Jugendveranstaltung ,EINE WELT - Jung. Global. Deine Zukunft!' lädt zum Mitgestalten ein

Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 wird das Vienna House Andel's in Berlin zum Treffpunkt für junge Menschen, die sich für die Zukunft unseres Planeten einsetzen möchten. Bei der Jugendveranstaltung "EINE WELT - Jung. Global. Deine Zukunft!" kommen rund 200 engagierte Jugendliche aus ganz Deutschland zusammen, um gemeinsam über Lösungen für globale Herausforderungen zu diskutieren, innovative Projektideen zu entwickeln und sich zu vernetzen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze eröffnet die Veranstaltung.

"Die Herausforderungen, vor denen wir als Weltgemeinschaft stehen, sind gewaltig: Kriege, Krisen und Klimakatastrophen machen uns immer schwerer zu schaffen und es sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit fast 80 Jahren nicht. Umso ermutigender finde ich, mit welcher Begeisterung und Entschlossenheit so viele Kinder und Jugendliche ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Ihr Engagement, unsere Welt für uns alle gerechter und lebenswerter zu gestalten, ist beeindruckend. Dieses Wochenende gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Visionen mit anderen engagierten Jugendlichen zu teilen und gemeinsam konkrete Projekte und Ideen zu entwickeln, damit aus Visionen Realität werden kann. Damit wollen wir junge Menschen ganz konkret unterstützen, ihre Zukunft selbst mitzugestalten", sagt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.

Sie wird das Jugendwochenende, das Teil des bundesweiten Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik ist, am Freitagabend eröffnen und in einer Podiumsdiskussion mit den Jugendlichen, Kooperationspartner*innen und Akteur*innen aus Bildung und Zivilgesellschaft ins Gespräch kommen. Thematisch werden dabei Fragen im Zentrum stehen, wie Demokratieförderung in der Schule gelingen kann sowie die Notwendigkeit, demokratische Prozesse strukturell, zielgerichtet und langfristig in den Mikrokosmus Schule zu integrieren.

Ein starkes Zeichen für die Zukunft

Die Jugendveranstaltung, organisiert von Engagement Global gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bietet jungen Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren eine einzigartige Plattform, um ihre Ideen für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einzubringen und sich in interaktiven Workshops weiterzubilden. Themen wie Demokratiebildung, Klimaschutz, Jugendpartizipation und fairer Handel stehen dabei im Fokus.

Kreativität trifft auf Engagement

Ein besonderes Highlight des Wochenendes wird neben thematisch vielfältigen und interaktiven Workshops das Abendprogramm sein. Dabei erwarten die Teilnehmenden am ersten Abend vielfältige Austausch- und Vernetzungsangebote wie ein Open Mic, eine Bastelaktion zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie einen Poetry Slam. Am zweiten Abend werden die Ergebnisse aus den Workshops anhand von Präsentationen, kleinen Gedichten und Aufführungen von den Jugendlichen vorgestellt. Außerdem bereichern Gewinner*innen des Song Contests "Dein Song für EINE WELT!", der offiziellen Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik, das Programm mit musikalischen Auftritten. Dabei präsentieren sie ihre eigenen Songs, die sich thematisch mit entwicklungspolitischen Fragen auseinandersetzen - ein Beweis dafür, wie Musik Menschen verbinden und inspirieren kann.

Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik endet

Das Jugendwochenende markiert nicht nur den Abschluss der aktuellen Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik, sondern stellt auch die Weichen für die kommenden Jahre. Bereits jetzt richtet sich der Blick auf den Start der nächsten Song Contest-Runde Anfang 2025 sowie die nächste Schulwettbewerbsrunde im Schuljahr 2025/2026. "Es ist unser erklärtes Ziel, das entwicklungspolitische Engagement junger Menschen nachhaltig zu fördern und zu stärken. Deswegen schaffen wir einen Raum, in dem Austausch und Kooperation möglich sind und Spaß machen", kündigt Ingrid Arenz, Geschäftsführerin Engagement Global, an.

Über den Schulwettbewerb

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle" wird von Engagement Global gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt. Seit dem Schuljahr 2003/2004 findet der Wettbewerb alle zwei Jahre statt und verfolgt das Ziel, den Lernbereich Globale Entwicklung im Unterricht aller Jahrgangsstufen und Schulformen zu verankern und Kinder und Jugendliche für globale Themen und Herausforderungen zu sensibilisieren und zu aktivieren. Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Medien und Wirtschaft sowie Fachpartner unterstützen den Wettbewerb. Aktuell sind dies: Aktion gegen den Hunger, Bertelsmann Stiftung, Cornelsen Verlag, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Spiesser - die Jugendzeitschrift, TUI Care Foundation sowie ZEIT für die Schule.

