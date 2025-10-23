FR L'Osteria SE

Zwischen Budget und Genuss: So bleibt Essen gehen ein Vergnügen

München (ots)

"Man gönnt sich ja sonst nichts" - dieser Satz klingt nach Boomer-Mentalität, nach der Generation, die gewohnt war, sich kleine Belohnungen zu leisten, wenn das Pflichtprogramm erledigt ist. Doch in Zeiten steigender Preise bekommt er eine neue Bedeutung. Heute ist der Restaurantabend keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine bewusste Entscheidung. Laut einer Civey-Befragung unter Deutschen, die ihre Gastro-Ausgaben einschränken, nennen acht von zehn der Befragten "zu hohe Preise" als Hauptgrund, 37 % verweisen auf die "eigene finanzielle Lage".* Zugleich bleibt der Restaurantbesuch laut einer weiteren aktuellen Civey-Umfrage mit 43 % die beliebteste Ausgehoption am Wochenende.** Offenbar ist der Wunsch nach gemeinsamer Zeit stärker als der Drang zu sparen - solange das Erlebnis stimmt. Vor diesem Hintergrund ist ein Gesamterlebnis entscheidend, das ohne große Worte überzeugt. Essen gehen ist Vergnügen. Was dieses Gefühl trägt, ist einfach und stimmig: frisch gekochte Gerichte, Portionen, die verlässlich satt und zufrieden machen, und Momente, die in Erinnerung bleiben.

Vom Gönnen zum Genießen - ein Generationenwechsel

Während die Boomer und Teile der Gen X das Essen gehen als Belohnung verstehen, betrachten Millennials und Gen Z es zunehmend als Teil von Lebensqualität. Nicht "Ich gönn mir was", sondern "Es ist mir das wert, weil es mir einen schönen Moment schenkt." oder "Ich leiste mir das, weil der Moment zählt.". Der Unterschied mag klein wirken, ist aber entscheidend: Genuss ist kein Luxus oder Extra, sondern ein Ausdruck von Achtsamkeit und eine bewusste Entscheidung - für sich, für die Gemeinschaft, für den Moment. Gerade in dieser Verschiebung zeigt sich, wie emotional Aufladen und gemeinsames Erleben wieder wichtiger werden. Essen ist sozialer Raum, nicht Statussymbol. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Markengastronomie L'Osteria mit einem Konzept, das Generationen verbindet. Frisch gekochte Gerichte, Portionen, die man teilt, und dieses unverwechselbare "La Famiglia"-Gefühl am Tisch. Hier trifft das klassische "Man gönnt sich ja sonst nichts" auf das moderne "Ich nehm' mir Zeit für mich".

Die "beste beste Pizza & Pasta d'amore" ist für L'Osteria mehr als ein Versprechen an den Geschmack. Es geht um ein stimmiges Gesamtpaket: ehrliche Küche, die satt und zufrieden macht, ein Service, der aufmerksam bleibt, ein Ambiente, das zum Bleiben einlädt - und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Kurz: ein Ort, an dem man sich gerne zusammen an einen Tisch setzt. "Genießen heißt für uns: gute Zutaten, echtes Handwerk, einladende Atmosphäre und ein aufmerksames Miteinander. Genau dieses Zusammenspiel schätzen unsere Gäste. Am Ende ist es einfach: Nach einem Restaurantbesuch sollte man satt, zufrieden und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen", sagt Samanta Dörfler, Head of PR & Corporate Communication der FR L'Osteria SE. Vielleicht ist genau das das Geheimnis: Wenn alles stimmt - der Duft, das Lachen, die Wärme im Raum - vergisst man für ein paar Stunden die Welt da draußen. Ob Familienrunde, Freundeskreis oder ein Abend zu zweit: Wer sich einen Tisch sichern möchte, findet alle Standorte und Reservierungsmöglichkeiten online: Jetzt Tisch reservieren. Mehr unter https://losteria.net/de/.

* Civey-Umfrage "Was hält Sie aktuell davon ab, ein Restaurant zu besuchen?" innerhalb Deutschlands mit einer Stichprobengröße von 2.507 Befragten im Zeitraum vom 05.06.2025-12.06.2025.

** Civey-Umfrage "Was besuchen Sie am liebsten, wenn Sie am Wochenende abends ausgehen?" innerhalb Deutschlands mit einer Stichprobengröße von 5.000 Befragten im Zeitraum vom 16.07.2025-14.10.2025.

