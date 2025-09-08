Traumhausverlosung

Ruheoase im Bayerischen Wald: 2 Mio. EUR Architektenvilla bei der Traumhausverlosung zu gewinnen

Hamburg (ots)

Große Architektenvilla in unverbaubarer Alleinlage mit Galerie, verglastem Kamin und umlaufendem 130m² Panorama-Balkon

Highlights: Bar & Tanzfläche, Home Cinema, Home Gym, Dampfsauna und Weinkeller

Gewinner:in erhält zusätzlich 50.000 Euro in bar

Für den guten Zweck: ein Teil des Lospreises geht an die Deutsche Krebshilfe

Die Traumhausverlosung startet in die nächste Runde. Diesmal wird eine luxuriöse Architektenvilla im Wert von zwei Millionen Euro im Bayerischen Wald verlost. Die Immobilie wird unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert verlost. Mindestens 20 Prozent des Lospreises gehen an einen guten Zweck. Haupt-Charity-Partner der fünften Traumhausverlosung ist die Deutsche Krebshilfe.

Waldpanorama inklusive: Luxusleben im Bayerischen Wald

Die mehr als 550 m² große Architektenvilla steht auf einem 3.144 m² großen Grundstück in unverbaubarer Alleinlage mit beeindruckender Aussicht auf den Bayerischen Wald. Beton, Glas und Naturmaterialien bestimmen das Erscheinungsbild, extravagante Möbel aus der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion und internationale Designklassiker prägen die Innenräume.

Zu den Highlights gehören ein rundum verglaster, sieben Meter hoher Kamin, eine lichtdurchflutete Galerie mit Panoramablick, eine Dampfsauna, ein Home Gym sowie eine Bar mit Tanzfläche. Für gemütliche Stunden bietet das Haus zudem ein Home Cinema mit Kinosesseln und Popcornmaschine sowie einen Weinkeller mit Verkostungsecke.

Im Obergeschoss gehen Kochen, Wohnen und Leben fließend ineinander über. Die moderne Designküche mit MIELE-Geräten, schwarzen Natursteinflächen und dunklen Glasfronten öffnet sich zur Galerie, zum Kamin und zum 130 m² großen Balkon, der einen Rundumblick und Sonne zu jeder Tageszeit bietet. Zur technischen Ausstattung zählen beispielsweise eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage mit Speicher sowie eine Fußbodenheizung, welche für Nachhaltigkeit und höchsten Wohnkomfort sorgt.

Leben im Dreiländereck: Zwischen Waldspaziergang und Wellness

Das Anwesen liegt eingebettet im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien. Badeseen wie der Badeweiher Gegenbach, der Rannasee oder der Moldaustausee liegen in unmittelbarer Nähe. Wander- und Radwege, das Skigebiet Hochficht sowie die Nationalparks Bayerischer Wald und Sumava liegen praktisch vor der Haustür. Die Dreiflüssestadt Passau erreicht man in rund 40 Minuten mit dem Auto.

Neben der Verlosung einer voll ausgestatteten Luxus-Immobilie unterstützt die Traumhausverlosung auch diesmal einen guten Zweck, denn 20 Prozent des Lospreises werden an gemeinnützige Zwecke gespendet. Haupt-Charity-Partner der fünften Verlosung ist die Deutsche Krebshilfe.

Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe, sagt: "Krebs betrifft uns alle - jedes Jahr erkranken in Deutschland rund eine halbe Million Menschen neu. Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten bestmöglich zu unterstützen, innovative Forschung zu fördern und Krebsprävention zu stärken. Durch die Unterstützung der Traumhausverlosung können wir Projekte umsetzen, die die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig verbessern."

Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung, ergänzt: "Zum ersten Mal verlosen wir ein Traumhaus im Bayerischen Wald, mitten in einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands. Das Haus steht für Design, Geborgenheit und Inspiration und eröffnet Raum für ganz persönliche Lebensträume. Mit jedem Los schenken die Teilnehmer:innen nicht nur sich selbst eine Chance auf dieses außergewöhnliche Zuhause, sondern unterstützen zugleich die wichtige Arbeit der Deutschen Krebshilfe."

Die Teilnahme an der Verlosung ist über www.traumhausverlosung.de möglich. Interessierte können zwischen verschiedenen Los- und Abo-Paketen wählen, das günstigste Los ist jeweils schon für zehn Euro erhältlich. Mit Abos profitieren Teilnehmende zusätzlich von monatlichen Sonderziehungen.

Alle weiteren Informationen zur Traumhausverlosung und Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.traumhausverlosung.de

Das Presskit zur Bayerischer-Wald-Villa finden Sie hier.

