Simtra

Simtra BioPharma Solutions erweitert den Standort Halle/Westfalen um ein neues Produktionsgebäude

Halle/Westfalen (ots)

Simtra BioPharma Solutions hat heute bekannt gegeben, dass sie den Bau ihres neuen Produktionsgebäudes am Standort Halle abgeschlossen haben. Als führendes Unternehmen in der CDMO-Branche mit Spezialisierung auf sterile Arzneimittel stärkt Simtra seine Präsenz in Europa und Nordamerika, um der weltweit steigenden Nachfrage nach wichtigen injizierbaren Medikamenten gerecht zu werden.

Nach der Erweiterung beläuft sich die Produktionsfläche am Simtra-Standort in Halle auf nahezu 12.000 Quadratmeter; das Unternehmen beschäftigt dort 950 Mitarbeitende. Die erweiterte Anlage mit einer Fläche von über 1.800 Quadratmetern wird 150 neue Arbeitsplätze schaffen und betont Simtras Rolle als attraktiver Arbeitgeber in der Region.

Durch den neuen Produktionsstandort in Halle/Westfalen ist Simtra in der Lage, Kunden weltweit bei der Herstellung hochwertiger und innovativer Arzneimittel für komplexe Moleküle zu unterstützen. Die Erweiterung schafft zusätzliche Kapazitäten für das Fill-&-Finish von vorgefüllten Spritzen sowie Vials mit hochpotenten Wirkstoffen und trägt damit der weltweit steigenden Kundennachfrage Rechnung. Außerdem wurden vier neue Gefriertrockner installiert, womit die Gesamtzahl am Standort Halle auf 15 steigt. Diese Trocknung ist ein entscheidender Prozess zur Erhaltung der Stabilität empfindlicher Moleküle.

Mit Start der Produktion wird auf beiden Linien eine hohe Nachfrage erwartet - ein klares Zeichen für Simtras Etablierung als vertrauenswürdiger Partner mit umfassender Expertise.

"Mit dieser Erweiterung in Halle sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Kunden bei der beschleunigten Entwicklung neuer Therapien, wie etwa gezielte Krebstherapien, zu unterstützen und diese lebenswichtigen Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen", sagt Franco Negron, CEO von Simtra BioPharma Solutions. "Mit der Eröffnung des neuen Produktionsgebäudes erfüllen wir unser Versprechen gegenüber unseren Kunden. Die hochmoderne Anlage erweitert unser Know-how in der Vials-Abfüllung in großen Mengen für flüssige und lyophilisierte Produkte sowie im Bereich vorgefüllter Spritzen, einer neuen Technologie für unseren Standort in Halle."

Über Simtra BioPharma Solutions

Simtra BioPharma Solutions ist ein führendes, unabhängiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung injizierbarer Arzneimittel.

Simtra bietet sowohl erstklassige cGMP-konforme sterile Fill-&-Finish-Lösungen, als auch technisches Fachwissen und hochwertigen Service an. Simtras einzigartiger und partnerschaftlicher Ansatz unterstützt Kunden, ihre strategischen Ziele zu verfolgen.

Biotechnologie- und Pharmaunternehmen arbeiten mit Simtra zusammen, wenn sie ihre Wirkstoffe auf den Markt bringen wollen - sei es zur weltweiten Einführung einer Innovation, zur Verbesserung einer Formulierung oder zur proaktiven Risikominimierung, um ihr Unternehmenswachstum zu fördern.

Simtras erfahrene Expertenteams liefern maßgeschneiderte, flexible Lösungen, damit ihre Kunden ihre Produktziele stets in höchster Qualität erreichen - und die Medikamente dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden: bei den Patienten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.simtra.com.

