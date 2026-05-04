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Das große Sharing-Comeback - L'Osteria feiert mit den Famiglia Weeks das Ritual des Teilens

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München (ots)

Spaghetti für zwei, aus einer Schüssel, nah beieinander. Die Pasta-Szene aus Susi und Strolch ist ein Stück Kulturgeschichte und hat sich als Bild gehalten, weil sie etwas Universelles einfängt: Teilen verbindet. Das gilt beim Essen am Tisch mehr als irgendwo sonst. Und dieses Gefühl erlebt gerade ein Comeback: 76 Prozent der Deutschen sagen, ein Restaurantbesuch sei für sie eine Möglichkeit, sich mit anderen verbunden zu fühlen. 53 Prozent essen lieber in der Gruppe als allein, und Gruppenreservierungen ab sechs Personen sind in der Gastronomie im Jahresvergleich um sieben Prozent gestiegen.* Für die Markengastronomie L'Osteria ist das keine Überraschung, sondern gelebte Praxis. Gerichte zum Teilen, große Tische und eine Atmosphäre, in der man gerne länger bleibt, machen es jeden Tag erlebbar. Und genau deshalb hat L'Osteria die Famiglia Weeks ins Leben gerufen: zwei Wochen steht das gemeinsame Erlebnis am Tisch im Fokus - mit einer Spaghetti-Schüssel im Nonna-Style für vier Personen als Special und weiteren kleinen Überraschungen, die einen Restaurantbesuch mit den Liebsten zu etwas ganz Besonderem machen. Vom 4. bis 17. Mai 2026 lädt L'Osteria in allen teilnehmenden Restaurants dazu ein, gemeinsam zu genießen, zu teilen und alle, die einem wichtig sind, an einen Tisch zu bringen.

Grande Pasta & Grande Amore: Ein Gericht, das verbindet

Herzstück der Famiglia Weeks sind die Spaghetti con Polpette e Verdure, die genau so serviert werden, wie es eine italienische Nonna für ihre Familie machen würde - in einer großen Schale in der Mitte des Tisches zum Teilen. Der Pastaklassiker mit Tomatensauce, gebratenem Gemüse, Hackbällchen, Kirschtomaten, Zwiebeln, Hartkäse und Basilikum ist für vier Personen konzipiert und kostet 29 EUR - also 7,25 EUR pro Person. Auf Wunsch kann das Gericht auch im Bundle wahlweise mit einer Lambrusco dell'Emilia oder einer Karaffe Limonata di L'Osteria Grapefruit für 39 EUR bestellt werden.

"Bei L'Osteria teilt man schon immer, und zwar nicht nur die große Pizza, sondern auch die Pasta, die reihum geht, den Antipasti-Platte vorab, das Dolci im Nachgang oder die Flasche Wasser oder Wein. Das ist kein zufälliges Konzept, das ist unsere Kultur", sagt John Schlüter, CMO der FR L'Osteria SE. "Mit den Famiglia Weeks legen wir den Fokus bewusst auf einen Zeitraum, der Muttertag und Vatertag gleichermaßen einschließt, ohne sich auf einen der beiden zu beschränken. Denn worum es geht, ist weder ein bestimmter Anlass noch eine bestimmte Familienform: Es geht ums Miteinander. Um Familien und Wahlfamilien, um Freund:innen, Kolleg:innen, Bekannte und alle Lieblingsmenschen. Denn für uns lautet die Antwort auf die Frage 'Wen nennt man eigentlich Famiglia': alle, die du dazu einlädst. Unsere Pasta zum Teilen gehört euch allen."

Kleine Gesten für die Lieblingsmenschen

Die Famiglia Weeks sind mehr als ein Pasta-Angebot. In ausgewählten teilnehmenden Restaurants können Gäste bei der Reservierung zudem eine Rose (2 Euro pro Stück) vorbestellen, als kleine Überraschung beim gemeinsamen Dinner. Außerdem gibt es in allen teilnehmenden Restaurants "Amore für Dich"-Postkarten, die individuell ausgefüllt werden können. Für alle, die ihren Lieblingsmenschen einfach mal sagen wollen, was sie ihnen bedeuten.

Die Famiglia Weeks im Überblick

Zeitraum : 4. bis 17. Mai 2026 in allen teilnehmenden Restaurants

: 4. bis 17. Mai 2026 in allen teilnehmenden Restaurants Was : 29 Euro (Pasta Spaghetti Con Polpette e Vedure) | 39 Euro (Bundle Pasta mit Grapefruit-Limonade oder Lambrusco)

: 29 Euro (Pasta Spaghetti Con Polpette e Vedure) | 39 Euro (Bundle Pasta mit Grapefruit-Limonade oder Lambrusco) Wo: In allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Polen, Tschechien und Frankreich

Reservierungen und Informationen unter www.losteria.net.

* OpenTable: 2026 Restaurant Trend Report, 2025: https://www.opentable.de/restaurant-solutions/2026-diner-trends/

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