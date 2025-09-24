Agents.Land

Genehmigungsfreier Maklereintrag auf Agents.Land: Anreicherung der KI-gesteuerten Kreativwirtschaft

New York (ots/PRNewswire)

Agents.Land, entwickelt von Oraichain Labs, hat seine Plattform für die genehmigungsfreie Tokenisierung und Listung von Agent Spaces von Thesis.io eingeführt. Diese Integration ermöglicht es Kreativen, ihre Content-Arbeitsbereiche in tokenbasierte Hubs zu verwandeln, die Recherche, Community-Aufbau und On-Chain-Anreize nahtlos zu einem einzigen Erlebnis verbinden.

Von Agent Spaces zur Tokenisierung

Agent Spaces auf Thesis.io sind anpassbare Hubs, in denen Entwickler ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen, Analyseergebnisse austauschen und Communities zusammenbringen, um Erkenntnisse über Web3 zu diskutieren. Mit der neuen Integration können diese Spaces nun tokenisiert und direkt auf Agents.Land gelistet werden.

Tokenisierung erweitert Agent Spaces über Content Hubs hinaus. Entwickler können individuelle Token-Modelle entwerfen, um ihr Fachwissen zu vermarkten und durch nachhaltige On-Chain-Geschäftsmodelle einen Mehrwert für ihre Marke und Community zu schaffen.

Bereicherung der Kreativwirtschaft

Entwickler können ihre eigenen Token-Modelle entwerfen, um Aktivitäten wie die folgenden zu unterstützen:

Geschützter Zugang

Belohnungen der Gemeinschaft

Beteiligung an den Einnahmen der Beitragszahler

Fundraising

DAO-ähnliche Verwaltung

Der erste tokenisierte Community-Space, $GALAC, erreichte in nur neun Tagen eine Spitzenmarktkapitalisierung von über 470.000 US-Dollar. Seine Entwicklung von einem Handelszentrum zu einer großen Gemeinschaft und schließlich zu einem lebenden Token verdeutlicht das Potenzial dieses Modells.

So funktioniert es

Die Tokenisierung ist völlig erlaubnisfrei und offen für Thesis.io Premium Nutzer oder 10.000 $ORAI Staker. Das Verfahren ist einfach:

Erstellen und personalisieren Sie einen Agent Space auf Thesis.io. Verbinden Sie sich mit Agents.Land über eine Wallet oder einen API-Schlüssel. Konfigurieren und starten Sie: Bitte wählen Sie einen Namen, ein Symbol, eine Beschreibung, die Zuteilung an den Ersteller (bis zu 80 %), einen Vesting-Zeitplan und Medienlinks aus.

Die Markteinführung erfolgt in mehreren Schritten: Zuteilung von Abonnements für $ORAI- und $MAX-Staker, eine Community-Runde, eine öffentliche Runde und die spätere Migration zu dezentralen Börsen.

Warum es wichtig ist

Durch die Verbindung von Thesis.io's Agent Spaces mit erlaubnisfreier Tokenisierung erhalten die Ersteller mehr als nur Sichtbarkeit. Sie erhalten Instrumente zum Aufbau einer gemeinschaftsorientierten Wirtschaft rund um ihre Forschung und Diskussionen. Nutzer erhalten durch ihre Teilnahme klare Anreize, und Veranstalter profitieren von der Verbreitung von Spaces.

Um diese Dynamik weiter voranzutreiben, führt Agents.Land wöchentliche Belohnungen für Entwickler ein, bei denen wöchentlich über 5.000 USD an die erfolgreichsten Token-Einführungen vergeben werden. Diese Belohnungen werden aus dem Finanzpool finanziert und mit jedem abgeschlossenen Projekt gestaffelt. Sie bieten Anerkennung und greifbare Gewinne für engagierte Urheber.

Erkunden Sie Agent Spaces und Tokenisierung auf Thesis.io.

Informationen zu Agents.Land

Agents.Land ist eine wegweisende Startplattform für tokenisierte KI-Agenten auf Solana und Oraichain, die Entwicklern die Möglichkeit bietet, mit einem Klick zu implementieren, einen fairen, launchorientierten Markt zu schaffen und robuste Anpassungswerkzeuge zu nutzen, um KI-Marken und -Assets der nächsten Generation zu lancieren, zu monetarisieren und zu skalieren.

