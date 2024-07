querkraft Architekten ZT GmbH

„Professor querkraft“ an der Technischen Universität Prag

Jakob Dunkl, Gerd Erhartt und Peter Sapp vom österreichischen Architekturbüro querkraft sind ab dem Wintersemester 2024/25 Gastprofessoren an der Fakultät für Architektur der CTU, Prag.

„Das Studio möchte inspirierende Architekt*innen, aktuelle Themen und neue Lehrmethoden an die Fakultät bringen. Ich freue mich, dass wir nach Winy Maas weitere prominente Persönlichkeiten der zeitgenössischen europäischen Architektur für die FA gewonnen haben. querkraft ist eines der besten Studios in Wien und ich freue mich sehr, dass Jakob Dunkl, Gerd Erhartt und Peter Sapp Gastprofessoren an unserer Fakultät werden. querkraft konzentriert sich immer auf den Menschen, auf einfache, aber starke Lösungen und entwirft Gebäude, welche die Menschen mögen, mit denen sie sich identifizieren und die nachhaltig sind“, sagt Dalibor Hlaváček, Dekan der Fakultät für Architektur CTU.

Im Mittelpunkt des Entwurfsstudios an der technischen Universität Prag steht bei querkraft das unvollendete Kaufhaus Lamarr in, entworfen von OMA / Rem Koolhaas in diesem Wintersemester. Es wartet auf die Fertigstellung nach der Insolvenz des Investors wodurch eine Transformation der ursprünglichen Designidee erforderlich ist. Die Herausforderung für die Studierenden wird darin bestehen, dem Gebäude als hybride Einrichtung für Wohnen, Arbeiten, Freizeit mit kultureller Nutzung neues Leben einzuhauchen.

Anlässlich des 100. Todestag des Prager und Wiener Schriftstellers Franz Kafka, wird auch ein Kafka-Museum im Gebäude untergebracht sein. Die Metamorphose – Kafkas berühmtestes Werk – wird daher zum zentralen Thema des Semesterprojekts für die tschechischen Studierenden unter der Leitung der Wiener Architekten von querkraft.

„Gemeinsam mit unseren Studierenden begeben wir uns auf eine Reise, um die Poesie und Schönheit der Architektur zu entdecken. Wir werden immer wieder fragen: ‚Was passiert, wenn euer Projekt nicht nur funktional und nachhaltig, sondern auch emotional ist? Was wäre, wenn es den Menschen Glück und Freude bringen kann?‘ Stellen Sie sich Architektur vor, die geliebt und geschätzt wird und dadurch lange lebt. Liebe in ihrer reinsten Form ist die beste Nachhaltigkeit“, stellen die neuen Gastprofessoren von querkraft das Konzept des Studios vor.

