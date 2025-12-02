Creative Impact e. V.

Creative Impact e. V.: 18.000 Weihnachtsgeschenke für Rumänien – so machst du mit

Vielen Kindern in Rumänien würden bereits ein einfaches Heft oder ein Kuscheltier zum Fest eine große Freude bereiten – doch genau das bleibt ihnen nur allzu oft verwehrt. Um das zu ändern, will der Creative Impact e. V. dieses Jahr mit einer außergewöhnlichen Aktion 18.000 sinnvolle Weihnachtsgeschenke in die ärmsten Regionen bringen. Warum das gerade jetzt so wichtig ist und wie auch du dich daran beteiligen kannst, erfährst du hier.

Das Leuchten in Kinderaugen, das Rascheln von Geschenkpapier und der Überraschungsmoment, wenn das lang ersehnte Lieblingsspielzeug zum Vorschein kommt: Weihnachten ist für viele von uns ein Fest voller Erwartung. Doch in Rumänien sieht der Alltag für unzählige Jungen und Mädchen ganz anders aus. Oft fehlt es an Grundlegendem. An Bildung ist kaum zu denken. Selbst elementare Hygieneartikel sind häufig Mangelware. Gerade um die Feiertage herum rückt diese Ungleichheit besonders schmerzhaft ins Bewusstsein. „Wer die schwierigen Lebenswirklichkeiten in armen Regionen kennt, weiß, dass ein echtes Geschenk weit über den materiellen Wert hinausgeht. Es bringt Würde, Vertrauen und Hoffnung – und manchmal die erste Möglichkeit, selbst gestalten zu dürfen“, betont Michael Zikeli vom Creative Impact e. V.

„Genau das soll auch die Wirkung unserer Aktion sein“, fügt er hinzu. Demnach hat sich der Creative Impact e. V. dieses Jahr vorgenommen, 18.000 Kinder in prekären Lebensumständen pünktlich zu Weihnachten zu erreichen. Dabei gilt: Planbarkeit, Verbindlichkeit und richtige Inhalte sind entscheidend. Michael Zikeli, Projektmanagerin Michelle Koch und ihr Team verlassen sich dabei nicht auf Zufälle. Bereits jetzt stehen alle Prozesse, damit bis spätestens 15. Dezember zwei LKW voller Geschenkpakete in Rumänien ankommen. Und das ist erst der Anfang: „Unser wirkliches Ziel ist es, Perspektiven zu schaffen – Wissen und kreative Entfaltung sind das Kostbarste, was wir schenken können“, so Michael Zikeli.

Ursprung und Leitbild: Bildung als Wegbereiter für echte Chancen

„Wir haben Creative Impact gegründet, um Räume zu schaffen, in denen junge Menschen wachsen können – unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten“, erinnert sich Michael Zikeli an die Motivation, die ihn nach dem Tod seines Mentors antrieb. Was als persönliche Herzensangelegenheit begann, wurde dabei binnen kurzer Zeit zur Basis einer kraftvollen Bewegung: Seit dem 19. Juli 2023 verbindet Creative Impact e. V. Menschen weltweit über die gemeinsame Vision, Bildung, Kunst und Sport zugänglich zu machen – vor allem für jene, denen diese Möglichkeiten sonst verwehrt blieben.

Anfangs lag der Fokus vor allem auf Kunstprojekten für Kinder und Jugendliche, doch mit wachsendem Netzwerk entwickelte sich der Verein zum Multiplikator für Bildung und soziale Teilhabe. „Ohne Zugang zu Wissen kann kein Talent erblühen. Doch sobald wir Kindern echte Perspektiven bieten, gewinnen ganze Gesellschaften“, bringt es Michelle Koch auf den Punkt. Heute finanziert sich der Verein nicht nur durch private Mittel seines Gründers und dessen Investmentfirma, sondern vor allem durch die Energie und Großzügigkeit von Spendern, Unternehmen und Partnerinstitutionen.

Mitmachen leicht gemacht: So engagieren sich Unternehmen und Privatpersonen

„Schon ein einziges Päckchen kann ein Leben verändern. Je mehr mitmachen, desto größer wird die gemeinsame Wirkung. Deshalb zählen sowohl kleine Gesten als auch große Spenden gleichermaßen“, betont Michael Zikeli. Die Möglichkeiten der Teilnahme sind dabei so vielfältig wie unkompliziert: Am einfachsten ist die direkte Geldspende – 5 Euro reichen bereits für ein liebevoll gefülltes Geschenk. Eigene Geschenkpakete lassen sich nach einer klaren Packliste zusammenstellen und an einer der ausgewählten Sammelstellen abgeben. Firmen können sogar unternehmensinterne Sammelaktionen starten und zahlreiche Päckchen gebündelt einreichen.

Besonders beliebt sind Team-Events wie Lunch-&-Pack-Tage, bei denen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam anpacken. Viele Unternehmen verdoppeln die Spenden ihrer Teams außerdem oder buchen bestimmte Kontingente direkt per Überweisung. „Wir erleben jedes Jahr, wie sehr aus Teams echte Gemeinschaften werden, wenn sie sich zusammentun, um Kindern an einem fernen Ort Hoffnung zu schenken“, verrät Michael Zikeli. Entsprechende Kooperationen funktionieren dabei im Großen wie im Kleinen – ob Fitnessstudio, Schule oder Familienbetrieb: Jede und jeder kann etwas beitragen.

Was ins Paket gehört – und was besser nicht

„Unsere zentrale Bitte: Jedes Geschenk soll Kindern einen echten Lichtblick schenken – kein Notbehelf, keine abgetragenen Reste“, appelliert Michael Zikeli an alle Unterstützer. Die Packliste ist bewusst einfach und würdevoll gehalten: Notizhefte, Buntstifte, Anspitzer, Radiergummi, Federmäppchen und kleine Bücher fördern Bildung und Kreativität. Hygieneartikel wie Zahnbürste, Zahnpasta oder ein Kamm sind ebenso wichtig wie ein neues Kuscheltier oder ein kleines Konstruktionsset.

Optional ergänzen haltbare Leckereien und eine liebevolle Karte das Paket. Wichtig dabei: Alles muss neu oder neuwertig, robust und sicher sein – keine verderblichen Lebensmittel, keine Flüssigkeiten, keine abgetragene Kleidung. Verpackt wird das Ganze in einem Schuhkarton, sorgfältig gepolstert und bei Bedarf mit Geschenkpapier umwickelt. „Wir wollen, dass jedes Kind merkt: Dieses Geschenk gilt wirklich mir und ich bin wertvoll“, betont Michelle Koch.

Logistik, Fristen und Verlässlichkeit: So funktioniert die Auslieferung

„Wir haben klare Prozesse, weil uns das Vertrauen der Kinder als Verpflichtung begleitet: Kein Paket bleibt zurück, jeder kann sich auf uns verlassen“, so Michael Zikeli weiter. Von jetzt an können Spenden online getätigt und Pakete an den Sammelstellen abgegeben werden – je früher, desto besser, denn die Sortierung und LKW-Bündelung brauchen Zeit. Kurz vor dem 15. Dezember werden die beiden Transporte beladen und gemeinsam auf den Weg nach Rumänien gebracht. Damit alles reibungslos klappt, gibt es einen offenen Kommunikationskanal per WhatsApp, über den Fragen, Adressen und Zuständigkeiten geklärt werden können.

Auch Bild- und Videomaterial zur Aktion steht für Teilnehmer zur Verfügung, um die Motivation im eigenen Umfeld zu teilen. Besonders praktisch für Neulinge: Über Learning Suite liefert Creative Impact Hintergrundwissen, Infos zur idealen Paketgestaltung und Tipps zur Organisation von Sammelaktionen – ideal für Firmen, Vereine, Freundeskreise und einzelne Privatpersonen. „Jede pünktliche Spende und jedes rechtzeitig eingereichte Paket sind ein Zeichen der Solidarität. Nur gemeinsam gelingt es, 18.000 Kindern ein unvergessliches, würdiges Weihnachtsfest zu ermöglichen“, fasst Michelle Koch abschließend zusammen.

Du willst dich an der Aktion des Creative Impact e. V. beteiligen und Kindern in Rumänien ein unvergessliches Weihnachtsfest schenken? Dann informiere dich auf https://creativeimpact-npo.com/gemeinsam-fur-strahlende-augen oder wende dich direkt Michelle Koch und Michael Zikeli und werde noch heute Spender!

