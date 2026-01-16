PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Verlässliche internationale Frauenrechte statt ideologischer Ablenkungsdebatten

Berlin (ots)

Die Forderung von Birgit Bessin (AfD), die deutsche finanzielle Unterstützung für UN Women unverzüglich zu beenden, weist die SPD-Bundestagsfraktion entschieden zurück. Solche Vorschläge verkennen nicht nur die Realität von Frauen weltweit, sondern schwächen konkret den internationalen Einsatz gegen Gewalt, Armut und Diskriminierung.

Jasmina Hostert, frauenpolitische Sprecherin:

"UN Women ist das zentrale Organ der Vereinten Nationen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen. Deutschland trägt mit seiner Unterstützung dazu bei, dass Frauen Schutz erhalten, Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung bekommen und wirtschaftlich unabhängiger werden.

Gewalt gegen Frauen - ob häusliche Gewalt, Vergewaltigung als Kriegswaffe, Zwangsheirat oder Menschenhandel - steht im Zentrum der Arbeit der Organisation. Wer internationale Frauenrechtsarbeit diskreditiert, schwächt genau jene Strukturen, die Frauen konkret schützen und stärken.

Frau Bessin hat jetzt angekündigt, zusammen mit einer Delegation des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages zur 70. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission reisen zu wollen. Diese Veranstaltung, in der Frauen aus aller Welt zusammenkommen, um über die Stärkung der Gleichstellung und starker Rechte für Frauen und Mädchen zu beraten, wird von UN Women organisiert. Wenn Frau Bessin Interesse am Ansehen der Bundesrepublik Deutschland haben sollte, dann würde sie der Veranstaltung fernbleiben."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: (030) 227 - 52728
E-Mail: pressestelle@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 14.01.2026 – 17:21

    Klarer Umgang mit dem Wolf

    Berlin (ots) - Mit der heutigen ersten Lesung sorgen wir für mehr Klarheit im Umgang mit dem Wolf in Deutschland. Der eingeschlagene Weg ist ausgewogen, vernünftig und verantwortungsvoll. Das ist eine gute Nachricht - für den Naturschutz ebenso wie für die Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter in unserem Land. Esra Limbacher, stellvertretender Fraktionsvorsitzender: "Die Rückkehr des Wolfs zeigt: Naturschutz wirkt. Unsere Landschaften sind wieder lebensfähig. Das ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:09

    Faire Erzeugerpreise und bezahlbare Lebensmittel

    Berlin (ots) - In der kommenden Woche startet mit der Grünen Woche in Berlin die international wohl wichtigste Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau. Besonders die hohen Preise für Grundnahrungsmittel in Deutschland stehen in dem Zusammenhang für die SPD-Bundestagsfraktion im Fokus. Es braucht dringend eine politische Initiative zur spürbaren Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:18

    Entwicklungszusammenarbeit - gerecht, strategisch und partnerschaftlich

    Berlin (ots) - Mit der Neuausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik setzt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) klare Prioritäten für eine gerechtere, strategischere partnerschaftliche internationale Zusammenarbeit. In Zeiten zunehmender globaler Krisen, Konflikte und geopolitischer Verschiebungen leistet die heute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren