mpWAV stellt auf der REHACARE 2025 die KI-gestützte Hörhilfe-App „ClearSense Audio" vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

mpWAV, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gesteuerten Geräuschreduzierung und Sprachverbesserungstechnologie für reale Sprachschnittstellen, kündigte an, seine Hörhilfe-App „ClearSense Audio" auf der REHACARE 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für Rehabilitation und Gesundheit, die vom 17. bis 20. September in Düsseldorf stattfindet, vorzustellen.

ClearSense Audio wurde entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher Hörgeräte zu überwinden, indem sie selbst in lauten Umgebungen wie Cafés, U-Bahnen, Büros und Hörsälen eine klare Sprachkommunikation ermöglicht – und das nur mit einem Smartphone und normalen Kopfhörern. Durch die fortschrittliche, KI-gestützte Sprachverbesserung entfernt die App effektiv Hintergrundgeräusche, ohne die menschliche Stimme zu verzerren, sodass Nutzer Gespräche wie in einem ruhigen Raum erleben können. Mit einem Preis von nur 3 Dollar pro Monat bietet es eine erschwingliche Lösung für Menschen mit Hörverlust und für alle, die sich im Alltag besser verständigen wollen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörgeräten ist für ClearSense Audio keine teure Hardware oder professionelle Anpassung erforderlich. Dank des intuitiven Designs, der One-Touch-Bedienung und der anpassbaren Klangfunktionen ist das Gerät sofort einsatzbereit. Die App bietet außerdem Funktionen zur Lautstärkeregelung, Aufnahme und Entzerrung, die Nutzern mehr Flexibilität in verschiedenen Hörsituationen bieten.

Die Innovation von mpWAV basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Spracherkennung und Klangverarbeitung. Unter der Leitung von Geschäftsführer Hyung-Min Park hat das Unternehmen firmeneigene Algorithmen für Beamforming, Echounterdrückung, Schallquellentrennung und robuste Spracherkennung entwickelt. Diese Technologien wurden durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen bestätigt.

Die Leistungen des Unternehmens wurden international anerkannt, unter anderem als zweifacher Gewinner der „CES 2024 Innovation Awards" in den Kategorien Mobilgeräte, Zubehör und Apps sowie digitale Gesundheit.

Auf der REHACARE 2025 präsentiert mpWAV ClearSense Audio in Halle 4, Stand 4c15-1, und lädt Einkäufer, Fachleute aus dem Gesundheitswesen sowie Partner aus aller Welt ein, die bahnbrechende Lösung aus erster Hand zu erleben. Das Unternehmen will seine internationalen Partnerschaften ausbauen sowie seine Sprachschnittstellentechnologien für breitere Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Mobilität, Robotik, Unterhaltungselektronik und intelligente Geräte einsetzen.

