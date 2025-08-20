G2A

G2A.COM präsentiert KI-gestützte Kampagne "Best Gate 2 Play" zur Verbesserung digitaler Unterhaltungserlebnisse

Bild-Infos

Download

Amsterdam (ots)

G2A.COM, der weltweit größte Marktplatz für digitale Unterhaltung, hat seine neueste Kampagne unter dem Motto "Best Gate 2 Play" gestartet. Die Kampagne stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der jüngsten Initiative "Gate Ready" dar, stärkt die Positionierung des Unternehmens als "Gate 2 Adventure" und festigt den Status von G2A.COM als eine der führenden Kräfte im Bereich der digitalen Unterhaltung.

Die Kampagne "Best Gate 2 Play" hebt das unvergleichliche Angebot von G2A.COM im Bereich Gaming hervor, darunter Videospiele, Gaming-Abonnements, Währungen für verschiedene Spiele (PC und Mobilgeräte) und DLCs. Die Kampagne unterstreicht die wichtigsten Vorteile des Marktplatzes: ein umfangreicher Katalog, sofortige digitale Lieferung, wettbewerbsfähige Preise, eine nahtlose G2A-App-Erfahrung und spannende neue Vorteile von G2A Plus. Mit dem Treueprogramm, das als kostenloser oder Premium-Tarif verfügbar ist, profitieren Nutzer von Rabatten und mehr.

KI im Zentrum der Innovation

Das Herzstück von Best Gate 2 Play ist ein einzigartiges, KI-generiertes Video, das von der polnischen Kreativagentur PRO/PORCJA entwickelt wurde. Die Produktion des Videos ist ein Beispiel für modernste KI-Integration, bei der eine Vielzahl fortschrittlicher kreativer und Visualisierungs-Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Technologien wie ComfyUI für das Modelltraining, LLaMa Florence 2 für die textbasierte Bildgenerierung und Flux Ultra für die schnelle Erstellung textbasierter Videos treiben das Projekt voran. Hilfsmittel wie Sora, Kling AI, Fal, Krea und MidJourney verbessern die visuelle Darstellung durch hyperrealistisches Storytelling und immersives Design.

"Die Zukunft der digitalen Unterhaltung wird von Innovation und KI bestimmt", sagt Mona Kinal, Chief Marketing Officer bei G2A.COM. "G2A.COM nutzt diese Fortschritte, um die Kundenerfahrung und -bindung zu verbessern. Mit Kampagnen wie "Best Gate 2 Play" präsentieren wir nicht nur die Angebote unserer Plattform, sondern erkunden auch das Potenzial von KI, um Kreativität zu steigern und Spielerlebnisse zu personalisieren, wobei wir stets auf digitale Ethik und das Vertrauen der Verbraucher achten."

G2A.COM wurde 2010 in Polen von Bartosz Skwarczek und seinem kleinen, visionären Team gegründet und begann als Verkaufswebsite für physische Videospiele. Im Laufe der Zeit erkannten sie den Wandel von physischen Spielverpackungen hin zur digitalen Welt und entwickelten sich von einem reinen Distributor zu einer sicheren Plattform, auf der Verkäufer und Käufer miteinander in Kontakt treten können. Dies führte 2014 zur Gründung ihres digitalen Marktplatzes.

Heute ist G2A.COM der weltweit größte Marktplatz für digitale Unterhaltung und bietet eine breite Palette digitaler Produkte, darunter Videospiele, Geschenkkarten, Abonnements, Software und E-Learning. Das Unternehmen unterstützt eine Vielzahl globaler und lokaler Zahlungsmethoden und bietet Nutzern einen reibungslosen und sicheren Weg zum Kauf.

Das Best Gate 2 Play-Video gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=0oqQoLvXduo

Weitere Informationen zu G2A finden sich unter https://www.g2a.co/

Über G2A.COM:

G2A.COM ist der größte und vertrauenswürdigste Marktplatz für digitale Unterhaltung weltweit, auf dem schon über 35 Millionen Leute aus 180 Ländern mehr als 135 Millionen Artikel gekauft haben. Die Nutzer können aus über 90.000 digitalen Artikeln wählen, darunter Spiele, DLCs, In-Game-Items sowie Nicht-Gaming-Artikel wie Geschenkkarten, Abonnements, Software oder E-Learning-Angeboten von Verkäufern aus der ganzen Welt. G2A.COM ist führend in Sachen Online-Sicherheit und wurde mit dem renommierten amerikanischen CNP-Award für das beste Händlerteam des Jahres in den Bereichen Betrugsbekämpfung und Cybersicherheit ausgezeichnet, zusammen mit Unternehmen wie Microsoft, Barclay's Bank und First Data.

Original-Content von: G2A, übermittelt durch news aktuell