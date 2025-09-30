St. Antonius-Hospital Gronau GmbH

Europa-Premiere: Neues da Vinci 5 Operationssystem am St. Antonius-Hospital Gronau

Bild-Infos

Download

Gronau (ots)

Das St. Antonius-Hospital Gronau bleibt Vorreiter in der Roboter-assistierten Chirurgie: Als erste Klinik in Europa setzt die Klinik für Urologie das neue da Vinci 5 Operationssystem ein - die jüngste und technologisch fortschrittlichste Generation der da Vinci Familie.

"Es ist kein Zufall, dass der neue da Vinci 5 zuerst in Gronau installiert wird", erklärt Christoph Bröcker, Geschäftsführer des St. Antonius-Hospitals Gronau. "Wir haben uns in fast 20 Jahren zur europaweiten Nummer eins in der Roboter-assistierten Urologie entwickelt - mit der größten Erfahrung, einem internationalen Ruf und einem Team, das sich konsequent für Innovation starkmacht."

Journalisten bieten wir die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das neue OP-System zu informieren und dieses live zu erleben. Wir laden Sie daher zum Pressegespräch mit anschließender OP-Vorführung ein.

Termin: Dienstag, 7. Oktober 2025, 12:30 Uhr

Ort: St. Antonius-Hospital Gronau, Möllenweg 22, Urologie-Gebäude, 3. Etage, Konferenzraum

Ihre Gesprächspartner sind u.a.:

Matthias Heidmeier, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Christoph Bröcker, Geschäftsführung St. Antonius-Hospital Gronau

Dr. Christian Wagner, Chefarzt Klinik für Urologie

Bitte teilen Sie uns bis zum 6. Oktober, 11 Uhr, mit, ob Sie am Pressegespräch mit anschließender OP-Führung teilnehmen werden.

Original-Content von: St. Antonius-Hospital Gronau GmbH, übermittelt durch news aktuell