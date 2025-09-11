BULOVA

Meerestauglich: BULOVA Snorkel Limited Edition - Hybrid-Keramik & #tide ocean material®

Farbenfroh, aus Hybrid-Keramik und im Retro-Design der beliebten Oceanographer-Reihe aus den 70er Jahren - so präsentierten sich die ersten Snorkel-Modelle im Frühjahr 2025. Als Fun Watches im Diver-Style - wasserdicht bis 10 bar.

Die Inspiration für die Farbgebung und das Wellen-Zifferblatt der Snorkel-Reihe stammen aus den Ozeanen dieser Welt. Ebenso wie das Material, das BULOVA in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen #tide für das Armband des neuesten und auf weltweit 3.000 Exemplare limitierten Snorkel-Modells verwendet. Dabei handelt sich um recyceltes Meeresplastik, das die Schweizer in Europa, Asien und den USA aus dem Meer fischen und zu #tide ocean material® verarbeiten. Das schont die Umwelt: Bis zu 80% weniger CO2-Emissionen verursacht dieses mehrfach ausgezeichnete Upcycling-Verfahren im Vergleich zur Herstellung von neuem Kunststoff.

Die farbenfrohe und den Ozeanen gewidmete BULOVA x #tide Snorkel Limited Edition ist ab September 2025 bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.

Farbenfroh wie ein Korallenriff: BULOVA Snorkel Limited Edition

Eine Limited Edition, die auffällt: Weißes Gehäuse, türkises Zifferblatt und ein lila Armband von #tide. Dazu eine einseitig drehbare Lünette mit zweifarbigem Inlay. Die Krone und der Gehäuseboden sind aus Edelstahl. Auf ihm ist, neben der individuellen Nummerierung, ein Korallenriff graviert.

Bei dem weißen Material des 41-Millimeter-Gehäuses handelt es sich um eine neuartige Hybrid-Keramik - einem Verbundwerkstoff, der sich angenehm glatt anfühlt, leicht ist und eine hohe Lebensdauer verspricht.

In der Übersicht:

BULOVA Snorkel #tide® - Limited Edition (3.000 Exemplare)

Modell: 98B447

Zifferblatt: Türkis mit Wellenmuster

Erhältlich: September 2025

Preis (UVP): 299 Euro

Gehäuse/Band: Hybrid-Keramik/Nylon

Glas: Doppelt gewölbtes Mineralglas

Durchmesser/Höhe: 41 mm/14,6 mm

Spezifikationen:

Kaliber 2115, Quarz (±15 Sek./Monat), einseitig drehbare Lünette, Batterieantrieb, Leuchtzeiger/-indizes, Kalenderfunktion, 10 bar wasserdicht

Über Bulova

Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einer 150-jährigen Tradition, von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zu seinem Kultstatus in New York City und darüber hinaus, und seinem Bekenntnis zu außergewöhnlicher Handwerkskunst, kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.

Weitere Informationen unter de.bulova.com

- Video zum 150-jährigen Jubiläum -

