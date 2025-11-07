RohrDoktor24 Peters GmbH

Unsichtbare Gefahr im Haus: RohrDoktor24 zeigt 5 Warnsignale für drohende Rohrschäden

Bild-Infos

Download

Aßlar (ots)

Viele Hausbesitzer leben jahrelang mit einem unsichtbaren Risiko – denn beschädigte Rohre machen sich oft erst bemerkbar, wenn es bereits zu spät ist. Besonders in Altbauten drohen dann Feuchtigkeitsschäden, teure Sanierungen und ein Wertverlust der Immobilie. Die Geschäftsführer von RohrDoktor24 Daniel und David Poljakow zeigen, wie sich die ersten Warnzeichen rechtzeitig erkennen lassen und welche Schritte jetzt sinnvoll sind.

Ältere Wohnhäuser bieten Charme und Wohnqualität, zugleich bergen sie ein oft übersehenes Risiko: Veraltete und beschädigte Rohrleitungen. Gerade in Immobilien, die vor 1980 oder 1990 gebaut wurden, verstecken sich unter Böden und hinter Wänden häufig noch Ton- oder Steinzeugrohre, die spröde geworden sind und über Jahre nicht selten mikroskopisch feine Risse oder Versätze entwickelt haben. Viele dieser Schäden bleiben unbemerkt, bis zum Beispiel aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmel oder sogar gefährliche statische Probleme sichtbar werden. Wenn Feuchtigkeit langsam in Wände und Böden zieht, folgen nicht nur muffige Gerüche und hohe Sanierungskosten, sondern vor allem auch ein Wertverlust der Immobilie und Risiken für die Gesundheit der Bewohner. „Viele Hauseigentümer überrascht das erst im schlimmsten Moment. Dann nämlich, wenn der Schaden schon weit fortgeschritten ist und hohe Kosten drohen“, warnt Daniel Poljakow von RohrDoktor24.

„Das wirksamste Mittel gegen teure Folgeschäden ist eine regelmäßige und frühzeitige Kontrolle“, erklärt David Poljakow von RohrDoktor24. „Vor allem bei älteren Gebäuden empfehlen wir, die Rohrleitungen präventiv mit einer Kamera zu überprüfen.“ Als Spezialisten für moderne Rohrsanierung setzt RohrDoktor24 auf umfassende Beratung, innovative Technik und transparente Abläufe. So können sich Hausbesitzer auf die Sicherheit ihrer Immobilie verlassen. Die Experten führen schnelle, zerstörungsfreie Prüfungen durch, analysieren mögliche Schwachstellen genau und sanieren bei Bedarf nachhaltig, ohne Wände aufzubrechen oder Gräben im Garten auszuheben. So vermeiden Eigentümer nicht nur drastische Kosten durch unentdeckte Rohrschäden, sondern erhalten auch den Wert ihres Hauses langfristig. Welche Warnsignale jeder frühzeitig erkennen sollte und wie die Experten von RohrDoktor24 rasch und unkompliziert helfen können, lesen Sie im Folgenden.

1. Warnsignal: Feuchte Wände und Böden

Die ersten Anzeichen schwerwiegender Rohrprobleme wirken oft harmlos: Plötzlich tauchen feuchte Stellen oder Wasserflecken an den Wänden auf, meist im Keller oder in Räumen mit Sanitäranschlüssen. Manchmal zieht sich die Nässe sogar bis zu zwei Meter hoch in die Wand, während die eigentliche Ursache unsichtbar bleibt. Genau darin liegt die Gefahr: Feuchtigkeit aus undichten Leitungen dringt langsam in das Mauerwerk ein.

Die Folgen sind Schimmelbildung, muffiger Geruch und Schäden an Putz, Tapeten oder Estrich. Wird nicht rechtzeitig reagiert, kann das Mauerwerk zersetzen und die Bausubstanz dauerhaft geschwächt werden. „Wer solche Feuchtigkeit ignoriert, riskiert teure Sanierungsarbeiten und einen Wertverlust seines Hauses“, warnt Sanierungsexperte Daniel Poljakow. Schon die ersten feuchten Stellen sollten Hausbesitzer daher als ernstes Warnsignal verstehen – und am besten sofort eine fachliche Einschätzung durch die Spezialisten einholen unter www.rohrdoktor24.de.

2. Warnsignal: Wiederkehrende Verstopfungen

Verstopfungen in Toiletten, Abflüssen oder Fallrohren sind vor allem in älteren Gebäuden selten Zufall. Oft steckt ein tieferliegendes Problem dahinter. Besonders dann, wenn ein Abfluss trotz Reinigung nach kurzer Zeit wieder verstopft, sollte man aufmerksam werden. Abgebrochene Rohrstücke, Versätze durch Bodensetzungen oder eingewachsene Wurzeln können den Durchfluss behindern und immer neue Blockaden verursachen. „Eine Verstopfung, die immer wiederkehrt, weist fast immer auf ein strukturelles Problem im Rohrsystem hin. Das sollte unbedingt mit einer Kamerainspektion überprüft werden“, rät Geschäftsführer David Poljakow. Professionelle Inspektionen decken die genaue Ursache auf, lange bevor aus einer kleinen Verstopfung ein teures Sanierungsproblem entsteht. Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Hausbesitzer auf www.rohrdoktor24.de.

3. Warnsignal: Feuchtigkeit bei Regen oder Starkregen

Wetterextreme nehmen zu, und gerade bei starkem Regen zeigt sich, wie anfällig alte Rohrsysteme sein können. Tauchen plötzlich Wasserflecken oder feuchte Stellen an Innen- oder Außenwänden auf, deutet das oft auf undichte Regenrohre oder defekte Fallleitungen hin. Vor allem ältere Metall- oder Tonrohre verlieren mit den Jahren ihre Dichtigkeit und Stabilität. Häufig kommen fehlerhafte Anschlüsse zum Stadtkanal hinzu, durch die Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt. Langfristig drohen dauerhafte Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter sowie abplatzender Putz und beschädigte Fassaden. „Je früher solche Anzeichen erkannt werden, desto besser lässt sich die Bausubstanz schützen“, betont Daniel Poljakow. Nach jedem Starkregen sollten Hausbesitzer ihre Wände gezielt auf neue Feuchtigkeitsflecken überprüfen und sich bei Unsicherheiten an die Fachleute wenden. Weitere Informationen gibt es auf www.rohrdoktor24.de.

4. Warnsignal: Alte Rohrmaterialien

Ein entscheidender Risikofaktor liegt im Verborgenen. In vielen Häusern, die vor 1980 gebaut wurden, sind noch Steinzeug- oder Tonrohre verlegt. Diese Materialien sind kaum flexibel, stoßempfindlich und reagieren empfindlich auf Temperaturwechsel oder Bodensetzungen. Im Laufe der Jahre entstehen so feine Risse, Brüche oder Versätze, die zunächst unbemerkt bleiben. Erst ab den 1980er-Jahren setzten sich langlebigere Kunststoffrohre wie PVC oder PE durch. „Jeder, der ein älteres Haus besitzt oder übernimmt, sollte das verborgene Rohrsystem professionell prüfen lassen. Eine Kamerainspektion ist schnell, zerstörungsfrei und verhindert böse Überraschungen“, empfiehlt David Poljakow. Eine solche Inspektion ist eine kleine Investition, die sich langfristig vielfach bezahlt macht. Wer den Zustand seiner Leitungen prüfen lassen möchte, findet alle Informationen dazu auf www.rohrdoktor24.de.

5. Warnsignal: Unangenehme Gerüche oder Schimmelbildung

Oft kündigen sich Rohrprobleme zuerst durch Gerüche an. Ein muffiger oder fauliger Geruch in Keller-, Technik- oder Waschräumen kann darauf hinweisen, dass aus undichten Leitungen Abwasser austritt. In Verbindung mit feuchten Stellen oder sichtbarem Schimmel an Wänden und Böden steigt nicht nur das Risiko für Gebäudeschäden, sondern auch für gesundheitliche Belastungen durch Schimmelsporen.

„Sobald ein ungewöhnlicher Geruch im Haus auftritt, sollte man sofort reagieren und eine Kamerainspektion durchführen lassen. Das ist der schnellste Weg, um größere Schäden zu verhindern“, rät Daniel Poljakow von RohrDoktor24. Mit moderner Prüftechnik lässt sich die Quelle des Geruchs exakt lokalisieren und gezielt beheben, bevor Folgeschäden entstehen. Wer ähnliche Anzeichen bemerkt, kann sich auf www.rohrdoktor24.de über passende Lösungen und eine kostenlose Ersteinschätzung informieren.

RohrDoktor24: Vorsorgen statt Sanieren

Frühzeitig handeln spart bares Geld – das wissen auch die Experten von RohrDoktor24. Das Unternehmen bietet Hausbesitzern eine sichere und transparente Lösung von der Diagnose bis zur Sanierung. Die kostenlose Erstberatung hilft, das Schadensbild professionell einzuschätzen und bei Bedarf direkt einen Inspektionstermin zu vereinbaren. Mithilfe moderner Kameratechnik werden Rohrsysteme zerstörungsfrei geprüft, Schadstellen exakt lokalisiert und dokumentiert – ganz ohne Aufstemmen von Wänden oder Böden.

Ist eine Reparatur nötig, setzt RohrDoktor24 auf das innovative „Rohr-in-Rohr“-Verfahren: Ein neues Rohr wird in das bestehende Leitungssystem eingezogen – sauber, schnell und langlebig mit einer Haltbarkeit von 30 bis 50 Jahren. „Unsere Kunden erhalten Videoaufnahmen vor und nach der Sanierung, einen übersichtlichen Haltungsplan und mindestens fünf Jahre Garantie“, erklärt Geschäftsführer Daniel Poljakow.

Sein Bruder David ergänzt: „Prävention kostet weniger Nerven und deutlich weniger Geld als große Reparaturen.“ Deshalb empfehlen die Experten, Rohrleitungen regelmäßig überprüfen zu lassen – etwa alle zwei bis fünf Jahre, insbesondere in Altbauten. Ein Wartungsvertrag mit jährlicher Kontrolle und Reinigung verlängert die Garantie und hilft, kleine Mängel früh zu beheben. So lassen sich teure Notfallaufgrabungen meist komplett vermeiden, während der Wert der Immobilie langfristig erhalten bleibt.

Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Rohrleitungen intakt sind – oder bereits bestehende Schäden zuverlässig beheben? Dann wenden Sie sich an das Team von RohrDoktor24 und lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Original-Content von: RohrDoktor24 Peters GmbH, übermittelt durch news aktuell