem mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Um den Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum konsequent zu stärken, müssen europäische und nationale Regelungen wirksam ineinandergreifen. Kinder und Jugendliche brauchen Schutz statt Profitinteressen. Es ist höchste Zeit, dass wir die digitale Welt an ihren Bedürfnissen ausrichten. Genug diskutiert, jetzt muss gehandelt werden."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: (030) 227 - 52728
E-Mail: pressestelle@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 24.07.2026 – 13:49

    Zivilgesellschaft stärken

    Berlin (ots) - Wir nehmen die aktuellen Äußerungen von Bundesbildungsministerin Karin Prien mit Sorge zur Kenntnis. Die von ihr verantwortete inhaltliche Neuausrichtung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" sendet das falsche Signal. Wer Fördergelder in erheblichem Umfang von der engagierten Zivilgesellschaft auf die vermeintlich "stille Mitte" umlenken will, riskiert Fehlinvestitionen zulasten der Demokratie. Jasmina Hostert, Sprecherin der AG BFSFJ der ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 10:31

    Potential von Netzpaket und EGG-Novelle effektiv nutzen

    Berlin (ots) - Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion: Mit den in die Verbändeanhörung gegangen Gesetzen gilt es ein Ausbauziel von mindestens 80 Prozent Anteil Erneuerbare Energien am Stromverbrauch bis 2030 verlässlich und planbar zu erreichen. So haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart. Gerade in Zeiten massiver Energiekrisen und Hitzewellen brauchen wir mehr Erneuerbare und mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren