BULOVA Super Seville Mini mit TV-Dial und Münzrand-Lünette

BULOVA bringt die Super Seville als eigenständiges Damenmodell auf den Markt. - Es muss nicht immer rund sein. Das dachte sich BULOVA bereits in den 1970er Jahren und entwarf das Modell Super Seville mit sogenanntem TV-Dial. Einer Zifferblatt- und Gehäuseform, die an einen Fernseher erinnert. Im Jahr 2024 legte Bulova diesen Klassiker aus den eigenen Archiven neu auf. Aufgrund ihres Durchmessers von 37,5 Millimetern galt die Super Seville bereits als Unisex-Modell. Nun erweitert die US-amerikanische Marke mit Wurzeln in der Schweiz und einer über 150-jährigen Historie die beliebte Super-Seville-Kollektion um ein Damenmodell mit filigranen 25 Millimetern Durchmesser. Insgesamt kommen drei neue Varianten in Edelstahl und mit goldener Beschichtung. Sie sind ab 399 Euro bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich.

Edel: Perlmutt-Zifferblätter und Gold-Optik

Ein wahlweise rotes oder weißes Perlmutt-Zifferblatt zeichnet die beiden Edelstahlvarianten aus - die goldplattierte Variante kommt mit einem weißen und vertikal geschliffenen Zifferblatt.

Die drei neuen Damenmodelle in der Super-Seville-Reihe haben nicht nur einen kleineren Durchmesser (25 mm), sondern auch ein besonders flaches und gut tragbaren Edelstahlgehäuse. Die Höhe von nur 7,6 Millimetern ermöglicht das hauseigene Quarzwerk, das zudem eine hohe Ganggenauigkeit von +/-5 Sekunden pro Monat mitbringt. Damit entfällt für die Trägerin vor allem das lästige Stellen und Aufziehen der Uhr. Zum Beispiel, wenn sie mal mehrere Tage nicht am Arm war.

In Sachen Design überzeugt die Super Seville Mini wie gewohnt mit einer nahtlosen Silhouette. Das integrierte dreigliedrige Edelstahlarmband geht fließend vom Gehäuse bis zur Faltschließe über. Die elegant geriffelte Münzrandlünette umschließt das flache Saphirglas und gibt dem Gehäuse gewissermaßen den letzten Schliff.

In der Übersicht:

Bulova Super Seville Mini - Damenmodell

Modell: 96L354, 97L189, 96L353

Launch: Februar 2026

Preis (UVP): ab 399 Euro

Gehäuse/Band: Edelstahl mit Faltschließe / Edelstahl goldplattiert mit Faltschließe

Zifferblatt: Weiß (vertikal geschliffenen), Rot (Perlmutt), Weiß (Perlmutt)

Glas: Saphirglas

Durchmesser/Höhe: 25 mm/7,6 mm

Spezifikationen: Cal. 5Y26, Analog Quartz, Ganggenauigkeit, +/- 5 Sek pro Monat, Boden verschraubt, Wasserdichtigkeit bis 3 bar, leuchtende Indizes und Zeiger

Über Bulova

Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus - und der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.

Website: https://de.bulova.com/de/

Instagram: @bulova_deutschland

