Zukunftsforum NRW-Niederlande 2025: Politik und Wirtschaft im Dialog über die Zukunft Europas

Essen (D) / Noordwijk (NL)

Wie wettbewerbsfähig ist die Wirtschaft der beiden Nachbarländer vor dem Hintergrund der Energiepreise? Welche neuen Perspektiven ergeben sich aus den Parlamentswahlen in den Niederlanden? Bietet der "Clean Industrial Deal" die richtigen Leitlinien für die europäische Industriepolitik? Diese und weitergehende Fragen werden hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beim "Zukunftsforum NRW-Niederlande" in Noordwijk diskutieren. Breits zum dritten Mal veranstaltet die Brost-Akademie am 30./31. Oktober in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Niederländischen Handelskammer (DNHK) das vielbeachtete Netzwerktreffen. Im traditionsreichen Grand Hotel Huis ter Duin sollen Chancen und Potenziale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vertieft sowie gemeinsame Strategien für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Zukunft Europas entwickelt werden.

Hochrangige politische Besetzung

Das Zukunftsforum findet nur wenige Tage nach den niederländischen Parlamentswahlen statt und macht den deutsch-niederländischen Austausch besonders spannend. Zu den politischen Gästen zählen unter anderem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof, die gemeinsam über die zukünftige Ausrichtung der deutsch-niederländischen Beziehungen sprechen werden. Ihre Stellvertreterinnen Mona Neubaur, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, und Sophie Hermans, Ministerin für Klima und Grünes Wachstum der Niederlande, werden sich in Podiumsdiskussionen aktiv einbringen.

Die beiden früheren Regierungschefs Armin Laschet und Jan Peter Balkenende begleiten das Forum wie in den vorherigen Jahren als Chairmen.

Impulse aus der Wirtschaft

Führende Köpfe aus Industrie, Finanzen und Handel prägen das Programm: Unter anderem Christian Kullmann (Evonik Industries AG), Boudewijn Siemons (Hafen Rotterdam), Bas Marteijn (Deutsche Bank), Heinrich Otto Deichmann (Deichmann SE), Ruud van der Knaap (Feyenoord Rotterdam) und Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) diskutieren Themen wie Energiepolitik, Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige Industrie, Gesundheitswirtschaft und Fußball als Wirtschaftsfaktor.

Die Brost-Akademie

Die Brost-Akademie ist der Think Tank der Brost-Stiftung zur Transformation der Ruhrgebietsgesellschaft. Die Brost-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Essen. Sie fördert wissensbasierte, konzeptionsstarke, mutige, zukunftsweisende Projekte, die möglichst durch Kooperation das Miteinander und die anpackende Selbsthilfe im Ruhrgebiet stützen.

www.brost-akademie.ruhr und broststiftung.ruhr

