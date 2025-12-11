Changan

30 Millionen Fahrzeuge: Changan Automobile Group erreicht historischen Produktionsmeilenstein und leitet neue Ära nutzerorientierter, technologiegetriebener globaler Expansion ein

CHONGQING (ots)

Die chinesische Changan Automobile Group feiert heute einen bedeutenden Meilenstein: Das 30-millionste Fahrzeug – ein AVATR 12 Quad-Laser Edition – lief im AVATR-Werk für digitale Intelligenz vom Band. Dieser Erfolg markiert den Wandel Changans zu einem global agierenden Technologieunternehmen für intelligente Mobilität.

„Changan bleibt dem Ziel verpflichtet, intelligentere, umweltfreundlichere und lebenswertere Mobilitätslösungen zu bieten, die den Wunsch globaler Nutzer nach einer besseren Zukunft erfüllen“, erklärte Zhu Huarong, Vorstandsvorsitzender der Changan Automobile Group.

Kompromisslose Sicherheit: Die „sichere Heimreise“

Sicherheit steht bei Changan seit jeher an oberster Stelle – ein Anspruch, der bereits 1999 mit dem ersten Crashtest eines Minivans in China unter Beweis gestellt wurde. Seitdem hat das Unternehmen seine Sicherheitsstandards kontinuierlich weiterentwickelt – von passiven Schutzstrukturen hin zu modernen aktiven Sicherheitssystemen. Unterstützt durch das einzige staatliche Schlüssellabor der Branche für intelligente Fahrzeugsicherheitstechnologie setzt Changan auf das eigens entwickelte Verifizierungssystem CA-ITVS. Dieses unterzieht die Fahrzeuge Tests über mehr als fünf Millionen Kilometer, um eine Lebensdauer von zehn Jahren bzw. 260.000 Kilometern sicherzustellen.

Im Zeitalter intelligenter Mobilität definiert Changan Sicherheit neu – mit dem kürzlich eingeführten System „SDA Intelligence“. Es geht über den physischen Schutz hinaus und etabliert ein ganzheitliches Sicherheitsökosystem, das sowohl Fahrgäste als auch ihre Daten schützt – für eine rundum sichere Heimreise.

Technologiegetrieben: Innovationen, die einen Unterschied machen

Gestützt auf die Strategien „Green“ und „Intelligent“ bringt Changan konkrete technologische Innovationen auf den Markt. Der Green Plan fokussiert sich auf Elektrifizierung, Batteriesicherheit und den Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Der Intelligent Plan treibt hingegen Fortschritte in den Bereichen Fahrzeugintelligenz, autonomes Fahren und Konnektivität voran.

Zu den wichtigsten technologischen Durchbrüchen zählen das Golden Shield Battery System mit höchster Sicherheitsleistung sowie die Hochfrequenz-Pulsheizung für Effizienzsteigerung bei kaltem Wetter. Der BlueCore 3.0-Antriebsstrang bietet sowohl Hybrid- als auch Verbrennerlösungen und kombiniert hohe Leistung mit herausragender Kraftstoffeffizienz. Diese Technologien sorgen dafür, dass jede Fahrt effizient und zuverlässig ist.

Mutiger Blick in die Zukunft: Intelligente Mobilität und globale Präsenz

Mit Blick auf das Jahr 2030 verfolgt Changan eine ambitionierte Zukunftsstrategie: Das Unternehmen strebt an, sich unter den zehn weltweit führenden Automobilmarken zu etablieren – mit einem jährlichen Absatz von fünf Millionen Fahrzeugen. Über 60 % dieses Volumens sollen bis dahin auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben entfallen, während 30 % aus internationalen Märkten stammen sollen. Damit stärkt Changan seine Position als globaler Akteur in der Automobilindustrie.

