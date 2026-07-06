AKOMM Akademie für Kommunale Führung GmbH

CEO der Zukunft: Cross-Mentoring-Programm startet in die zweite Staffel

Hamburg (ots)

"CEO der Zukunft" begegnet dem Generationenwechsel in deutschen Führungsetagen - mit Fokus auf Kommunal- und Energiewirtschaft

40 Mentor:innen begleiten 40 Mentees über zwei Jahre

Programm verbindet 1:1-Mentoring, Führungstrainings, Executive Seminare und Netzwerkaufbau

Bewerbungsstart ist der 6. Juli unter: www.ceo-der-zukunft.de

Der Generationenwechsel in deutschen Führungsetagen wird zur strategischen Aufgabe - besonders in der Kommunal- und Energiewirtschaft. Mehr als die Hälfte der heutigen Geschäftsführer:innen von Stadtwerken und kommunalen Unternehmen geht in den kommenden fünf bis sieben Jahren in den Ruhestand[1]. Gleichzeitig stehen kommunale Unternehmen vor zentralen Transformationsaufgaben: Energie-, Wärme- und Mobilitätswende, Digitalisierung, steigende Komplexität und Fachkräftemangel verändern die Anforderungen an Führung grundlegend.

CEO der Zukunft ist ein Cross-Mentoring-Programm, das sich an Führungskräfte mit Potenzial für Spitzenpositionen in kommunalen Unternehmen richtet. Ziel ist es bewusst die Führung von morgen aktiv zu gestalten.

Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang 2026 entwickelt sich die Initiative unter der Schirmherrschaft von Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, zu einer relevanten Plattform für Führungskräfteentwicklung, Vernetzung und Leadership in der Kommunalwirtschaft. Ab Januar 2027 bringt die zweite Staffel mit Fokus auf Energiewirtschaft - und wende

40 erfahrene Mentor:innen mit 40 Mentees zusammen.

Prof. Dr. Jens Meier, Gründer von CEO der Zukunft: "Die kommunale Branche hat sich in einem einmaligen Schulterschluss für die Gestaltung der Führung von morgen zusammengefunden, der für viel Aufmerksamkeit innerhalb und außerhalb gesorgt hat. Diese beeindruckende Dynamik nehmen wir nun mit in die 2. Staffel. Uns ist es gelungen, auch außerhalb der kommunalen Welt Interesse zu wecken und freuen uns daher im Mentor:innen-Kreis der 2. Staffel auch Persönlichkeiten zu integrieren, die unsere Initiative mit ihrer herausragenden energiewirtschaftlichen Expertise bereichern."

Breite Unterstützung aus Branche, Wirtschaft und Wissenschaft

40 Mentor:innen aus Stadtwerken, kommunalen Unternehmen und der Energiewirtschaft engagieren sich ebenso wie neun Sponsor:innen und drei Fachpartner:innen aus unterschiedlichen Bereichen.

Diese Vielfalt ist ein wesentlicher Teil des Konzepts: sie bringt Perspektiven aus kommunaler Praxis, Wirtschaft, Beratung, Personalentwicklung und Kommunikation zusammen und schafft damit ein Programm, das weit über ein klassisches Mentoring hinausgeht.

Diversität ist ein wesentlicher Faktor: CEO der Zukunft möchte unterschiedliche Perspektiven, berufliche Hintergründe und Erfahrungswelten gezielt zusammenbringen. Eine paritätische Geschlechterverteilung wird angestrebt; in der ersten Staffel lag der Anteil weiblicher Mentees bereits bei über 50 Prozent.

Flankiert wird das Programm von Sponsor:innen und Fachpartner:innen, die im Rahmen von Executive Seminaren fachliche Impulse und strukturelle Unterstützung einbringen. Mit dabei sind die Telekom Deutschland GmbH, A.T. Kearney, Siemens Energy, DZ Bank, m3 management consulting, Die BBH-Gruppe, BLS Energieplan GmbH, BET Consulting und trurnit sowie Odgers, das Schulz von Thun Institut und die ZFK (Zeitung für kommunale Wirtschaft).

Führung von morgen ist gestaltbar

Die Bewerbungsphase für die begehrten Mentoringplätze startet ab dem 6. Juli und läuft bis Mitte September 2026. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist übernimmt die Personalberatung Odgers die Auswahl-und Matching-Phase, um die bestmöglichen Kombinationen aus Mentees und Mentor:innen zusammen zu bringen. Die zweite Staffel beginnt offiziell im Januar 2027 im Rahmen der Kick-off Days.

Weitere Informationen und relevante Rahmendaten finden Interessierte unter: https://www.ceo-der-zukunft.de

Über "CEO der Zukunft":

Das Cross-Mentoring-Programm "CEO der Zukunft" bietet eine einzigartige Chance für Führungskräfte in der Kommunal- und Energiewirtschaft. 40 engagierte Top-CEOs übernehmen eine Mentor:innenrolle und bereiten die nächste Generation von Führungskräften durch gezielte Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau eines starken beruflichen Netzwerks auf die Herausforderungen des Top-Managements vor.

Die Gründer: Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Prof. Dr. Jens Meier

Geschäftsführung und Programmleitung: Felix Schulz von Thun

Die Mentor:innen der 2. Staffel:

Kerstin Abraham, Vorständin und Arbeitsdirektorin, SWK AG

Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums, BDEW e.V.

Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbH

Stefan Beismann, Mitglied des Vorstands, DZ Bank AG

Dr. Arvid Blume, Vorstand, SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG

Martina Butz, Geschäftsführerin, Stadtwerke Hanau GmbH

Dr. Gabriël Clemens, Vorstandsvorsitzender, MVV Energie AG

Dr. Achim Coenen, Managing Partner Germany,

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

Stefan Dohler, BDEW Präsident / Vorstandsvorsitzender EWE AG

Klaus Eder, Geschäftsführer, SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Susanne Fabry, Vorstand, RheinEnergie AG

Christian Feuerherd, Vorsitzender der Geschäftsführung, BEW Berliner Energie und Wärme GmbH

Alexandra Genten, Vorstandsmitglied, STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG

Dr. Jörn Grothe, Geschäftsführer, Stadtwerke Erfurt GmbH

Stefan Grützmacher, Interim-Manager, u. a. Ex-CEO Veolia Deutschland

Barbie Kornelia Haller, Vizepräsidentin Bundesnetzagentur

Kristina Haverkamp, Geschäftsführerin der Deutschen Energie-Agentur GmbH

Hans-Martin Hellebrand, Vorstandsvorsitzender, Badenova AG & Co. KG

Mandy Hintzsch, Geschäftsführerin, Stadtwerke Potsdam GmbH

Carsten Hoffmann, Vorstandsvorsitzender, GGEW AG

Jörg Jacoby, Vorstandsvorsitzender, Dortmunder Stadtwerke AG - DSW21

Stefan Kapferer, CEO, 50Hertz Transmission GmbH

Michael Lewis, Vorstandsvorsitzender, Uniper SE

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

Dr. Stephan Lowis, CEO, envia Mitteldeutsche Energie AG

Ingo Meyer, Sprecher der Geschäftsführung, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Tim Meyerjürgens, Vorsitzender der Geschäftsführung, TenneT TSO GmbH

Dr. Frank Pieper, Vorstandsvorsitzender, Stadtwerke Essen AG

Timo Poppe, CEO, EEW Energy from Waste GmbH

Leif Reitis, Geschäftsführer, Unternehmensgruppe Stadtwerke Solingen GmbH

Anne Rethmann, Vorständin Finanzen, Thüga Aktiengesellschaft

Karsten Rogall, Sprecher der Geschäftsführung, LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Iman El Sonbaty, Geschäftsführerin, Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Eric Stab, Vorstandsvorsitzender, ENGIE Deutschland AG

Dr. Jörg Teupen, Vorstand Technik und Personal, Stadtwerke Kiel AG

Dr. Karin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende, Stadtwerke München GmbH

Katja van Doren, Vorstand, RWE AG

Roland Warner, Sprecher der Geschäftsführung, eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG

Reinhard Wendl, Geschäftsführer, Energie Südbayern GmbH

Sandra Wimmer, Mitglied des Vorstands, REWAG - Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG

Die Sponsor:innen der 2. Staffel:

A.T. Kearney GmbH

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

Telekom Deutschland GmbH

DZ Bank AG

m3 management consulting GmbH

Die BBH-Gruppe

BET Consulting

BLS Energieplan GmbH

trurnit GmbH

Die Fachpartner:innen der 2. Staffel:

Odgers Unternehmensberatung GmbH

Schulz von Thun Institut für Kommunikation

Zeitung für Kommunale Wirtschaft (ZFK)

[1] Stadtwerkestudie 2024 von EY und BDEW, 4. Juni 2024, https://www.ey.com/de_de/newsroom/2024/06/ey-stadtwerkestudie-2024

Original-Content von: AKOMM Akademie für Kommunale Führung GmbH, übermittelt durch news aktuell