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Embat schließt 30 Millionen Euro Series-B-Finanzierungsrunde ab, um die deutsche Expansion im KI-gestützten Treasury Management zu beschleunigen

Berlin (ots)

Die Finanzierungsrunde wird von Cathay Innovation sowie den bestehenden Investoren Creandum, Samaipata, 4Founders und Venture Friends angeführt.

Das KI-gesteuerte Fintech für Treasury Management setzt seinen rasanten europäischen Wachstumskurs fort und baut seine Präsenz im DACH-Raum mit zentralen Niederlassungen in München und Berlin massiv aus.

Embat hat seit seiner Gründung über 50 Millionen Euro an Kapital eingesammelt, beschäftigt ein Team von 150 Mitarbeitern und betreut mehr als 400 Firmenkunden - darunter Branchengrößen wie 1KOMMA5°, Pliant, sennder und Eraneos sowie international stark wachsende Marken wie Treatwell und Fever.

Embat, das auf KI-gestütztes Treasury Management spezialisierte Fintech, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom internationalen Investmentfonds Cathay Innovation. Auch die bisherigen Investoren Creandum, Samaipata, 4Founders und Venture Friends haben sich erneut signifikant beteiligt.

Antonio Berga, Carlos Serrano und Tomás Gil, die Mitbegründer von Embat, haben das Unternehmen mit einer klaren Mission ins Leben gerufen: Finanzteams mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um ihr Treasury und ihre Ressourcen optimal zu steuern - nach dem Prinzip "Technologie von Finanzexperten für Finanzexperten". Von Beginn an hat Embat darauf gesetzt, tiefgreifendes Know-how im Corporate Banking mit modernster Technologie zu kombinieren. So werden Datensilos aufgebrochen, kritische Prozesse automatisiert und eine Echtzeit-Transparenz der Liquidität geschaffen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist dabei seit dem ersten Tag fest in der Unternehmens-DNA verankert: Embat war Branchenvorreiter, als es 2022 gemeinsam mit Google einen der ersten Use Cases für generative KI im europäischen Finanzsektor entwickelte, um die Buchhaltung und die Bankabstimmung zu automatisieren. Heute hat sich diese Vision in einer führenden Plattform manifestiert, die mehr als 15.000 Banken und die wichtigsten ERP-Systeme des Marktes integriert. Damit löst Embat das Versprechen eines intelligenteren, agileren und wahrhaft strategischen Corporate Treasurys ein.

Carlos Serrano, Co-Founder und Co-CEO von Embat: "Cathay Innovation als Hauptpartner für diese Series-B-Runde an Bord zu haben, ist ein natürlicher Schritt in unserer Ambition, der globale Standard für das Treasury Management zu werden. Ihr beeindruckendes internationales Netzwerk und ihr tiefes Verständnis für Go-to-Market-Strategien werden entscheidend sein, um unseren Markteintritt in neue Länder zu beschleunigen und unsere Präsenz in den anspruchsvollsten Märkten zu festigen."

Embat: Marktführer mit 400 Kunden und 150 Mitarbeitern

Embat hat seit seiner Gründung im Jahr 2021 insgesamt mehr als 50 Millionen Euro eingesammelt und sich seit seinem DACH-Launch vor 12 Monaten als wachstumsstarke Lösung für KI-gestütztes Corporate Treasury im Markt etabliert. Heute zählt das Unternehmen 150 Fachkräfte und ein Portfolio von über 400 Firmenkunden, darunter bekannte Namen wie 1KOMMA5°, Pliant, sennder, Eraneos, Treatwell und Fever. Mit einem klaren Fokus auf die DACH-Region hat Embat seine internationale Reichweite massiv ausgebaut und ist heute mit schlagkräftigen Teams an den Standorten München und Berlin direkt vor Ort vertreten.

Zwei Wachstumsachsen: Globale Expansion und Produktinvestitionen

Die Mittel dieser Series-B-Runde fließen in zwei zentrale Wachstumsbereiche: Einerseits in die Expansion durch den weiteren Ausbau der Präsenz im DACH-Markt und international und andererseits in die Produktentwicklung, um die Innovationsführerschaft im Bereich der agentenbasierten KI und neuer Technologien für das Corporate Treasury zu sichern.

Diese beiden Hebel basieren auf einer gemeinsamen Überzeugung des Gründerteams: Der Mittelstand birgt ein enormes Potenzial. Die große Mehrheit dieser Unternehmen verfügt noch nicht über die technologischen Werkzeuge, die erforderlich sind, um ihr Wachstum mit der dafür notwendigen finanziellen Raffinesse zu steuern.

Embat wird KI weiterhin bereichsübergreifend in alle Module der Plattform integrieren. Das Flaggschiff dieser Strategie ist "TellMe", Embats agentenbasierter KI-Treasury-Analyst. Er repräsentiert das ehrgeizigste Ziel des Unternehmens: KI in das absolute Zentrum der Unternehmensfinanzen zu rücken.

André Reimers, Head of DACH von Embat: "Klassisches Liquiditätsmanagement ist für uns nur der Anfang. Unsere Vision für das nächste Jahrzehnt geht weit darüber hinaus: Wir definieren fundamental neu, wie der international agierende, komplexe Mittelstand Geld bewegt und steuert. Die Finanzinfrastruktur der Zukunft erfordert mehr als nur optimierte Treasury-Prozesse - sie verlangt nach einem intelligenten, autonomen Cockpit. Mit der Unterstützung dieser Series-B-Finanzierung und unserer agentenbasierten KI rüsten wir CFOs aus, um grenzüberschreitende Finanzströme nicht nur zu verwalten, sondern in Echtzeit zu orchestrieren. Wir transformieren die Finanzfunktion vom reinen Navigator zum strategischen Architekten, der die globale Resilienz und Wachstumsfähigkeit seines Unternehmens sichert."

Jacky Abitbol, Managing Partner bei Cathay Innovation: "Embat zu unterstützen bedeutet, hinter einer Vision zu stehen, an die wir fest glauben: der Aufstieg von Technologieführern mit dem Ehrgeiz und der Fähigkeit, Europas Finanzlandschaft neu zu gestalten. Was uns neben einem außergewöhnlichen Team mit tiefen Wurzeln in der Finanzwelt besonders überzeugt hat, ist die Fähigkeit von Embat, einige der komplexesten Herausforderungen großer Unternehmen zu lösen. Gestützt auf fortschrittliche KI liefert Embat eine robuste, konkrete Antwort auf die Treasury-Anforderungen globaler Konzerne. Wir freuen uns sehr, sie in diesem nächsten Kapitel zu begleiten und dabei zu helfen, das zu beschleunigen, was unserer Überzeugung nach zum globalen Standard im Treasury Management werden kann."

Über Embat

Embat ist ein auf KI-gestütztes Treasury Management spezialisiertes Fintech, das es mittelständischen und großen Unternehmen ermöglicht, ihre finanziellen Abläufe in Echtzeit zu zentralisieren. Gegründet von Antonio Berga und Carlos Serrano - ehemaligen J.P. Morgan-Führungskräfte mit langjähriger Erfahrung im Corporate Banking - sowie Tomás Gil, dem ehemaligen CTO von Fintonic. Die Plattform entstand mit der Mission, Finanzabteilungen zu digitalisieren, basierend auf einem klaren Prinzip: Technologie von Finanzexperten für Finanzexperten.

Durch seine hybride Konnektivität integriert sich Embat in über 15.000 Banken und führende ERP-Systeme, um Datensilos aufzulösen. Das große Alleinstellungsmerkmal ist TellMe, ein agentenbasierter KI-Treasury-Analyst, der in der Lage ist, Cashflow-Muster zu erkennen, komplexe Kontoabstimmungen zu automatisieren und strategische Entscheidungen zur Liquiditätsoptimierung vorzuschlagen.

Mit Büros in München, Berlin, London und Madrid definiert Embat die Zukunft der Unternehmensfinanzen neu.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.embat.io/.

Über Cathay Innovation

Cathay Innovation ist eine Multi-Stage-Venture-Capital-Gesellschaft, die mit Cathay Capital verbunden ist und in Gründer:innen investiert, die transformative Unternehmen in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Afrika aufbauen. Die Plattform verbindet Gründerteams mit Investoren sowie einem Ökosystem führender Fortune-500-Unternehmen, um Start-ups dabei zu unterstützen, zu skalieren und Branchen zu transformieren - mit Lösungen von Consumer bis Enterprise und KI-Anwendungen in den Bereichen Commerce, Fintech, Digital Health sowie Mobilität und Energie.

Cathay Innovation wurde 2015 in Paris gegründet, verwaltet heute ein AUM von über 2,5 Milliarden Euro und ist mit weiteren Büros in San Francisco, Berlin, Barcelona, Shanghai und Singapur vertreten. Das Unternehmen hat in über 120 Start-ups investiert, darunter Chime (NASDAQ: CHYM), Pinduoduo (NASDAQ: PDD), Glovo (übernommen von Delivery Hero), Wallbox (NYSE: WBX), Owkin, Getaround, Ledger, ZenBusiness, Alma, Descartes Underwriting und viele weitere.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.cathayinnovation.com

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