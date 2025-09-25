ezzy AG

ezzy.io startet: Neue Plattform macht den Aktien- und Optionshandel einfach und transparent

Vaduz, Liechtenstein (ots)

Die ezzy AG mit Hauptsitz in Vaduz gibt den offiziellen Start ihrer neuen Online-Plattform ezzy.io bekannt. Das FinTech-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu den Finanzmärkten grundlegend zu verändern und den Optionshandel für Einsteiger und Profis gleichermaßen verständlich und zugänglich zu machen.

ezzy.io bündelt leistungsstarke Werkzeuge, die den Handel signifikant einfacher, transparenter und effizienter machen. Die Plattform funktioniert dabei unabhängig davon, bei welchem Broker die Trades letztlich ausgeführt werden und ist somit für alle Trader einfach und unkompliziert nutzbar.

Das Herzstück der Plattform ist der Aktien- und Optionsscreener, der mehr als 6.000 US-Aktien anhand von über 60 technischen und fundamentalen Kriterien auswertet und so in Sekundenschnelle geeignete Werte ermittelt. Ergänzt wird der Screener durch eine Heatmap, welche die attraktivsten Basiswerte auf einen Blick sofort sichtbar macht.

Durch die Funktion im Express-Modus werden auf Knopfdruck die profitabelsten Optionen auf Basis individueller Vorgaben bereitgestellt. Abgerundet wird das Toolset durch den Roll-Assistent, der Tradern dabei hilft, verlustreiche Positionen in neue, potenziell gewinnbringende Geschäfte umzuwandeln. Ein umfassender Marktüberblick - von Indizes über Sektoren bis zu Einzelaktien - sorgt zusätzlich für eine klare Orientierung.

ezzy.io richtet sich sowohl an Einsteiger, die einen unkomplizierten Zugang zum Optionshandel suchen, als auch an fortgeschrittene und professionelle Trader, die von einem umfassenden, datenbasierten Toolset profitieren möchten. Gleichzeitig bietet die Plattform B2B-Partnern wie Trading-Coaches, Finanzberatern oder Brokern eine moderne Lösung, um ihren Kunden und ihrer Community praxisnahe Tools und Bildungsangebote rund um den Aktien- und Optionshandel zur Verfügung zu stellen.

Die Vision von ezzy ist die Effizienz und Transparenz im Handelsprozess signifikant zu steigern und den Zugang zu den Finanzmärkten verständlich zu gestalten. Der Aktien- und Optionshandel, der bislang oft als komplexe Nische wahrgenommen wurde, soll dadurch einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Das Ziel besteht darin, Privatanlegern eine Strategie an die Hand zu geben, mit der sich nachhaltig ein Einkommen an der Börse erzielen lässt. "Wir bringen Börseneinkommen zu den Menschen" - mit diesem Leitmotiv möchte ezzy die Finanzwelt für eine breitere Zielgruppe öffnen.

Im Mittelpunkt der Mission von ezzy stehen die Werte Einfachheit, Verständlichkeit und Bildung. Mit einer klaren und intuitiven Benutzeroberfläche gelingt es der Plattform, auch komplexe Analysen verständlich aufzubereiten. ezzy.io verbindet damit Einsteigerfreundlichkeit und Profi-Niveau und etabliert sich so als neue Adresse für rationales, einfaches und erfolgreiches Aktien- und Options-Trading.

Weitere Informationen sind unter www.ezzy.io zu finden.

Das ezzy-Team lädt Fachbesucher und Interessenten ein, sich auf der World of Trading in Frankfurt persönlich von der Leistungsfähigkeit der Plattform zu überzeugen. Am 7. und 8. November 2025 steht das Expertenteam für Live-Präsentationen und individuelle Fachgespräche zur Verfügung.

Über die ezzy AG

Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter und effizienter gestalten.

