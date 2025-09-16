Exponential Science Foundation

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die Exponential Science Foundation arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer staatlichen Blockchain-Akademie zur Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und die Exponential Science Foundation haben eine Partnerschaft zur Entwicklung der Government Blockchain Academy angekündigt, einer neuen Initiative zur Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor. Die Akademie wird spezialisierte Ausbildungs- und Implementierungsprogramme anbieten, die Blockchain, KI und andere aufkommende Technologien nutzen, um Regierungen dabei zu helfen, transformative Veränderungen voranzutreiben.

Die Akademie hat sich zum Ziel gesetzt, Regierungen dabei zu unterstützen, Lösungen für spezifische Herausforderungen in fünf Hauptbereichen zu finden, die Lücke zwischen Bildung und Umsetzung zu schließen und schließlich Blockchain-Lösungen für dringende Entwicklungsherausforderungen einzusetzen.

Säulen der Akademie

Inklusive digitale Finanzen : Förderung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch sichere digitale Zahlungssysteme.

: Förderung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch sichere digitale Zahlungssysteme. Transparente Governance : Verbesserung der Integrität und Korruptionsbekämpfung durch sichere, fälschungssichere Aufzeichnungen und digitale Transaktionen.

: Verbesserung der Integrität und Korruptionsbekämpfung durch sichere, fälschungssichere Aufzeichnungen und digitale Transaktionen. Integrität der Lieferkette : Unterstützung der Rückverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Beschaffungswesen und in der Logistik durch dezentralisierte Überprüfung.

: Unterstützung der Rückverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Beschaffungswesen und in der Logistik durch dezentralisierte Überprüfung. Klimaresilienz : Anwendung von Blockchain-basierten intelligenten Verträgen und digitalen Token zur Erleichterung einer transparenten Klimafinanzierung, einschließlich der Verfolgung von Kohlenstoffgutschriften.

: Anwendung von Blockchain-basierten intelligenten Verträgen und digitalen Token zur Erleichterung einer transparenten Klimafinanzierung, einschließlich der Verfolgung von Kohlenstoffgutschriften. Digitale Identitätslösungen: Bereitstellung vertrauenswürdiger, überprüfbarer digitaler Berechtigungsnachweise, die den Zugang zu Dienstleistungen erleichtern.

Die Government Blockchain Academy wird ihre ersten Länderprogramme offiziell im Jahr 2026 starten, wobei die Vorbereitungsarbeiten, die Lehrplangestaltung und die Einbindung der Stakeholder im Jahr 2025 beginnen werden. Die offizielle Ankündigung der Government Blockchain Academy wird während der TOKEN2049 in Singapur (1.–2. Oktober 2025) stattfinden. Im Rahmen der Enthüllung wird die Initiative ein Rundtischgespräch mit der Industrie veranstalten, um Protokollentwickler und Infrastrukturanbieter zusammenzubringen und Unterstützung für diese globale Bildungsinitiative zu gewinnen.

„Beim UNDP setzen wir uns für institutionelle Innovation ein, einschließlich der Schaffung von Räumen für Regierungen, um Spitzentechnologien zu erforschen und zu testen. Die Government Blockchain Academy baut auf diesem Geist auf und bietet einen Weg für Länder, komplexe Entwicklungsherausforderungen auf neue Art und Weise anzugehen und von der Erprobung zur Umsetzung überzugehen, und zwar auf eine Art und Weise, die Transparenz, Inklusion und Widerstandsfähigkeit stärkt", so Irena Cerovic, Teamleiterin für Innovation, UNDP Europa und Zentralasien.

„Dies ist nicht nur eine Bildungsinitiative. Es ist eine kollektive Blaupause für öffentliche Innovation", sagte Prof. Paolo Tasca, geschäftsführender Vorsitzender von Exponential Science. „Indem wir verschiedene Partner in einem Rahmen zusammenbringen, können wir sicherstellen, dass die Behörden über die Werkzeuge und die Talente verfügen, die sie benötigen, um die nächste Welle der digitalen Transformation zu bewältigen."

Die Government Blockchain Academy wird persönliche Workshops, Online-Module und Führungsforen anbieten, die auf die Bedürfnisse des öffentlichen Sektors und der Kommunen zugeschnitten sind. Die Teilnehmer aus der Regierung erhalten Zugang zu ausgewählten Ressourcen sowie maßgeschneiderte Unterstützung, fachliche Beratung und Anleitung durch ihr digitales Lernprogramm.

Jedes Regierungsteam erhält strukturierte Unterstützung – von der Identifizierung von Anwendungsfällen und der Entwicklung von Anforderungen bis hin zur Zusammenarbeit mit Experten der Akademie und Partnern aus der Industrie. Dies gipfelt in gemeinsamen Lösungsdesign-Workshops, in denen Entscheidungsträger und technische Interessengruppen zusammenkommen, um gemeinsam skalierbare, wirkungsvolle Blockchain-Initiativen zu entwickeln, die den nationalen Prioritäten entsprechen.

Die Government Blockchain Academy wird als globale Drehscheibe fungieren – als Ort des Dialogs, des Experimentierens und des Lernens, an dem Beamte sich mit Spitzentechnologien auseinandersetzen und politische Maßnahmen gestalten können, die digitale Inklusion, Sicherheit und Souveränität widerspiegeln.

