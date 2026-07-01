St. Antonius-Hospital Gronau GmbH

25.000 Roboter-assistierte Prostataentfernungen: St. Antonius-Hospital Gronau zählt zu den weltweit erfahrensten Zentren

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Gronau (ots)

Die Klinik für Urologie, Urologische Onkologie und Roboter-assistierte Chirurgie des St. Antonius-Hospitals Gronau hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Mit der 25.000. roboterassistierten radikalen Prostatektomie (RARP) zählt das Gronauer Zentrum zu den weltweit erfahrensten Einrichtungen für die operative Behandlung von Prostatakrebs mit dem da-Vinci-Operationssystem.

Bereits im Februar 2006 wurde in Gronau die erste Prostataentfernung mit dem da-Vinci-Operationssystem durchgeführt. Seitdem hat sich die robotisch assistierte Chirurgie zum internationalen Standard bei der operativen Behandlung des lokal begrenzten Prostatakarzinoms entwickelt. Die Gronauer Urologie hat diese Entwicklung von Beginn an maßgeblich mitgestaltet. Seit Oktober 2025 wird als erste Klinik in Europa mit der neuesten Generation des Systems, dem "da Vinci 5", operiert.

"25.000 erfolgreich durchgeführte Eingriffe sind weit mehr als eine beeindruckende Zahl. Hinter jedem einzelnen Fall steht ein Mensch, der uns sein Vertrauen geschenkt hat", sagt Dr. med. Christian Wagner, Chefarzt Roboter-assistierte Urologie. "Dank unserer Erfahrung können wir operative Abläufe stetig optimieren und unseren Patienten eine Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau anbieten. Dies ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Teamleistung über viele Jahre hinweg."

Die Dimension dieser Fallzahl wird im Vergleich deutlich: Während deutsche Kliniken durchschnittlich etwa 30 bis 50 Prostatektomien pro Jahr durchführen und für die Zertifizierung als Prostatakarzinomzentrum 50 Eingriffe jährlich nachweisen müssen, werden im Prostata Centrum Gronau aktuell rund 1.800 Prostataoperationen pro Jahr vorgenommen. Nur wenige Zentren in Deutschland erreichen mehr als 500 Eingriffe jährlich.

Hohe Fallzahlen gelten in der Prostatakrebschirurgie als wichtiger Qualitätsfaktor. Internationale Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung eines Zentrums und niedrigeren Komplikationsraten, besseren onkologischen Ergebnissen sowie verbesserten funktionellen Ergebnissen, insbesondere beim Erhalt von Kontinenz und Potenz.

Die robotische Chirurgie bietet Operateuren eine hochpräzise dreidimensionale Sicht sowie feinste Instrumentenbewegungen. Für Patienten bedeutet dies häufig geringeren Blutverlust, weniger Schmerzen, kürzere Krankenhausaufenthalte und eine schnellere Rückkehr in den Alltag. Gerade bei der Behandlung von Prostatakrebs kommt es darauf an, den Tumor vollständig zu entfernen und gleichzeitig wichtige Nerven- und Muskelstrukturen zu schonen.

Das Prostata Centrum Gronau hat darüber hinaus Behandlungsstandards etabliert, die über die reine Operation hinausgehen. Dazu gehören unter anderem die intraoperative Schnellschnittdiagnostik zur unmittelbaren Kontrolle der Tumorfreiheit sowie der routinemäßige Einsatz eines Bauchdeckenkatheters, der den Heilungsverlauf und die frühe Wiedererlangung der Kontinenz unterstützen kann. Das Zentrum ist zudem zertifiziert nach DIN ISO und OnkoZert.

Heute kommen im St. Antonius-Hospital täglich fünf da-Vinci-Systeme zum Einsatz, ein weiteres steht im European Robotic Institute, dem Trainingszentrum des Hauses. Patienten reisen längst nicht mehr nur aus NRW oder Deutschland an. Auch aus dem (europäischen) Ausland und Übersee suchen Betroffene die Expertise des Gronauer Zentrums.

"Die Zahl von 25.000 Eingriffen verdeutlicht die enorme Erfahrung, die wir in Gronau aufgebaut haben", sagt Dr. med. Andreas Schütte, Chefarzt der Urologischen Klinik. "Hohe Fallzahlen schaffen die Grundlage für standardisierte Prozesse, höchste Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung. Davon profitieren unsere Patienten unmittelbar - sowohl bei der onkologischen Sicherheit als auch bei funktionellen Ergebnissen wie Kontinenz und Potenzerhalt."

Dass die medizinische Qualität auch von den Patienten wahrgenommen wird, zeigen regelmäßige Befragungen. Demnach würden 98 Prozent der befragten Patienten das Prostata Centrum Gronau weiterempfehlen. "Bei uns gilt: Roboter-assistierte Chirurgie bei uns in Gronau ist Standard, nicht Luxus", ergänzt Dr. Christian Wagner. Heißt: Die Technologie wird ohne Zusatzkosten für die Patienten eingesetzt.

Neben der Patientenversorgung engagieren sich die Gronauer Experten intensiv in Forschung, Ausbildung und internationalem Wissenstransfer. Regelmäßig hospitieren Ärzte aus aller Welt sowie Studierende im European Robotic Institute, um moderne robotische Operationsverfahren kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln.

Hinweis an die Redaktionen: Sie haben die Möglichkeit, mit einem der Chefärzte ein Interview zu führen, online oder auch gern vor Ort. Falls Sie Interesse an mehr Informationen haben, melden Sie sich gerne bei uns in der Unternehmenskommunikation.

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