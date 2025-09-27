MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Mannheim trotz "Ziel auf dem Rücken" weiter makellos, Berlin fehlen 14 Sekunden für Turnaround, Machacek mit Doppelpack bei seinem 600. DEL-Spiel

5 Spiele, 5 Siege! Die Adler Mannheim bauen ihren perfekten Saisonstart weiter aus. "Wir haben das Ziel auf dem Rücken gerade, aber die Jungs waren bereit dafür", attestiert Alexander Ehl, dessen kurioser Treffer zum zwischenzeitlichen 0:3 sinnbildlich für den Mannheimer Lauf steht. "Ich dachte, er geht über das Tor, aber anscheinend war er drin." Als nächstes steht das Derby gegen die weiter punktlosen Löwen Frankfurt an (Sonntag ab 16.15 Uhr live). Aufsteiger Dresden kassiert bereits die 4. Niederlage in dieser Saison.

14 Sekunden trennen Berlin vom Turnaround, doch nach dem Ausgleich verlieren die Eisbären in der Overtime ihr 3. Spiel in Folge. Straubing hingegen ist hervorragend in die Saison gestartet und feiert den 4. Sieg in Folge. "Nach der letzten Playoff-Runde, wo man hier ausgeschieden ist, hatten alle noch eine Rechnung offen. Auf der Busfahrt haben wir alle gute Laune", erklärt Straubings Tim Fleischer.

Perfektes Jubiläum für Spencer Machacek, der sein 600. DEL-Spiel absolvierte - und dabei 2 Tore zu Wolfsburgs 4. Saisonsieg beisteuerte. "Das Wichtigste ist der Sieg, der Rest ist Bonus", bleibt Machacek cool. Seine Kinder überraschten ihn, indem sie vor dem Spiel die Aufstellung in der Kabine vorlasen. "Das war ein besonderer Moment", freut sich der Wolfsburger Doppeltorschütze.

Auch Bremerhaven startet mit 4 Siegen aus den ersten 5 Spielen in die neue Saison und zeigt sich in hervorragender Frühform. Ross Mauermann glänzt als dreifacher Torschütze. Große Unzufriedenheit herrscht bei Iserlohns Coach Stefan Nyman nach der 2. Niederlage in Folge. "Wenn man ins Spiel geht, muss man bereit sein - und ich denke, dass sie mehr bereit waren als wir. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie es im nächsten Spiel deutlich besser macht."

Die Kölner Haie kassieren nach zuletzt 2 Siegen den nächsten Dämpfer. Das 2:4 bei den Augsburgern, die ihren 2. Heimsieg in Folge feiern, ist bereits die 3. Pleite. "Allgemein sind wir noch ein bisschen zu schlampig", kritisiert Patrick Russell.

Der Horrorstart für die Löwen Frankfurt ist perfekt: Auch das 5. Spiel geht verloren. Gegen Nürnberg unterliegt man mit 0:3. Umso wichtiger ist nun das anstehende Derby gegen die ungeschlagenen Adler Mannheim, wie Kevin Bicker hervorhebt. "Gegen Mannheim - das Derby! Wenn wir das gewinnen, dann haben wir ein gutes Momentum und dann geht es auch bergauf." Nürnberg feiert nach drei Niederlagen in Serie den ersehnten Befreiungsschlag.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom DEL-Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport nennen. Am Sonntag geht's weiter mit Eisbären Berlin gegen Schwenninger Wild Wings und Fischtown Pinguins gegen ERC Ingolstadt - ab 13.45 Uhr live. MagentaSport zeigt auch in dieser Spielzeit alle Spiele der PENNY DEL live.

Eisbären Berlin - Straubing Tigers 2:3 (OT)

3. Pleite in Folge für die Eisbären Berlin. In letzter Minute geben sie den Sieg aus der Hand und unterliegen den Straubing Tigers dann in der Overtime. Torjäger Ty Ronning trifft sofort nach seiner Rückkehr und arbeitet an einer neuen Serie. Straubing gelingt die Revanche für das Playoff-Aus in der vergangenen Spielzeit. Zudem ist es bereits der 4. Sieg in Folge für die Niederbayern. Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=RzE1Yjk4eXhIVk4rOUw5M2ZwZUZLczZjVVl3UGhYTUN2ODdmVVp6SUlzND0=

Patrick Khodorenko, Neuzugang der Eisbären Berlin: "Es war eine intensive Woche, die Vertragsunterschrift, die Reisen planen usw. Es war hektisch, aber ich bin aufgeregt, hier zu sein. Ein hartes erstes Spiel mit so einem Ende. Hoffentlich können wir es am Sonntag rumreißen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=VGpaR1RTNjA1TUU3QVk0SzZIRkdSNXI2Tkw2WTNhT0VFSXV3OVBaQXRIQT0=

Tim Fleischer, Straubing Tigers: "Es ist schon nicht schlecht, wenn man in den letzten Minuten zwei Minuten in der offensiven Zone ist, Druck macht und am Ende verdient noch trifft. Wir wollen effektiv sein und wenn man auswärts nur zwei Tore kassiert, dann gibt man sich eine bessere Chance, das Spiel zu gewinnen. Im Moment läuft es ganz gut. Nach der letzten Playoff-Runde, wo man hier ausgeschieden ist, hatten alle noch eine Rechnung offen. Auf der Busfahrt haben wir alle gute Laune." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=MXVGdVlVWlM0MDEvR3l2Q2JnVEVZN29MM2doWmlJeXhXWmFoKzV1UGNWZz0=

Dresdner Eislöwen - Adler Mannheim 0:3

5 Spiele, 5 Siege! Die Adler Mannheim bauen ihren perfekten Saisonstart weiter aus. Für den Aufsteiger aus Dresden ist es hingegen schon die 4. Niederlage. Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bTV3SHhUTllJV1d5QWY2MS9GL0w0RWRWRzhjbXp6dGZJbysvdzRRclBtUT0=

"Die Bananenflanke von Dresden": Bei den Adler Mannheim klappt zum Saisonstart so gut wie alles. Eine abgefälschte Scheibe findet ihren Weg ins Tor. Kurioserweise bekommen das zu Beginn nur die Wenigsten mit. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Mk55aVk0eE0xQTIxODVOZHhMTm12REdXTktMdHpNdVNwdWJjclozOUlOST0=

Niklas Sundblad, Trainer Dresdner Eislöwen: "Die Zuschauer stehen hier nach dem Spiel und unterstützen uns, das muss man sagen: 'Respekt'! Wir brauchen sie die ganze Saison, das ist sehr positiv. Mannheim ist ein starker Kader, das ist schon ein Level drüber von der Schnelligkeit. Daran müssen wir uns gewöhnen. Mannheim hat verdient gewonnen. " Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SHlva0ZVbGNMRU1wakNOazQ4VFJBeFhna0NRT1Z5dVVzVFVjSDNXSjZUcz0=

Alexander Ehl, Torschütze zum 3:0 für Adler Mannheim: "Wir sind sehr gut reingestartet, keiner macht es uns leicht in dieser Liga. Wir haben das Ziel auf dem Rücken gerade, aber die Jungs waren bereit dafür und wir haben verdient gewonnen über 60 Minuten." Über seinen kuriosen Treffer: "Ich dachte er geht über das Tor, aber anscheinend war er drin." Über das anstehende Derby gegen Frankfurt: "Es ist mein erstes Derby, ich bin schon sehr gespannt. Derby sind eigene Gesetze und da müssen wir bereit sein."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=b1Z6V1ZSTU91cTlWdEprdjd6SWZ5ekF0M0lKUXVpRitZdWVDN1A1ZmdmVT0=

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings 4:1

Perfektes Jubiläum für Spencer Machacek, der sein 600. DEL-Spiel absolviert. Dabei gelingen ihm 2 Tore, die Wolfsburg zum 4. Saisonsieg verhelfen. Schwenningen hingegen kassiert die 3. Niederlage. Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=VkthTGxFRFBaZ1NtU2NDSzRPUE10NFBsdW44UEhpcEpyOUlTRGkzQ3MrYz0=

Spencer Machacek, Grizzlys Wolfsburg - mit 2 Toren im 600. DEL-Spiel: "Das Wichtigste ist der Sieg, der Rest ist Bonus. Ich bin schon eine Weile hier in Deutschland, ich liebe das Land. Meine Kinder sind hier geboren, es war eine tolle Reise bis hier hin und wir machen weiter. Die beiden [seine Kinder, Anm.d.Red.] haben in der Kabine die Aufstellung vorgelesen. Das war ein besonderer Moment. Wir haben Spaß da draußen. Wir spielen hart und schnell." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3grZGpqSDQ2a3RHbFEybk1BZDJXYkRIM2FnSDRIZWRTQjgyQWt0cmIzbz0=

Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: "Wir waren nicht scharf genug. Wir haben sehr schlechte Entscheidungen bei den Wechseln getroffen und uns selbst geschlagen. Wir haben heute sechs Zeitstrafen zugelassen und das kannst du dir gegen das im Moment beste Powerplay der Liga nicht erlauben. Solche Spiele kommen vor, daraus muss man lernen. Es gab einige lehrreiche Momente."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bGc0NlhGTk5mY1dla1drVWdnOEFab05xeStqbnVzcUlJUitWVjFBS0VtQT0=

Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins 1:5

Bremerhaven legt einen starken Saisonstart hin und zeigt sich mit 4 Siegen aus 5 Spielen in hervorragender Frühform. Iserlohn muss die 2. Niederlage in Folge hinnehmen. Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bHlBRTZTazNUSnR5MFQ1ZG56N1owcU9GYVZLUzdtT2w3UG9RZTMzZEYxUT0=

Stefan Nyman, Trainer Iserlohn Roosters: "Es war offensichtlich, dass wir gegen ein besseres Team verloren haben. Sie haben mehr Zweikämpfe und 50:50-Situationen gewonnen. Wenn man ins Spiel geht, muss man bereit sein - und ich denke, dass sie mehr bereit waren als wir. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie es im nächsten Spiel deutlich besser macht." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bHdrMG9TckZaTURSV0tXQWsvMXcrdnVUR2FKRm1qeWVnRGlGUnZwY2psbz0=

Ross Mauermann, 3 Tore für die Fischtown Pinguins: "Die ganze Mannschaft hat super gespielt. Es ist immer ein sehr hartes und intensives Spiel hier. Wir sind auf dem richtigen Weg."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=cFp1RUk3Yi9OVzFWSjY3ejlqOVBrdnlzdWl4aUFPS0xhU3lyWXM4bVl6az0=

Augsburger Panther - Kölner Haie 4:2

Die Augsburger Panther feiern ihren 2. Heimsieg in Folge. Gegen die Kölner Haie gibt es ein 4:2 zu bejubeln. Nach zuletzt zwei Siegen kassieren die Haie den nächsten Dämpfer zum Saisonstart. Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=aUpobi8zMnZud2IxWnk3WmtndHozaFl5WlFiRzZ3NGRLdktKeVgwVnRSYz0=

Riley Damiani, 2 Tore für die Augsburger Panther: "Tore schießen macht Spaß. Der Sieg ist sehr wichtig und wir wollen am Sonntag direkt damit weitermachen. Wir haben sehr schnell gespielt und haben sie super unter Druck gesetzt. Das ist die Identität unseres Teams. Das müssen wir aufrechterhalten und dann sind wir auf einem guten Weg." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bjRXbGszR1ROaFUyTzRCYWFqYzcrSGE2THY1ci9vNlFTQU5UVFpwMGZwTT0=

Patrick Russell, Kölner Haie: "Ich denke, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten viele Chancen, konnten daraus aber kein Kapital ziehen. Wir passen auch in den einzelnen Reihen gut zusammen und hoffentlich können wir in den nächsten Spielen dann mehr Tore erzielen. Allgemein sind wir noch ein bisschen zu schlampig."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SDZYbHkvMllpRXFjb3ZNdTBBNVhpaklpWkcvTUJHbW5DcHlEWDdyUytWRT0=

Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers 0:3

Der Horrorstart für die Löwen Frankfurt ist perfekt: Auch das 5. Spiel geht verloren. Gegen Nürnberg unterliegt man mit 0:3. Für die Ice Tigers ist es nach drei Niederlagen ein wichtiger Schritt nach vorne. Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=M1BKdml5bUovMEZka1NtQVRzc2t4bXMvT3MrTGJQY3VrRFErZ01EV3l2Zz0=

Kevin Bicker, Löwen Frankfurt: "Es ist egal, wie wir gespielt haben - egal, welche Druckphasen wir hatten. Wir haben Fehler gemacht, Tore bekommen und vorne keine gemacht. Wir brauchen das Selbstvertrauen. Gegen Mannheim - das Derby! Wenn wir das gewinnen, dann haben wir ein gutes Momentum und dann geht es auch bergauf. Das Wichtigste ist jetzt nach vorne zu schauen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=OXZvSU9iWGNvU0Z5clZydU5weW9lWmJnTm9OL0c5dm5ZL0NJVVlGUkd4Yz0=

Samuel Dove-McFalls, 2 Tore für die Nürnberg Ice Tigers: "Drei sehr wichtige Punkte für uns. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder in den Pre-Playoff-Plätzen und das ist schon wichtig für uns. Fitzpatrick war entscheidend für uns und wir waren eiskalt mit unseren Chancen und jetzt haben wir das Momentum für Sonntag."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=dzl6YnlCSDhIVWVURkNjQWdrVUs1OUdtQjRGK2FwRi9vSzVtNE90VGNUVT0=

#EishockeyDeutschland - Nico Sturm: Sascha Bandermann besucht den zweimaligen Stanley-Cup-Gewinner Nico Sturm in Augsburg - Premiere am Montag, 29. September, ab 19.30 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV

Nico Sturm ist einer der erfolgreichsten deutschen Eishockey-Spieler aller Zeiten: Mit den Florida Panthers gewann er dieses Jahr bereits seinen zweiten Stanley Cup - nach dem Titelgewinn 2022 mit Colorado. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er bei der WM 2023 zudem die Silbermedaille. Im August durfte der 30-Jährige den Stanley Cup erneut in seiner Heimatstadt Augsburg präsentieren. In diesem feierlichen Rahmen hat er MagentaSport Moderator Sascha Bandermann auch zu sich nach Hause eingeladen. Ein interessantes Gespräch mit vielen persönlichen Einblicken in seine Entwicklung vom kleinen Nachwuchsspieler hin zu einem der erfolgreichsten deutschen Eishockey-Profis.

#EishockeyDeutschland - Nico Sturm, die dritte Folge der neuen Saison von #EishockeyDeutschland, ist bei MagentaSport und MagentaTV am Montag, 29. September 2025, ab 19.30 Uhr zu sehen und steht anschließend auch on-demand zur Verfügung.

Über das Format #EishockeyDeutschland

Die Serie #EishockeyDeutschland erklärt das deutsche Eishockey und macht es greifbarer als jemals zuvor! Von der Nationalmannschaft über Olympia bis zur Heim-WM 2027. In dem Format präsentiert MagentaSport in Kooperation mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) seit diesem Jahr die spannendsten Geschichten zum Thema Eishockey in Deutschland.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL - 6. Spieltag

Sonntag, 28. September

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings, Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt

ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Löwen Frankfurt, EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters, Nürnberg Ice Tigers - Dresdner Eislöwen

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers - Augsburger Panther

