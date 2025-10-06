Mumm & Co.

In Mumm steckt Mut: Erste große Kampagne für alkoholfreien Sekt* in Deutschland inspiriert zu selbstbestimmten Genussmomenten

Eltville (ots)

Manchmal braucht es nur einen überraschenden Moment, eine unerwartete Begegnung, ein einladendes Lächeln oder schlichtweg einen Korken, der einem vor die Füße fällt, um den Alltag in ein Fest zu verwandeln. Genau diese Magie des besonderen Augenblicks fängt Mumm in seiner neuen Kampagne "Hab den Mumm, das Leben zu genießen" ein. Dabei stellt die Marke, die seit über 100 Jahren für modernen Sektgenuss steht, erstmals den Genuss des Mumm Dry Alkoholfrei* in den Mittelpunkt ihrer Kampagne - ein klares Zeichen für die Freiheit der Wahl.

Eine Einladung zum Träumen und zu mehr Selbstbestimmung

Der neue TV-Spot ist eine Geschichte über die Freiheit spontaner Entscheidungen, sich besondere Genussmomente im Alltag zu schaffen. Eine junge Frau, mitten im urbanen Trubel, tritt aus einer Unterführung. Plötzlich erhebt sich vor ihr eine überdimensionale Mumm-Flasche. Als ihre Hand über die kühle Oberfläche streift, verschwimmen die Geräusche der Stadt zu einem Tagtraum: Sonnenlicht, Musik und Lachen begleiten den Moment des gemeinsamen Anstoßens auf einer Dachterrasse. Doch die Magie bleibt nicht im Traum. Ein Korken, der ihr vor die Füße springt, holt sie zurück in die Realität. Als ihr Blick nach oben wandert, wird sie von fröhlich feiernden Menschen herangewunken. Im nächsten Moment ist sie mittendrin, umgeben von der prickelnden Leichtigkeit des Augenblicks mit Mumm Dry Alkoholfrei*. Dazu heißt es: "Hab den Mumm, das Leben zu genießen", gefolgt vom ikonischen "Manchmal muss es eben Mumm sein". Der Spot schließt mit dem gesamten Mumm-Sortiment - eine Einladung, die Vielfalt des Genusses zu entdecken.

"Mit dem neuen Spot möchten wir zeigen: Es geht nicht um Verzicht, sondern um die wunderbare Vielfalt des Genusses. Die Freiheit, für jeden Moment den perfekten Sekt zu wählen, ist der wahre Luxus", erläutert Stephanie Schieszl, Marketing Director bei Rotkäppchen-Mumm. "Bei Mumm geht es darum, das Leben in all seinen Facetten zu feiern und das ganz nach den eigenen Vorstellungen. Ob mit oder ohne Alkohol: Mumm steht für den Mut, jeden Moment zu seinem eigenen zu machen."

Mumm TV-Spot begeistert die Zuschauer

Der neue Kampagnen-Spot entwickelt sich bereits jetzt zu einem echten Publikumsliebling. Er weckt die Lust auf unbeschwerten Genuss und zeigt auf charmante Weise, warum Mumm Alkoholfrei* die perfekte Wahl für jeden Anlass ist. Beobachtungen zeigen, dass die Botschaft besonders bei den 18- bis 34-Jährigen mit seiner Frische und Relevanz begeistert. Dies passt perfekt zum wachsenden Trend, denn immer mehr Konsumenten entdecken die Vielfalt von alkoholfreiem Sekt. Mumm gelingt es mit seinem Spot, dieser Entwicklung einen neuen, aufmerksamkeitsstarken Impuls zu geben und sich damit klar von anderen Marken abzuheben. Der Spot steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung.

Ab dem 6. Oktober ist die neue Mumm-Kampagne auf allen Kanälen zu sehen - fünf Wochen im Fernsehen und bis Ende Dezember auf der großen Kinoleinwand. Ob online auf YouTube, den Streamingdiensten und Social-Media-Kanälen oder auf Displays beim Einkauf - überall animieren inspirierende Botschaften zum spontanen Genießen. So wird Mumm zum stilvollen Begleiter für alle, die den Mumm haben das Leben im Hier und Jetzt in vollen Zügen zu genießen.

"Mumm" als Herzstück der Marke

Mut und Pioniergeist sind tief in der DNA von Mumm verankert. Das zeigte sich schon 1974, als Mumm mit der exklusiven "Lufthansa Cuvée" als erster Sekt über den Wolken schwebte und die Marke sich so zum Statussymbol entwickelte. Die neue Markenphilosophie überträgt diesen Mut in die heutige Zeit und trifft den Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben.

Mumm Dry Alkoholfrei*: Genussvielfalt für jeden Moment

Der Mumm Dry Alkoholfrei* 0,0% ist ein Paradebeispiel für 100 Prozent Genuss bei 0,0 Prozent Alkohol. Seine Basis bilden sorgfältig ausgewählte Weine bester Herkunftsgebiete. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren entsteht ein feinperliges und elegant fruchtiges Geschmackserlebnis, das mit seinem rein-weinigen Bouquet und der bekannten Jahrgangsqualität überzeugt. Er verspricht den vollen Mumm-Geschmack und die feine Perlage, die den Gaumen umschmeichelt.

*Schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein 0,0 % vol.

Über Mumm & Co.

Mumm steht für die Freiheit, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen. Dabei inspiriert Mumm, jedes Genusserlebnis individuell zu gestalten. Sorgfältig ausgewählte Weine höchster Qualität verleihen Mumm Sekt seinen elegant-trockenen Charakter und machen ihn zu einem geschmacklichen Erlebnis - und das bereits seit 1922.

Die Jahrgangssekt-Sorten Mumm Dry, Mumm Extra Dry und Mumm Rosé Dry sowie zwei alkoholfreie 0,0%-Varianten, Mumm Dry Alkoholfrei oder Mumm Rosé Dry Alkoholfrei, versprechen für jede Gelegenheit einen prickelnden Genuss. Für besonders glanzvolle Momente ergänzt Godefroy von Mumm, ein edler Rebsortensekt in Jahrgangsqualität in den Sorten Riesling Brut und Pinot Noir Rosé Dry, seit 2023 das Sortiment.

