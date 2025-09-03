Precisely Software Limited

Precisely stellt KI-Agenten und Copilot für Data Integrity Suite vor

Dies ermöglicht die Förderung der autonomen Datenintegrität mit Richtlinien für Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht und Wahlmöglichkeiten.

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute seine Strategie zur Erweiterung der Precisely Data Integrity Suite um eine neue Generation von KI-Agenten und einen kontextbezogenen Copilot bekannt gegeben, die Unternehmen weltweit autonome und dennoch vollständig kontrollierte Datenintegrität bieten sollen. Diese Innovationen wurden für den Einsatz in komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und ermöglichen es Unternehmen, Daten durch die Automatisierung und Optimierung von Datenmanagementprozessen ohne ständige menschliche Eingriffe genau, konsistent und kontextbezogen zu halten.

„KI kann ihr Potenzial nur dann voll ausschöpfen, wenn sie mit vertrauenswürdigen Daten arbeitet und die Nutzer die vollständige Kontrolle über ihre Anwendung behalten", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. „Wir entwickeln KI-Agenten und einen Copilot, um unseren Kunden dabei zu helfen, mit weniger Aufwand und Kosten ein Ökosystem vertrauenswürdiger Daten aufzubauen. Wir kombinieren Autonomie mit Sicherheitsvorkehrungen, Transparenz und Flexibilität, um unseren Kunden das Vertrauen zu geben, schneller innovativ zu sein, da sie wissen, dass ihre Datenintegritätsprozesse kontinuierlich und intelligent im Hintergrund arbeiten."

Autonome Funktionen mit Unternehmensrichtlinien

KI-Agenten für die Precisely Data Integrity Suite automatisieren proaktiv kritische Aspekte der Datenintegrität und richten sich dabei nach den Sicherheits-, Compliance- und betrieblichen Prioritäten jedes Unternehmens. Sie agieren autonom – innerhalb der vom Kunden festgelegten Parameter – und stellen sicher, dass jede Aktion nachvollziehbar und rückverfolgbar ist. Mit der Einführung weiterer Agenten werden die Koordination und die nahtlose Interaktion zwischen ihren Funktionen ihre Wirkung noch verstärken, sodass vertrauenswürdige Daten in großem Umfang bereitgestellt werden können und neue Möglichkeiten für eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung eröffnet werden.

Die erste Generation von Agenten wird sich auf die grundlegenden Anforderungen an die Datenintegrität konzentrieren:

Integration Agent — Orchestrierung und Überwachung von Datenpipelines über verschiedene Systeme hinweg, vom Mainframe bis zur Cloud, beginnend mit einem automatisierten Replikationsempfehlungssystem zur Beschleunigung der Modernisierung.

— Orchestrierung und Überwachung von Datenpipelines über verschiedene Systeme hinweg, vom Mainframe bis zur Cloud, beginnend mit einem automatisierten Replikationsempfehlungssystem zur Beschleunigung der Modernisierung. Data Discovery Agent — Scannen, Profilieren und Klassifizieren von Unternehmensdaten, um Muster aufzudecken, Qualitätsprobleme zu erkennen und semantische Bedeutungen aufzudecken, beginnend mit der automatisierten Dokumentation und Klassifizierung hochwertiger Assets wie personenbezogener Daten (PII) und kritischer Datenelemente.

— Scannen, Profilieren und Klassifizieren von Unternehmensdaten, um Muster aufzudecken, Qualitätsprobleme zu erkennen und semantische Bedeutungen aufzudecken, beginnend mit der automatisierten Dokumentation und Klassifizierung hochwertiger Assets wie personenbezogener Daten (PII) und kritischer Datenelemente. Data Quality Agent — Automatisierung der Behebung von Datenintegritätsproblemen, beginnend mit der Normalisierung und Standardisierung und der kontinuierlichen Verfeinerung von Datenqualitätsstrategien, um Störungen in nachgelagerten Prozessen zu minimieren.

— Automatisierung der Behebung von Datenintegritätsproblemen, beginnend mit der Normalisierung und Standardisierung und der kontinuierlichen Verfeinerung von Datenqualitätsstrategien, um Störungen in nachgelagerten Prozessen zu minimieren. Location Intelligence Agent — Anreicherung von Unternehmensdaten mit geografischen Kontextinformationen, um Muster aufzudecken und standortbezogene Erkenntnisse zu gewinnen.

Komplexität wird mit dem Precisely Copilot einfach gemacht

Als Ergänzung zu den KI-Agenten implementiert Precisely einen Copilot mit einer natürlichen Sprachschnittstelle, die die Feinheiten der Datenintegrität versteht. Der Copilot wurde sowohl für technische als auch für geschäftliche Anwender entwickelt und übersetzt traditionell komplexe Aufgaben in geführte, personalisierte Interaktionen. So können Anwender Aufgaben an die KI delegieren, während sie die menschliche Kontrolle behalten, die Zugänglichkeit verbessern und Ergebnisse beschleunigen.

KI-Agenten als Teil des Precisely KI-Ökosystems für Datenintegrität

Alle agentenbasierten Funktionen basieren auf dem Precisely AI-Ökosystem für Datenintegrität, das vertrauenswürdige, hochwertige Daten mit den KI-Modellen, Tools und Plattformen der Wahl jedes Kunden verbindet. Das Ökosystem wurde entwickelt, um Flexibilität, Transparenz und Kontrolle auf Unternehmensebene zu bieten. Es unterstützt mehrere KI-Ansätze – von maschinellem Lernen bis hin zu generativer und agentenbasierter KI – und ermöglicht gleichzeitig Funktionen wie Prüfpfade, Feature-Konfiguration und koordinierten Betrieb zwischen mehreren Agenten in der Data Integrity Suite. Dadurch wird sichergestellt, dass KI-gesteuerte Prozesse weiterhin mit den Geschäftsprioritäten, regulatorischen Anforderungen und Sicherheitsrichtlinien im Einklang stehen. Dadurch wird sichergestellt, dass KI-gesteuerte Prozesse weiterhin mit den Geschäftsprioritäten, regulatorischen Anforderungen und Sicherheitsrichtlinien im Einklang stehen.

Anfang dieses Jahres erweiterte Precisely sein KI-Ökosystem um einen Model Context Protocol (MCP)-Server, der es KI-Anwendungen ermöglicht, mithilfe natürlicher Sprache auf vertrauenswürdige Standortdaten und umfangreiche Datensätze zu Immobilien, Standorten und Verbrauchern zuzugreifen. Basierend auf dem Open-Source-MCP-Standard von Anthropic verbindet er die APIs der Data Integrity Suite mit führenden Schnittstellen für große Sprachmodelle, wodurch die Komplexität der Integration entfällt und hochwertige, kontextbezogene Daten direkt in KI-Workflows geliefert werden. Dies verbessert die Modellleistung, stützt die Ergebnisse auf reale Bedingungen und beschleunigt die Entwicklung präziser, erklärbarer und umsetzbarer Anwendungen – einschließlich KI-Agenten.

Ein neues Kapitel für Datenintegrität

Durch die Kombination von Automatisierung, Erklärbarkeit und Governance mit seinen neuen KI-Agenten der Data Integrity Suite gestaltet Precisely die Zukunft der Art und Weise, wie Unternehmen vertrauenswürdige Daten in großem Umfang verwalten. Diese neuen Agenten ermöglichen es Unternehmen, ihren Fokus von der Verwaltung von Datenproblemen auf die sichere Nutzung von Daten als Motor für strategisches Wachstum und Innovation zu verlagern.

Erfahren Sie hier mehr über die Precisely Data Integrity Suite und darüber, wie Sie das volle Potenzial von KI mit vertrauenswürdigen Daten ausschöpfen können.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

