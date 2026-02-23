BULOVA

Watch Design of the Year: ACCUTRON Spaceview 314 gewinnt Inhorgenta-Award 2026

Preisgekröntes Comeback: Die Neuauflage der ACCUTRON Spaceview erhält den Award "Watch Design of the Year" der diesjährigen Uhren- und Schmuckmesse Inhorgenta in München. Eine neunköpfige internationale Fachjury legte in dieser Kategorie besonderen Wert darauf, dass sowohl Gestaltung als auch Funktion und Technologie eine stimmige Einheit bilden. Die Retro-Uhr Spaceview erfüllte diese Kriterien bereits in der Vorauswahl und konnte sich letztendlich auch im Finale gegen zwei weitere renommierte Mitbewerber durchsetzen. Nicht zuletzt wegen ihres transparenten Designs, das einen Blick auf das aufwändig produzierte und verzierte Stimmgabelwerk ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr über den Inhorgenta-Award in der Kategorie "Watch Design of the Year" und die damit einhergehende Würdigung der Leistung, die unsere Teams in New York und Japan erbracht haben, um die ACCUTRON Spaceview wieder zum Leben zu erwecken. Dafür mussten sie eine komplette Produktionslinie mit neuen Maschinen konzipieren und aufbauen. Zum einen, weil die alten Maschinen nicht mehr existierten, zum anderen, weil wir die neuen ACCUTRON Spaceviews mit einem hohen Anspruch und neuen Materialien angegangen sind. Wir sind sehr stolz darauf, diese preisgekrönten Uhren auch Kunden und Sammlern in Europa anbieten zu können.", so Kai-Erik Strehle, Product & Marketing Manager, Citizen Watch Europe GmbH.

ACCUTRON by Bulova - Spaceview 314 Tuning Fork

Inspiriert von dem Originalmodell aus den 1960er Jahren verfügt die Spaceview 314 über ein 39 mm großes, poliertes Gehäuse aus 904L-Edelstahl und einer Krone auf der 4-Uhr-Position. Das neu entwickelte und inhouse produzierte ACCUTRON-Kaliber trägt die Bezeichnung Y230. In dem Werk kommen moderne Materialien wie Silizium und Elinvar zum Einsatz, die für eine hohe Effizienz und Langlebigkeit sorgen. Zu den raffinierten Details gehören Anglierungen, eine Perlage (Perlschliff), Genfer Streifen und mattierte Flächen, die durch das Saphirglas sichtbar sind.

Die schwingende Stimmgabel: Leises Summen im Weltall - statt Ticken

Mit der aktuellen Spaceview bringt ACCUTRON by Bulova die fast vergessene, jedoch bei Vintage-Uhrensammlern beliebte Stimmgabel-Technologie in die Neuzeit zurück. Die erste Spaceview kam 1960, während des "Space Age", auf den Markt. Sie stellt als elektronisch und mechanisch betriebene Uhr das Bindeglied zwischen den bis dahin rein mechanischen und den darauffolgenden populären Quarzuhren dar.

Das Besondere an diesen Uhren: Statt einer mechanischen Unruh findet man in einem Stimmgabelwerk zwei elektromagnetische Spulen, die ein Bauteil in Stimmgabelform zum Schwingen bringen. Die Frequenz dieser erzeugten Schwingungen liegt bei 360 Hertz, was zu einer hohen Ganggenauigkeit von +/- 2 Sekunden pro Tag und einem gleichmäßig gleitenden Sekundenzeiger führt.

Statt eines Tickens hört man ein leises Summen - in etwa im Frequenzbereich des Tons Fis. Entsprechend bewarb man die ACCUTRON Spaceview in den 60er Jahren mit dem Slogan "The Watch that hums". Und passend zum "Space Age": Die Accutron-Technologie kam aufgrund ihrer hohen Genauigkeit bei mehreren NASA-Missionen in Form von Zeitmessinstrumenten zum Einsatz.

In der Übersicht:

ACCUTRON Spaceview 314 Tuning Fork

Modell: 26A211

Zifferblatt/Glas: Gewölbtes Saphirglas über einem offenen Zifferblatt mit silberfarbenem Ziffernring mit LumiNova-Indizes und passenden Zeigern

Gehäuse: Poliertes 904L-Edelstahlgehäuse mit Krone bei 4 Uhr

Band: Schwarzes, gepolstertes Armband aus italienischem Kalbsleder mit Doppelfaltschließe

Durchmesser/Höhe: 39 mm/13,4 mm

Spezifikationen: Kaliber Y230 - Stimmgabelwerkwerk, 360 Hertz, Ganggenauigkeit +/- 2 Sekunden pro Tag, gleitender Sekundenzeiger, wasserdicht gemäß WR [spritzwassergeschützt]

Preis (UVP): 5.000 Euro

Über ACCUTRON:

Mit der Einführung der weltweit ersten vollelektronischen Uhr im Jahr 1960 veränderte Accutron die Art und Weise, wie die Welt die Zeit maß. Mit dem genauesten Zeitmessmechanismus, der je entwickelt wurde, und der ersten persönlichen Zeitmessung, die seit 300 Jahren zu verzeichnen war. Die grundlegende Technologie, die mehr als ein Jahrzehnt lang die Uhrenwelt beherrschte, wurde später zu einem integralen Bestandteil des amerikanischen Raumfahrtprogramms, und das Accutron-Logo wurde für Verbraucher zum Symbol für präzise Zeitmessung. Sechzig Jahre später kehrt Accutron zurück und bringt denselben Antrieb für technologischen Fortschritt und Design mit den ersten Uhren, die mit elektrostatischer Energie betrieben werden, sowie einer Neuinterpretation der historisch bedeutendsten Zeitmesser der Marke. Die Accutron Spaceview Evolution wurde 2023 mit dem begehrten GOOD DESIGN Award ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.accutronwatch.com

