Passgenau informieren, persönlich begleiten: Die BARMER setzt auf individuelle Kommunikation mit ihren Versicherten - Partnerschaft mit DYMATRIX wird bis 2029 ausgebaut

BARMER Krankenkasse stellt digitales Marketing technologisch neu auf

Personalisierte Gesundheitskommunikation über DYMATRIX Customer Experience Platform

Strategische und technologische Partnerschaft wird deutlich erweitert

Die BARMER baut ihre über fünfjährige Partnerschaft mit dem Softwareunternehmen DYMATRIX (www.dymatrix.de) strategisch aus. Die Krankenkasse setzt künftig vollständig auf die Customer Experience Platform von DYMATRIX, um Versicherte und Interessenten mit personalisierten Gesundheitsthemen zu begleiten. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2029 und macht DYMATRIX zum zentralen Technologiepartner der BARMER für datengetriebenes Marketing und CRM.

Digitale Nähe zu über acht Millionen Versicherten schaffen

"Wir geben unser Bestes dafür, die Gesundheit der Menschen zu stärken. Dazu wollen wir unsere über acht Millionen Versicherten individuell begleiten und ihnen genau die Informationen geben, die sie brauchen - zum richtigen Zeitpunkt und über den passenden Kanal", erklärt Christian Bock, Geschäftsbereichsleiter Marke und Marketing bei der BARMER.

Die Krankenkasse hat ihre Kommunikationsprozesse auf die Bedürfnisse ihrer über acht Millionen Versicherten ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie digitale Kanäle genutzt werden können, um relevante Kommunikation abgestimmt auf individuelle Lebenssituationen zu schaffen.

Skalierbare Plattform für Customer Experience Management

Kern der technischen Umsetzung ist eine skalierbare Plattform, die Datenmanagement, Marketing Automation und Analysefunktionen bündelt. Die Entscheidung fiel dabei auf die DYMATRIX Customer Experience Platform. Sie ermöglicht eine durchgängige, personalisierte Ansprache ab dem ersten Interesse bis zur langjährigen Versichertenbetreuung.

Konkrete Anwendungsfälle zeigen den Mehrwert

Gemeinsam entwickeln die BARMER und DYMATRIX Kampagnen, die die Bedürfnisse der Versicherten in den Mittelpunkt stellen und ihnen individuellen Nutzen und spürbaren Mehrwert bieten.

Beispiele hierfür sind:

Digitale Gesundheitsseminare: Kommunikative Begleitung von Online-Seminaren und On-Demand-Angeboten - von der personalisierten Empfehlung bis zur individuellen Nachbereitung, abgestimmt auf persönliche Interessen

Schwangerschaftsbegleitung: Personalisierte, wöchentliche Newsletter mit wochengenauer, medizinisch fundierter Begleitung während der gesamten Schwangerschaft

Passgenaue Prävention: Präventionskampagnen basierend auf Alter, Geschlecht und Gesundheitshistorie

"Die BARMER versteht Kommunikation als gelebte Verantwortung für den Nutzen ihrer Versicherten - genau das macht unsere Zusammenarbeit so wertvoll", sagt Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX. "DYMATRIX wird künftig das technologische Rückgrat für die Kommunikation mit den über acht Millionen Versicherten. Das ist eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen."

Kontinuierliche strategische Weiterentwicklung

Der bis Ende 2029 laufende Vertrag umfasst neben dem technischen Betrieb auch die kontinuierliche strategische Weiterentwicklung der Kommunikationsmaßnahmen.

