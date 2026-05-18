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Mehr als nur Deutsch lernen: Warum Integration bei Kindern mit Gemeinschaft beginnt

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Aidenbach (ots)

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs besuchen hunderttausende geflüchtete Kinder deutsche Schulen. Mehr als 200.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler wurden inzwischen in das deutsche Bildungssystem aufgenommen. Für viele bedeutet Schule dabei weit mehr als Unterricht: Sie ist der erste Ort, an dem neue Freundschaften entstehen, Alltag zurückkehrt und Integration überhaupt möglich wird.

Sprache ist wichtig – aber sie ist nur ein Teil von Integration. Kinder lernen eine neue Gesellschaft vor allem über Beziehungen: über Mitschüler, gemeinsame Aktivitäten und das Gefühl, dazuzugehören. Hier erfahren Sie, warum Integration bei Kindern oft außerhalb des Klassenzimmers beginnt – etwa in Sport, Musik oder gemeinsamen Projekten – und weshalb genau diese Gemeinschaftserfahrungen darüber entscheiden können, ob Kinder wirklich ankommen oder dauerhaft außen vor bleiben.

Warum Integration nicht im Unterricht beginnt

Der Schulunterricht legt wichtige Grundlagen, vor allem beim Spracherwerb. Doch Integration ist mehr als das Verstehen von Grammatik oder das richtige Bilden von Sätzen. Für Kinder entscheidet sich Zugehörigkeit nicht in erster Linie daran, ob sie fehlerfrei sprechen, sondern daran, ob sie Teil einer Gemeinschaft werden.

Gerade geflüchtete Kinder stehen oft vor der Herausforderung, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, während sie gleichzeitig Unsicherheiten, Sprachbarrieren und manchmal auch belastende Erfahrungen mitbringen. Im Klassenzimmer bleibt dafür oft wenig Raum. Hier dominieren Lehrpläne, Leistungsdruck und feste Strukturen.

Was häufig fehlt, sind ungezwungene Situationen, in denen Kinder einfach „mitmachen“ können, unabhängig von ihrem sprachlichen Niveau. Genau diese Räume entstehen meist außerhalb des Unterrichts.

Die Kraft gemeinsamer Erlebnisse

Ob auf dem Fußballplatz, im Musikprojekt oder beim kreativen Gestalten: Gemeinsame Aktivitäten schaffen Begegnungen auf Augenhöhe. Hier zählt nicht, wer perfekt Deutsch spricht, sondern wer Teil des Teams ist.

Ein Kind, das zusammen mit anderen ein Spiel gewinnt, ein Lied einstudiert oder ein gemeinsames Projekt abschließt, erlebt etwas Entscheidendes: Es gehört dazu. Diese Erfahrung ist der Schlüssel für echte Integration. Denn sie verändert die Perspektive – sowohl die des Kindes selbst als auch die der Gruppe.

Aus „dem neuen Kind“ wird ein Mitspieler, eine Mitsängerin, ein Teil des Teams. Beziehungen entstehen ganz selbstverständlich, ohne dass Sprache zur Hürde wird. Oft entwickeln sich genau in diesen Momenten erste Freundschaften – und damit die Basis für alles Weitere.

Gleichzeitig fördern solche Erlebnisse Selbstvertrauen und Offenheit. Kinder, die sich angenommen fühlen, trauen sich eher zu sprechen, Fragen zu stellen und Fehler zu machen. Der Spracherwerb wird dadurch nicht ersetzt, sondern im Gegenteil beschleunigt und vertieft.

Warum Gemeinschaft über Ankommen entscheidet

Integration, die sich ausschließlich auf den Unterricht konzentriert, bleibt häufig oberflächlich. Kinder können dem Unterricht folgen und sich sprachlich verbessern – und sich dennoch isoliert fühlen. Ohne echte soziale Einbindung fehlt das Gefühl, wirklich dazuzugehören.

Gemeinschaftserfahrungen hingegen wirken tiefer. Sie schaffen emotionale Bindung, Vertrauen und Sicherheit. Genau diese Faktoren entscheiden darüber, ob Kinder langfristig ihren Platz finden oder sich dauerhaft außen vor fühlen.

Deshalb braucht es gezielt Räume für Begegnung: Sportvereine, kreative Projekte, gemeinschaftliche Aktivitäten. Orte, an denen Kinder nicht bewertet werden, sondern sich ausprobieren können. Orte, an denen Unterschiede keine Barrieren sind, sondern Teil einer gemeinsamen Erfahrung.

Integration gelingt dort, wo Kinder nicht nur lernen, wie eine Gesellschaft funktioniert – sondern wo sie erleben, dass sie ein Teil von ihr sind.

Über Michael Zikeli:

Michael Zikeli ist Gründer und erster Vorstand des Creative Impact e. V., der Bildung, Kreativität und Sport verbindet, um Kindern und Jugendlichen weltweit neue Perspektiven zu eröffnen. Mit Projekten in Deutschland und internationalen Initiativen fördert der Verein kreative Talente und stärkt Gemeinschaften. Sein Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen junge Menschen ihr Potenzial entfalten und ihre Zukunft entwickeln können. Weitere Informationen unter: https://creativeimpact-npo.com/

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