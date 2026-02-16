DyBill GmbH

Werbefahrräder von DYBILL: Wie Shoppingcenter ihr Marketing und ihre Aktionstage aufs nächste Level heben

Sinkende Aufmerksamkeit für klassische Außenwerbung, steigender Wettbewerbsdruck und immer umkämpftere Aktionstage stellen Shoppingcenter zunehmend vor neue Herausforderungen. Sichtbarkeit allein reicht dabei längst nicht mehr aus, um Frequenz, Verweildauer und Relevanz nachhaltig zu steigern. Mit mobilen Werbefahrrädern hat DYBILL hierfür eine Lösung etabliert, die regionale Präsenz, persönliche Interaktion sowie messbare Ergebnisse verbindet und Center-Marketing dabei völlig neu denkt. Welche Resultate sind damit aber wirklich möglich?

Plakate, City Lights und digitale Screens prägen seit Jahren das Bild deutscher Innenstädte. Gleichzeitig wächst die Zahl der Werbebotschaften kontinuierlich – mit der Folge, dass ein Großteil von Passanten kaum noch bewusst wahrgenommen wird. Gerade Shoppingcenter stehen dadurch unter zunehmendem Druck: Aktionstage sollen nicht nur sichtbar sein, sondern messbar Wirkung entfalten. Black Price Days, verkaufsoffene Sonntage oder saisonale Events konkurrieren um Aufmerksamkeit, während Frequenz, Aufenthaltsdauer und Relevanz mehr denn je zu entscheidenden Erfolgsfaktoren werden. Center-Manager suchen deshalb nach regionalen, flexiblen Lösungen, die mehr leisten als reine Reichweite. Gefragt sind Konzepte, die Menschen durch ihre Präsenz und Inszenierung anziehen, Emotionen erzeugen und das Shoppingcenter als lebendigen Bestandteil des Stadtbilds positionieren. „Wenn Aktionen im öffentlichen Raum nicht mehr auffallen, verlieren sie ihre Wirkung und damit ihren wirtschaftlichen Nutzen“, sagt Carlos Sievers, Geschäftsführer der DyBill GmbH.

„Genau aus diesem Grund braucht es mobile Formate, die Bewegung, Sichtbarkeit und persönliche Interaktion miteinander verbinden“, ergänzt sein Geschäftspartner Konstantin Braun. DYBILL hat sich auf mobile Außenwerbung mit Werbefahrrädern spezialisiert und begleitet Shoppingcenter bundesweit bei der Aktivierung ihrer Zielgruppen. Was als Start-up mit zwei Fahrrädern begann, ist heute ein Anbieter mit über 50 Werbefahrrädern in mehr als 200 Städten. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Fahrrad als Werbeträger allein, sondern ein ganzheitlicher Ansatz: großformatige, mobile Werbeflächen, geschulte Promoter als Markenbotschafter und eine präzise Routenplanung entlang relevanter Touchpoints. Ziel ist es, klassische Außenwerbung um einen interaktiven Kanal zu ergänzen, der Nähe schafft und Wirkung belegbar macht. Neben Anbietern wie Unibail-Rodamco-Westfield und Breuninger profitieren bereits 19 Center aus dem ECE-Netzwerk von DYBILL-Werbefahrrädern. Welche Resultate das Hamburger Unternehmen dabei erzielen konnte, zeigen zwei entsprechende Kundenbeispiele.

Kundenprojekt 1: Black Price Days beim Ettlinger Tor Karlsruhe

Rund um die Black Price Days kommt seit 2022 jährlich das Werbefahrrad-Konzept von DYBILL für das Ettlinger Tor Karlsruhe zum Einsatz – einem 2005 eröffneten Einkaufszentrum der Hamburger ECE-Gruppe in zentraler Innenstadtlage. Ziel der Aktion ist es, die Besucherfrequenz während der stark umkämpften Aktionstage gezielt zu steigern. Über einen Zeitraum von drei Aktionstagen waren mehrere Stunden täglich zwei Werbefahrräder mit jeweils mehr als 4,3 Quadratmetern Werbefläche in hochfrequentierten Fußgängerzonen präsent. Begleitet wurden sie von geschulten Promotern mit einheitlichem Markenauftritt, die im öffentlichen Raum als sichtbare Ansprechpartner auftraten. Die Kombination aus Bewegung, großformatigen Motiven und persönlicher Interaktion sorgte dabei für hohe Aufmerksamkeit im Stadtbild und führte dazu, dass Passanten eigenständig das Gespräch suchten.

Darüber hinaus werden auch weitere Aktionstage gezielt mit den Werbefahrrädern beworben – etwa das Osterevent sowie verkaufsoffene Sonntage. So wird das Konzept nicht nur als punktueller Impuls genutzt, sondern als wiederkehrender Bestandteil der lokalen Aktivierungsstrategie über mehrere Anlässe hinweg.

Insgesamt entstanden über 300 direkte Zielgruppengespräche, die überwiegend aus spontanen Kontaktaufnahmen durch Passanten hervorgingen. Ergänzt wurde dies durch mehr als 200 dokumentierte Interaktionen, darunter zahlreiche Fotoaufnahmen mit den Werbefahrrädern sowie mehrere Hundert verteilte Flyer zur Aktionskommunikation. Auffällige Promotionjacken und klar formulierte Botschaften trugen zu einer durchweg positiven Wahrnehmung bei. „Gerade die Innenstadt ist für Shoppingcenter der stärkste Touchpoint, um Reichweite und Sichtbarkeit effektiv zu verbinden“, betont Carlos Sievers. Die Ergebnisse wurden strukturiert dokumentiert und bestätigten aus Sicht der Center-Manager, dass mobile Werbung klassische Maßnahmen sinnvoll ergänzt – insbesondere bei zeitlich begrenzten Aktionstagen mit hohem Wettbewerbsdruck.

Kundenprojekt 2: Weihnachtsaktion für die Höfe am Brühl

Im Rahmen einer Weihnachtsaktion für die Höfe am Brühl in Leipzig wurden die Werbefahrräder von DYBILL als mobile Aktivierungsmaßnahme eingesetzt, um die Sichtbarkeit des Centers im Stadtbild zu erhöhen. Ziel war es, die Besucherfrequenz im Center während mehrerer stark relevanter Dezember-Tage zu steigern. Im Einsatz waren zwei Werbefahrräder mit insgesamt 8,6 Quadratmetern Werbefläche, begleitet von Promotern im einheitlichen Markenauftritt.

Die Aktion lief an sieben Tagen jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr und war gezielt an hochfrequentierten Touchpoints in der Innenstadt platziert. Besonders wirksam waren dabei der Augustusplatz sowie der Bereich rund um den Hauptbahnhof. Vor Ort ergaben sich zahlreiche Gespräche aus eigenständigem Interesse der Passanten, ohne dass eine aktive Ansprache durch die Promoter erfolgte. Die weihnachtliche Inszenierung, bei der die Promoter im Weihnachtsmannkostüm unterwegs waren, erhöhte die Sichtbarkeit zusätzlich und sorgte insbesondere bei Familien und Kindern für Aufmerksamkeit und Sympathie.

Insgesamt wurden während des Aktionszeitraums Gespräche mit über 700 Passanten geführt. Zudem wurden mehr als 100 Fotointeraktionen mit den Werbefahrrädern dokumentiert, ergänzt durch die Ausgabe von Flyern sowie Aktionsartikeln wie Schokolade an interessierte Passanten. Neben der kommunikativen Wirkung setzte DYBILL auch ein sichtbares Nachhaltigkeitssignal: Durch die Aktion wurden 28 Bäume über Plant-for-the-Planet gespendet. Das Projekt zeigt, wie mobile Werbung klassische Center-Maßnahmen in saisonalen Peak-Phasen flexibel verstärken kann – mit hoher Sichtbarkeit im Stadtbild und messbaren Interaktionen direkt an der Zielgruppe.

Werbung, die sichtbar bleibt, nachhaltig wirkt und echte Interaktion ermöglicht: Für Shoppingcenter, die aus der Masse herausstechen und mit System überzeugen wollen, bietet die DyBill GmbH individuelle Beratung und maßgeschneiderte Umsetzung.

