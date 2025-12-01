ANINOVA-Stiftung

24 Lebenshöfe im Advent: ANINOVA-Stiftung startet bundesweite Aktion und unterstützt Lebenshöfe mit insgesamt 60.000 Euro

Mit der Aktion "24 Lebenshöfe im Advent" macht die ANINOVA-Stiftung im Dezember bundesweit auf Lebenshöfe aufmerksam, die geretteten Tieren aus der Massentierhaltung ein dauerhaftes, sicheres Zuhause bieten. Vom 1. bis 24. Dezember erhält jeden Tag ein anderer Lebenshof 2.500 Euro Unterstützung. Insgesamt stellt die ANINOVA-Stiftung so ganze 60.000 Euro bereit. Auf Instagram wird die Aktion begleitet: Täglich wird gezeigt, wie die Lebenshöfe ein Adventspaket öffnen. Ziel der Aktion ist es, die Höfe und ihre Arbeit für die Tiere sichtbar zu machen und das Bewusstsein für die ethische Verantwortung gegenüber Tieren und für die vegane Lebensweisen zu stärken.

"Jeder teilnehmende Lebenshof steht für eine Welt, in der Tiere nicht länger Produktionszwecken dienen, sondern als eigenständige Lebewesen mit Wert anerkannt werden. Mit der Adventsaktion macht die ANINOVA-Stiftung diese Höfe sichtbar und dankt ihnen für ihre Arbeit für die Freiheit aller Tiere", erzählt Ada Brandt, Projektmanagerin für die finanzielle Förderung von Lebenshöfen bei der ANINOVA-Stiftung.

Lebenshöfe sind Orte der Hoffnung für Tiere, die aus einem Leben in Massentierhaltung voller Leid und Ausbeutung gerettet wurden. Auf den Höfen erhalten sie ein dauerhaftes Zuhause, in dem ihre Bedürfnisse respektiert werden und sie frei von Ausbeutung leben können. Gerade in der Winterzeit sind die Lebenshöfe besonders auf Unterstützung angewiesen, da die Kosten für Futter, Stroh, tierärztliche Betreuung und Energie hoch ausfallen und der reale Bedarf auch durch die Spende der ANINOVA-Stiftung noch nicht gedeckt ist.

Die 24 teilnehmenden Lebenshöfe

1.) Peaceful Place e.V. - Kleve - Kreis Steinburg - Schleswig-Holstein

2.) Land of Healing - Schneverdingen - Landkreis Heidekreis - Niedersachsen

3.) Burg Nagezahn - Werneuchen - Landkreis Barnim - Brandenburg

4.) Erdlingshof - Kollnburg - Landkreis Regen - Bayern

5.) Tati's Farm - Walshausen - Landkreis Südwestpfalz - Rheinland-Pfalz

6.) Lebenshof LiPaiO e.V. - Oeschebüttel - Kreis Steinburg - Schleswig-Holstein

7.) Balu's Arche Liebenswert - Bardenbach - Landkreis Merzig-Wadern - Saarland

8.) Ralphy's Ranch - Frankfurt am Main - Hessen

9.) Kuhtopia e.V. - Petting - Landkreis Traunstein - Bayern

10.) Federbande e.V. - Kappel-Grafenhausen - Ortenaukreis - Baden-Württemberg

11.) Lebenshof Anna e.V. - Bonn - Nordrhein-Westfalen

12.) Papillon - Deutsch-Franzöische Grenze

13.) ddao Tierschutz e.V. - Vereinssitz in Berlin - mit Lebenshof Wilder Spreewald in Brandenburg

14.) Lebenshof Storchennest - Kurzen Techow - Landkreis Rostock - Mecklenburg-Vorpommern

15.) Lebenshof ein bisschen Wärme - Kirchberg (Hunsrück) - Rhein-Hunsrück-Kreis - Rheinland-Pfalz

16.) Melief Animal Sanctuary - Sögel - Landkreis Emsland - Niedersachsen

17.) Hof LebensMuht - Walbeck - Landkreis Börde - Sachsen-Anhalt

18.) Sentana Stiftung - Bielefeld - Nordrhein-Westfalen

19.) Notpfote Animal Rescue e.V. - Nuess - Landkreis Rhein-Kreis Neuss - Nordrhein-Westfalen

20.) Die MonRo Ranch - Mönchengladbach - Nordrhein-Westfalen

21.) Kuku's Garden - Vereinssitz in Köln - Nordrhein-Westfalen - Lebenshof u.a. in Portugal

22.) Lebenshof Hohenwart e.V. - Fuchstal - Landkreis Landsberg am Lech - Bayern

23.) Glücksrinder - Schmiedefeld (Großharthau) - Landkreis Bautzen - Sachsen

24.) Federherz e.V. - Bergheim - Rhein-Erft-Kreis - Nordrhein-Westfalen

Über die ANINOVA-Stiftung

Die ANINOVA-Stiftung engagiert sich seit ihrer Gründung für Tiere, die aus der Massentierhaltung gerettet wurden, sowie für ihre Rechte, den Veganismus und die Förderung von Lebenshöfen. Sie unterstützt Projekte, die Tiere konsequent vor Ausbeutung schützen, und sensibilisiert die Öffentlichkeit dafür, dass jedes Tier - ob Schwein, Rind, Huhn, Schaf oder Pute - ein fühlendes Lebewesen mit eigenem Wert ist und keine Produktionsmaschine. Mit der Adventsaktion "24 Lebenshöfe im Advent" setzt die Stiftung ein starkes Zeichen: Sie leistet nicht nur konkrete Hilfe für Lebenshöfe, sondern rückt zugleich deren unverzichtbare Rolle in den gesellschaftlichen Fokus.

