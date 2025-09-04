BULOVA

Extravagant: Goldflocken in gewölbtem Carbon

BULOVA CURV 150th Anniversary Special Edition

Ein besonderer Anlass - ein besonderes Jubiläumsmodell. Die 1875 in New York gegründete Uhrenmarke Bulova feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einer Special Edition der CURV. Hierbei handelt es sich um das weltweit erste Uhrenmodell mit gewölbten Chronographenwerk, das BULOVA erstmals im Jahr 2016 präsentierte.

Passend zum 150-jährigen BULOVA-Jubiläum zieren das Carbon-Gehäuse (Forged Carbon) der CURV Special Edition Goldflocken mit einem Reinheitsgrad von 97,97%.

Damit nicht genug: Bei dem gewölbten und hauseigenen Kaliber (NR20) handelt sich um ein hochpräzises und hochfrequentes Werk, das mit 262 kHz schlägt. Das ist achtmal schneller als die Frequenz eines Standard-Quarzwerks und führt zu einer Gangabweichung von wenigen Sekunden pro Jahr.

Die neue CURV Special Edition ist ab September 2025 bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.890 Euro.

Die CURV 150th Anniversary Special Edition ist gewagt, innovativ und alles andere als Mainstream. Sie verfügt über ein Gehäuse aus Forged Carbon, dem die eingearbeiteten Goldflocken einen einzigartigen Look und Glanz verleihen. Es ist mit einer goldfarbenen Edelstahl-Lünette und sichtbaren Schrauben versehen.

Aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens des Forged Carbon ist jedes Gehäuse ein Unikat. Dabei gibt ein stark gewölbtes Saphirglas den Blick auf ein mehrschichtiges schwarzes Zifferblatt mit goldfarbenen Akzenten frei und lässt in das revolutionäre, gewölbte und hochpräzise NR20 CURV-Chronographenwerk blicken.

Dank des goldfarbenen Glasbodens mit Jubiläumssignatur kann das Werk auch in der Rückansicht beeindrucken. Das innovative Design ergänzt ein hochwertiges HNBR-Kautschukarmband (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) mit Faltschließe.

Mit ihrem modernen Stil und ihrer Spitzentechnologie verleiht diese neue Bulova CURV jedem Outfit einen unverkennbaren Touch und bestätigt erneut die Vorreiterrolle von Bulova in der Uhrmacherkunst.

Über Bulova

Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einer 150-jährigen Tradition, von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zu seinem Kultstatus in New York City und darüber hinaus, und seinem Bekenntnis zu außergewöhnlicher Handwerkskunst, kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.

