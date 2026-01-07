Travelzoo

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Berlin (ots)

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

AB 95 EUR P.P.-4*-HOTEL IN BREMERHAVEN Club-Mitglieder übernachten im Komfortzimmer mit Nordseeblick. Neben Frühstück haben wir eine Hafentour mit dem Bus verhandelt. Die Ersparnis gegenüber dem Marktpreis: 38 Prozent.

AB 649 EUR P.P.-6 TAGE 5*-RESORT AUF DEN SEYCHELLEN Junior-Suite inklusive Frühstück und einer Schnorcheltour. Zur Begrüßung gibt es einen Cocktail. Das Angebot ist bis Dezember nutzbar. Kurzentschlossen sparen im Februar 70 Prozent gegenüber einer Buchung auf der Hotelwebsite.

AB 599 EUR P.P.-BAHRAIN ENTDECKEN INKL. FLUG & AUSFLÜGEN Club-Mitglieder erhalten 400 EUR Rabatt. Die Pauschalreise ist damit günstiger als eine Buchung der Flüge allein. Für uns enthalten: 4*-Hotel in Manama, Transfers sowie Besichtigungen der Ausgrabungsstätte Qal'at al-Bahrain und der Al-Fateh-Moschee.

99 EUR P.P.-4-Sterne-Superior-HOTEL NAHE TEUTOBURGER WALD "Schöner Wellnessbereich mit Schwimmbad", "leckeres Essen", "sehr zuvorkommendes Personal": Das berichten Club-Mitglieder von ihrer Zeit in Bad Rothenfelde.

AB 429 EUR P.P.-5 TAGE NAHE AMALFIKÜSTE MIT FLUG Boutiquehotel vor den Toren Neapels, mit Sicht auf den Vesuv und das Tyrrhenische Meer. Frühstück, ein 3-Gang-Dinner sowie ein Willkommensgetränk sind inklusive. Wir sparen 37 Prozent gegenüber den Marktpreisen.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

