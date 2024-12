Bundesvereinigung Ernährungsindustrie (BVE)

Zukunft schmeckt dank Lebensmittelvielfalt

Lebensmittelwirtschaft auf der Grünen Woche 2025

Berlin (ots)

Auf der Grünen Woche 2025 steht am Gemeinschaftsstand "Zukunft schmeckt" der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und des Lebensmittelverbands Deutschland das Thema Vielfalt in all seinen Facetten im Vordergrund: als Grundlage für die Ernährungssicherung, als Basis persönlicher Vorlieben und als essenzieller Baustein langfristiger Nachhaltigkeitsstrategien und der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort s Deutschland.

Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff:

"In einer Zeit, in der die Herausforderungen durch globale Krisen und steigende regulatorische Anforderungen immer größer werden, bleibt es für die Unternehmen der deutschen Ernährungswirtschaft ein zentrales Anliegen, hochwertige Lebensmittel und Getränke zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Vielfalt ist dabei der Schlüssel, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen der Verbraucher gerecht zu werden. Nur durch ein breites und innovatives Angebot können wir als Branche sicherstellen, dass wir allen Erwartungen an Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit entsprechen. Einen kleinen Ausschnitt dieser Vielfalt stellen wir auf der Grünen Woche 2025 an unserem Stand vor. Die Lebensmittelvielfalt zu bewahren und weiterzuentwickeln, ist entscheidend, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dafür müssen unternehmerische Freiheiten und gesetzliche Vorgaben klug ausbalanciert werden, um Innovationen zu fördern und bürokratische Hemmnisse, insbesondere in Krisenzeiten, zu vermeiden."

Aktivitäten am Stand:

Der Gemeinschaftsstand von BVE und Lebensmittelverband befindet sich in Halle 3.2. und bietet einen Mix aus Aufklärung, Aktion und Austausch. So ist das Herzstück des Auftritts die Showküche, in der täglich Kochshows zur Inspiration und für den Genuss sowie Produkttastings stattfinden, um sensorische Fähigkeiten zu schulen. Zudem werden in Talkrunden mit verschiedenen Expertinnen und Experten unterschiedliche Themen rund um die Ernährungswirtschaft erörtert.

Auf der Aktionsfläche wartet wieder die 3D-Social-Media-Wall, bei welcher Besucherinnen und Besucher sich inmitten der Lebensmittelvielfalt fotografieren lassen können. Außerdem können Interessierte ihr Wissen rund um Ernährung und Lebensmittel testen. An zwei Spielekonsolen können in unterschiedlichen Spiel- und Quizformaten Fragen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln, zu Inhaltsstoffen und zu Nachhaltigkeitsaspekten beantwortet werden. Man kann mit dem Food-Truck durch Europa reisen und europäische Spezialitäten zubereiten oder im speziellen Food Waste-Quiz Tipps rund um die Vermeidung von Lebensmittelverlusten erhalten. Als besonderes Highlight wartet 2025 das interaktive "Tischlein deck dich". Wer schon immer mal wissen wollte, wie lange und wie viele Kilometer man Fahrrad fahren muss, um die Kalorien einer Pizza zu verbrennen oder wie viel Eiweiß Rindfleisch im Vergleich zu Tofu enthält, sollte sich hier seine digitale Mahlzeit zusammenstellen.

Partner am Stand (vor Ort vom 17.1. bis zum 26.1.2025)

Die zur Mühlen Gruppe zeigt, wie sich Qualität und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion vereinbaren lassen. Das breite Produktportfolio lässt dem Konsumenten die freie Wahl: ob klassische Fleisch- und Wurstwaren, Bio, Halal oder vegane Alternativen - die zur Mühlen Gruppe liefert hochwertige Lebensmittel für jeden Geschmack.

Tagespartner:

Nestlé Deutschland (vor Ort am 17.1.2025): Von der Kakaobohne bis zum Schokoriegel: Nestlé zeigt, welchen Weg der Kakao durch die gesamte Lieferkette nimmt und wie ein nachhaltigerer Anbau erreicht werden kann. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das Unternehmen daran, zu einer Verbesserung der Lebensgrundlage von Kakaobauern und ihren Familien beizutragen. Insbesondere das Income Accelerator Programm soll Kakaobauern dabei unterstützen, ihre Einkommenslücke zu schließen und das Risiko von Kinderarbeit zu verringern. Produktseitig dreht sich am Stand alles um die Marke KitKat. Denn die für die Riegel verwendete Kakaomasse im Chocoladenwerk Hamburg stammt zu 100 Prozent aus dem Income Accelerator Programm - und ist somit komplett bis zu den Farmerinnen und Farmern in der Elfenbeinküste rückverfolgbar. Neben einer Diskussionsrunde und Möglichkeiten zum Austausch mit Expertinnen und Experten erwarten die Besucherinnen und Besucher filmische Einblicke in den Ursprung der Schokolade, Kochshows mit schokoladigen Desserts und Gewinnchancen am Glücksrad. Eine bequeme Sitzecke lädt dazu ein, sich bei einem "Take a Break"-Moment zu entspannen.

Mondelez (vor Ort am 20.1.2025): Mondelez International ist ein Snackingunternehmen bekannter und beliebter Marken wie Milka, Oreo und Philadelphia. Das Unternehmen hat eine lange Historie mit seinen Marken und Standorten in Deutschland: so wird beispielsweise seit über 140 Jahren im Schokoladenwerk Lörrach (Baden-Württemberg) die Marke Milka hergestellt und am Standort Bad Fallingbostel (Niedersachsen) befindet sich das größte Lebensmittelwerk von Mondelez International in Europa, in dem die Marke Philadelphia produziert wird. Am Partnertag erfahren Sie mehr über Mondelez International, die Produkte sowie das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens. Zudem erwartet Besucherinnen und Besucher vor Ort spannende Gesprächsrunden von Expertinnen und Experten des Unternehmens, ein Oreo- und Milka-Kuh-Walking-Act, Kochshows mit Produkten, Aktionen zum Mitmachen und Produkte zum Probieren.

Coca-Cola (vor Ort am 21.1.2025): Coca-Cola Deutschland stellt sein breites Markenportfolio vor. Das Unternehmen präsentiert neben den Klassikern wie Coca-Cola, Fanta, Sprite und mezzo mix auch die Getränkevielfalt mit keinen oder wenig Kalorien. Zudem wird gezeigt, mit welchen Produkten und Kampagnen das Unternehmen Trends aufgreift. Hinter Coca-Cola Deutschland stehen zwei Unternehmen: die Coca-Cola GmbH, die für die Markenführung und die Produkt- sowie die Verpackungsentwicklung zuständig ist, und die CCEP DE, welche die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertrieb verantwortet.

Start-up-Wochenende (25. und 26. Januar)

Am zweiten Freitag, den 24. Januar 2025 laden BVE, Lebensmittelverband und Crowdfoods von 19:00 bis 21:00 Uhr zum Innovatoren-Abend ein, bei dem Entwickler, Gründer und Vermarkter bei Getränk und Häppchen zusammenkommen und sich austauschen können.

Am zweiten Wochenende bieten BVE und Lebensmittelverband Gründerinnen und Gründern dann die Möglichkeit, ihre Produkte auf der Grünen Woche zukünftigen Kunden zu präsentieren:

Bebisko Food ist ein junger Hersteller von Babynahrung, der sich leidenschaftlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kleinsten einsetzt. Bebisko hat es sich zur Mission gemacht, Babynahrungsmittel zu entwickeln, die nicht nur nährstoffreich ist, sondern auch bio-zertifiziert und halal.

Friendly Fish: Das Berliner Startup bietet "Sushi to go" an: Man kann es direkt im Laden kaufen und mitnehmen, online bestellen oder von Lieferdiensten bringen lassen. Die Idee: hochwertiges Sushi für alle!

Ginja Food bringt den Geschmack von authentischer asiatischer Küche nach Deutschland - und zwar verzehrfertig in den Supermarkt! Congee ist ein fernöstliches Reisgericht, das wenig Kalorien, aber einen hohen Gehalt an wertvollen Zutaten hat.

Holiroots will nachhaltigeres und superleckeres Essen produzieren! Dazu übernehmen sie "gerettetes" Gemüse von Landwirten und verwandeln es in Gemüsecracker für das Frühstück, das Abendbrot oder knackige Moment dazwischen.

Our Greenery: Nachhaltiger Anbau kann auch im urbanen Alltag Platz finden kann. Our Greenery ist nicht nur ein Produkt, sondern eine neue Lebensweise: frische, gesunde Lebensmittel, angebaut in den eigenen vier Wänden!

PWRGUM: Das funktionale Kaugummi PWRGUM ist eine neue Alternative zu traditionellen Energy-Produkten. Die zuckerfreien Kaugummis kombinieren 50 mg Koffein, 40 mg Taurin sowie die Vitamine B6 und B12 und bieten so eine praktische und ultramobile Lösung für einen schnellen Energieschub - ob beim Sport, Arbeiten oder im Alltag.

Roots Radicals entstand aus Leidenschaft für authentische Lebensmittel und der Überzeugung, dass traditionelle Konservierungstechniken der Schlüssel für eine bewusstere Ernährung sind. Was in einer Privatküche als persönliches Projekt begann, entwickelte sich schnell zu einer gemeinschaftlichen Bewegung, die sich der Abfallvermeidung und der Herstellung von leckeren, nachhaltigen Konserven verschrieben hat.

Bei den Kochshows kochen die Teams von Daniel Schade, Präsident des Verbands der Köche Deutschlands, und Sebastian Morgenstern. Durch das Showprogramm führt das Moderations-Duo Sonja Meise, Food-Influencerin, und Kai Völker, HR1-Moderator.

Mehr Informationen unter www.zukunftschmeckt.de

Die jährlich stattfindende Grüne Woche ist die weltgrößte Verbrauchermesse für die Themen Ernährung und Landwirtschaft. 2025 läuft die Grüne Woche vom 17. bis zum 26. Januar auf dem Berliner Messegelände. Die BVE ist ideeller Träger der Grünen Woche. Der Gemeinschaftsstand der Lebensmittelwirtschaft wird gefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.

