Seiffer & Steiner Präzisionsteile GmbH

Seiffer & Steiner: Vom Familienbetrieb zum Best-Practice-Modell für agiles Wachstum

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Lauffen am Neckar (ots)

Viele deutsche Mittelständler stehen vor einer entscheidenden Herausforderung: Sie wollen wachsen und skalieren, ohne dabei in starre Strukturen und träge Prozesse abzurutschen. Gerade technische Dienstleister und kleine Fertigungsbetriebe fürchten die Nachteile großkonzernartiger Modelle – doch genau diese scheinen oft nötig, um Großkunden zu gewinnen. Ein gutes Beispiel liefert die Seiffer & Steiner Präzisionsteile GmbH: Das Unternehmen beweist, dass sich industrielle Leistungsfähigkeit auch ohne Bürokratie und Konzernmentalität erreichen lässt.

Der deutsche Mittelstand gilt seit Jahren als Rückgrat der Wirtschaft. Doch während handwerkliches Know-how und Flexibilität überzeugen, fehlt oft die industrielle Leistungsfähigkeit, um anspruchsvolle Aufträge von Konzernen oder sogar aus der Luft- und Raumfahrt zu gewinnen. Viele Unternehmen stagnieren, weil sie entweder am Wachstum scheitern oder dieses nur um den Preis schwerfälliger Strukturen erreichen. Flexible Betriebe laufen Gefahr, an Markterwartungen vorbeizugehen, während Großunternehmen an Bürokratie ersticken.„Viele Mittelständler kämpfen genau an dieser Schnittstelle: Sie wollen wachsen und neue Märkte erobern – doch das starre Konzernmodell passt schlichtweg nicht zu ihrer DNA“, erklärt Marc Steiner, geschäftsführender Gesellschafter der Seiffer & Steiner Präzisionsteile GmbH. „Wer diesen Spagat nicht schafft, landet schnell in einer Sackgasse: zu klein für Premium-Kunden – zu groß, um wendig zu bleiben.”

„Die Lösung liegt im individuellen Wachstumskonzept, das sich konsequent an den eigenen Stärken und den Bedürfnissen der Kunden ausrichtet und nicht an Vorgaben aus traditionellen Konzernstrukturen“, fügt er hinzu. Seit fast zwei Jahrzehnten geht er mit Seiffer & Steiner diesen Weg: weg vom Gießkannen-Prinzip, hin zu Authentizität, technischer Exzellenz und kompromissloser Kundenorientierung. „Entscheidend sind Mut, Entscheidungsfreude und der Wille, Verantwortung zu übernehmen – auch dann, wenn die Kapazitäten eigentlich noch knapp sind.“ Dass sich die Strategie lohnt, zeigt der kontinuierliche Aufstieg des Familienbetriebs aus Lauffen am Neckar. Mit 25 Mitarbeitern, modernem Maschinenpark und internationalem Kundenstamm gilt Seiffer & Steiner heute als Best-Practice-Modell für skalierbares Wachstum im Mittelstand: agil, leistungsfähig und dennoch persönlich – ganz ohne Wasserkopf, Silodenken oder überbordende Bürokratie.

Seiffer & Steiner: Vom kleinen Familienbetrieb zum industriellen Vorzeigemodell

„Als wir 2004 gestartet sind, war die Auftragslage alles andere als sicher“, erinnert sich Marc Steiner. Die Gründung fiel mitten in eine Wirtschaftskrise, doch gerade darin lag die Chance. Mit Erfahrung aus Vertrieb und Zerspanung, kombiniert mit dem Anspruch, höchste Qualitätsmaßstäbe zu erfüllen, wagte das Team den Schritt in die Premiumfertigung. Schon früh investierte man in Know-how, Infrastruktur und Kundenbeziehungen statt in schnelles Wachstum. Der Standort Lauffen am Neckar erwies sich als ideal für die Nähe zu OEMs, Start-ups und internationalen Kunden. „Wir haben die ersten Jahre als permanente Bewährungsprobe gesehen“, so Marc Steiner. Heute zählen Mercedes, Porsche und Audi ebenso zu den Kunden wie Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt sowie die Start-up-Szene – ein Vertrauensbeweis, gewachsen aus kleinen Schritten.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die bewusst gewählte Zielgröße. „Für Großkunden sind wir groß genug, bleiben aber flexibel genug für individuelle Projekte – und werden nie zum Wasserkopf“, erklärt er. Rund 30 bis 50 Mitarbeitende sind mittelfristig das Ziel. Die Strukturen sind klar, aber mit kurzen Wegen. Flache Hierarchien, direkte Kommunikation und schnelle Entscheidungen prägen das Miteinander. „Bei uns kennt jeder die Kunden und Projekte persönlich“, sagt Steiner. „So können wir bei Bedarf innerhalb von Stunden reagieren.“ Genau diese Agilität überzeugt – besonders bei Entwicklungsprojekten und Prototypenfertigung.

Struktur ohne Konzernmentalität: Familiengeführt und professionell

Das Unternehmen ist bis heute ein klassischer Familienbetrieb mit klarer Rollenverteilung: Marc Steiner führt als geschäftsführender Gesellschafter Vertrieb, Strategie und Außenauftritt, während Udo Seiffer als technischer Geschäftsführer die Fertigung und das Tagesgeschäft verantwortet. „Wir kennen unsere Mitarbeiter, die Herausforderungen und die Chancen jedes einzelnen Projekts – und lassen kein anonymes Entscheidergremium über Strategie oder Investitionen bestimmen“, so Marc Steiner.

Dabei nutzt das Unternehmen alle Vorteile moderner Managementmethoden, ohne in bürokratische Untiefen zu geraten. Es gibt keine starren Genehmigungsprozesse, keine komplexen Abteilungen, sondern unternehmerische Verantwortung mit hoher Eigeninitiative und pragmatischer Lösungsorientierung. „Wir investieren gezielt in den Maschinenpark, ins Messlabor und in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden, mit dem Anspruch, immer auf dem technisch neuesten Stand zu bleiben, ohne uns in unnötiger Komplexität zu verlieren.“

Professionalisierung ohne Bürokratie: Technische Exzellenz trifft Effizienz

Seiffer & Steiner zeigt, wie Modernisierung im Mittelstand funktionieren kann. „Wir haben früh in neue Maschinen und Infrastruktur investiert – auch ohne sichere Serienaufträge“, erinnert sich Steiner. Zum Maschinenpark gehören CNC-Fräszentren und Präzisionsmesslabore. Ergänzt wird dies durch digitale Prozesslandschaften, die Transparenz und schnelle Entscheidungen ermöglichen. „Jeder versteht die Anforderungen und weiß, wie die Lösung aussehen muss. Bürokratie? Fehlanzeige.“

Auch der direkte Draht zur Geschäftsführung ist bei Seiffer & Steiner gelebte Praxis. Ob Erstgespräch oder komplexes Projekt – Kunden arbeiten unmittelbar mit den Chefs, Ingenieuren und Fachkräften zusammen. „Gerade bei Prototypen und Musterteilen ist die direkte Abstimmung entscheidend“, sagt Marc Steiner. Diese Unmittelbarkeit gilt als großer Pluspunkt – nicht nur für Automobil- und Luftfahrtbranchen, sondern auch für Start-ups, die auf Geschwindigkeit setzen. „Wir verstehen uns als Partner auf Augenhöhe – nicht als gesichtslose Zulieferer.“

Warum das Modell in die Zukunft weist – Blaupause für andere Betriebe

Der Weg zu industrieller Größe war nicht immer leicht: „Vorurteile gegen kleine Betriebe und mangelndes Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit haben uns lange begleitet“, gibt Marc Steiner offen zu. „Wir mussten immer wieder beweisen, dass wir mit den Großen mithalten können.“ Gezielte Investitionen in Personal und Maschinen sowie der Fokus auf Einzel- und Kleinserien halfen, Widerstände zu überwinden. „Diversifizierung war unser Risikopuffer – und die Bereitschaft, mutig zu investieren, unser Erfolgsgeheimnis.“ Heute ist Seiffer & Steiner wirtschaftlich unabhängig und weiter auf Wachstumskurs.

Heute ist das Erfolgsmodell von Seiffer & Steiner keine Ausnahmeerscheinung, sondern als Vorlage für zahlreiche Mittelständler und technische Dienstleister geeignet: „Sich bewusst gegen starre Konzernstrukturen zu entscheiden, ist Chance, nicht Risiko“, betont Marc Steiner. Kunden suchen flexible, lösungsorientierte Partner – lange Entscheidungswege schrecken ab. Seiffer & Steiner baut deshalb auch internationale Netzwerke aus, etwa mit Zulieferern in Asien. „Der Schlüssel liegt in Qualität, Geschwindigkeit und direkter Kommunikation – bei gleichzeitiger Leistungssteigerung“, so Marc Steiner.

Das Modell zeigt: Mittelständler, Dienstleister und Start-ups können wachsen, ohne ihre Identität zu verlieren. „Man kann modernisieren und Großkunden gewinnen – ohne in Bürokratie zu ersticken“, fasst er zusammen. Das Erfolgsgeheimnis: Fokus auf Stärken, Authentizität und Entscheidungsfreude. „Wer diese Prinzipien ernst nimmt, dem stehen auch mit begrenzten Mitteln alle Möglichkeiten offen.“

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