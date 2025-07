Center for Islamic Civilization in Uzbekistan

Usbekistans verlorene Schätze werden vor ihrer historischen Rückkehr in London ausgestellt

Ausgestellt werden seltene Koranhandschriften und Artefakte

Eine Mission zur Suche nach Usbekistans verlorenen kulturellen und religiösen Antiquitäten und Schätzen findet ihren Höhepunkt in einer bedeutenden Ausstellung in London.

Forscher und Kunsthistoriker aus Usbekistan haben weltweit nach längst verschollenen Manuskripten und Schätzen aus den letzten 1.300 Jahren gesucht.

Diese Woche wird eine einzigartige Sammlung dieser wiederentdeckten Raritäten für zwei private Ausstellungen in London zusammengestellt, die führenden Wissenschaftlern, Kunstexperten, Sammlern und Zentralasien-Spezialisten vorbehalten sind.

Die Schätze – darunter Fragmente von Koranmanuskripten aus dem 9. Jahrhundert – stammen aus einer Zeit, als Usbekistan ein globales Zentrum für Wissenschaft, Kultur und Bildung war.

Sie wurden im Rahmen eines Programms des Zentrums für Islamische Zivilisation in Usbekistan (CIC) ausgewählt, einer Initiative des Präsidenten der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, um den Beitrag des Landes zur Weltkultur hervorzuheben.

In seiner Rede vor den Vereinten Nationen im Jahr 2017 betonte Präsident Mirziyoyev die humanistischen Werte des Islam und die Bedeutung der Wiederannäherung an das spirituelle und kulturelle Erbe. Im folgenden Jahr legte er persönlich den Grundstein für das Zentrum in Taschkent und beauftragte im vergangenen Jahr Beamte, die verlorenen Artefakte aufzuspüren.

Die Experten des CIC haben in Museen, Privatsammlungen, Universitäten und Institutionen nach den lange verschollenen Gegenständen gesucht.

Die Exponate in London umfassen Artefakte aus der ersten und zweiten Renaissance in Usbekistan sowie aus der Regierungszeit von Tamerlan. Sie wurden Anfang des Jahres bei den Auktionshäusern Sotheby's und Christie's in London ersteigert und sind nur ein Bruchteil der Schätze, die für das Zentrum beschafft wurden.

Der Generaldirektor des CIC, Firdavs Abdukhalikov, sagte in London:

„Ich möchte betonen, dass der Präsident der Republik Usbekistan nicht nur den Bau des Zentrums initiiert und finanziert hat, sondern auch persönlich die Rückgabe dieser Kulturgüter in Auftrag gegeben hat. Dies ist eine sehr persönliche und bewusste Mission, die wir mit einem starken Verantwortungsbewusstsein erfüllen."

„Unser Projekt zur Restaurierung dieser einzigartigen Artefakte aus der reichen Vergangenheit Usbekistans ist eine der bedeutendsten kulturellen Initiativen in der modernen Geschichte unseres Landes. Es macht uns stolz, dass so viele Schätze, die so lange in Usbekistan verloren waren, nun zurückgeführt werden, um ein lebendiges, atmendes und visionäres Zentrum zu bilden, das unser Erbe für kommende Generationen schützen und aufwerten wird."

„Ihre Wiedererlangung ist für unser Land von großer Bedeutung."

S.E. Ravshan Usmanov, Botschafter Usbekistans im Vereinigten Königreich, erklärte: „Usbekistan ist die Heimat einer reichen und alten Zivilisation, in der die Seidenstraße als wichtige Verkehrsader für den kulturellen und intellektuellen Austausch zwischen Ost und West diente."

„Heute investiert Usbekistan erheblich in die Wiederbelebung und Bewahrung dieses Erbes – unter anderem durch Initiativen wie die Gründung des Zentrums für Islamische Zivilisation in Taschkent. Dies spiegelt unser Engagement wider, unsere historische Identität anzunehmen und mit der Welt zu teilen."

Benedict Carter, Leiter der Abteilung für islamische und indische Kunst bei Sotheby's, erklärte: „Sotheby's freut sich sehr, die Mission des Zentrums für Islamische Zivilisation durch die Beschaffung von Gegenständen von kultureller und historischer Bedeutung aus Zentralasien unterstützen zu können. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dieser bedeutenden neuen Institution in Taschkent und darauf, einen nachhaltigen Beitrag zur Erhaltung der Kunst Zentralasiens zu leisten."

Das CIC wurde als „Symbol für nationale Identität, Wissen, Bildung und Kultur" konzipiert und befindet sich in einem neu errichteten, 10 Hektar großen Komplex. Es verfügt über eine Ausstellungsfläche von über 8.000 m², die das vorislamische Erbe, die erste und zweite Renaissance sowie die moderne Ära des „neuen Usbekistan" umfasst. In einer eigens dafür vorgesehenen Koranhalle wird der legendäre Othman-Koran aufbewahrt – eine der ältesten erhaltenen Koranschriften der Welt.

Das Zentrum ist ein Schritt zur Stärkung der nationalen Identität, zur Bekräftigung der kulturellen Unabhängigkeit und zur Anerkennung Usbekistans auf der internationalen Bühne als ein Land, das das islamische Erbe bewahrt und offen für Frieden und Dialog ist.

Informationen zum Zentrum

Das Zentrum für islamische Zivilisation soll später im Jahr 2025 eröffnet werden. Das 200 Mio. USD teure dreistöckige Gebäude misst 145 mal 115 Meter, und seine Kuppel ragt 64 Meter in die Höhe.

Das Hauptmuseum umfasst etwa 15.000 m². Das Zentrum wird auch ein Forschungszentrum sowie ein Labor für die Digitalisierung und Restaurierung von Daten beherbergen.

