ZPMC stellt zwei 35,000m³-Mega-Schleppsaugbagger vor

In Qidong, Jiangsu, fand eine Ausschwimm- und Pressezeremonie für zwei 35,000m³ ultragroße Schleppsaugbagger (TSHD), Tongjun und Junguang, statt, die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) für die China Communications Construction Company gebaut wurden. Auf der Veranstaltung wurden die fortschrittlichen Merkmale, der Konstruktionshintergrund und die Designinnovationen der Schiffe vorgestellt. Ihre Fertigstellung stellt in Asien neue Rekorde in Bezug auf Trichterkapazität und Technologie auf.

Jedes Schiff ist 198 Meter (650 feet) lang, 38,5 Meter (126 feet) breit und 18 Meter (59 feet) tief, mit einer maximalen Baggertiefe von 120 Metern (394 feet) und einer Trichterkapazität von 35.000 Kubikmetern. Sowohl das Trichtervolumen als auch das Eigengewicht gehören zu den höchsten in Asien.

Als High-End-Bagger der nächsten Generation sind die Tongjun und Junguang intelligent, effizient, vielseitig und umweltfreundlich konzipiert. Ihr intelligentes System steuert den gesamten Baggerprozess - vom Aushub über den Transport bis hin zum Pumpen - und ermöglicht so die Bewältigung eines breiten Spektrums von Aufgaben, einschließlich herkömmlicher Baggerarbeiten, Landgewinnung, Offshore-Sand- und Tiefseebergbau, Grabenaushub, Vorbereitung des Felsbetts und Installation von Unterwasser-Pipelines.

Die Schiffe sind für die uneingeschränkte Schifffahrt ausgelegt und können bei Seegang bis zu Beaufortstärke 8 eingesetzt werden. Ihre Schleppköpfe reichen so tief wie ein 40-stöckiges Gebäude. Mit der firmeneigenen One-Click-Baggertechnologie von ZPMC und dem fortschrittlichen Junjiace-Smart-System kann ein einziger Bediener alle Navigations- und Baggeraufgaben verwalten, was eine vollautomatische Steuerung ermöglicht. Die TSHDs gehören zu den schnellsten der Welt, wenn es darum geht, ihre Trichter zu befüllen. Der Vorgang dauert nur 90 Minuten, und jedes Schiff hat eine Tragfähigkeit von fast 60.000 Tonnen.

Um das als Jahrhundertprojekt" im Schiffbau bezeichnete Projekt zu realisieren, nutzte ZPMC sein Mega-Trockendock der 300.000-Tonnen-Klasse, zwei unabhängige Produktionslinien und zwei 500-Tonnen-Portalkräne für den parallelen Bau der beiden Schiffe. Durch die Einführung des Konzepts "digitales Dock + modulare Bauweise" konnte die Werft ihre Effizienz um 20 Prozent steigern und die Lieferzeiten verkürzen, was die Fähigkeit von ZPMC unter Beweis stellt, komplexe, große Schiffe in großem Maßstab zu bauen.

