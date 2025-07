PLAKATUNION Außenwerbe-Marketing GmbH & Co.KG

Hohe Plakat-Reichweiten plus kreativ umgesetzte Botschaften - zwei Stärken auf Werbeflächen entfalten gemeinsam eine optimale Wirkung

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Die Plakatunion zeigt in einer Kampagne anhand der vier Themen "Im Rahmen der Kommunikation, Inspiration, Dimension und Evolution" eindrucksvoll, wie man durch eine kreative Umsetzung kombiniert mit hohen Reichweiten erfolgreich für sich werben kann. In ganz Deutschland sorgen die Plakate des Unternehmens durch ihre außergewöhnlich bunte Gestaltung auf Werbegroßflächen und Litfaßsäulen für viel Aufmerksamkeit.

Die einprägsamen Motive visualisieren auf spielerische Weise die Stärken der Medien der Plakatunion. Die Werbeträger des Unternehmens bieten viel Platz für Inspiration, um sich unterschiedlichen Zielgruppen überdimensional zu präsentieren und mit ihnen zu kommunizieren. Das Thema Evolution regt dazu an, mit guten Ideen neue Wege zu beschreiten. "Mit unserer Kampagne #PlakatunionIchSehDich zeigen wir auf unterhaltsame Art und Weise, wie Plakatwerbung Menschen erreicht, berührt und in Erinnerung bleibt" erläutert Waldemar Dyck, der Geschäftsführer der Plakatunion.

Ob national, regional oder lokal, das Medium für hohe Reichweiten

Mit einem Anteil von beinahe zehn Prozent am Gesamtwerbemarkt ist Plakatwerbung das Medium, das in ganz Deutschland, in einer seiner Regionen oder einer seiner Städte zuverlässig überproportionale Reichweiten bietet. Die Werbeträger Großfläche, Ganzsäule oder City-Light Poster sind rund um die Uhr präsent. Sie erreichen jederzeit die mobile Bevölkerung. So schaffen sie Sichtbarkeit im Alltag. Und sie können, wie die Kampagne der Plakatunion beweist, mit einer kreativen und zugleich plakativen Gestaltung zum echten Hingucker werden.

Die Plakatunion hat bundesweit über 34.000 Werbeträger

Die bereits seit über 20 Jahren erfolgreiche Plakatunion bietet in ihrem Portfolio eine große Auswahl von derzeit rund 28.000 Werbegroßflächen und 6.000 Plakatsäulen bundesweit. Sie gehört damit zu den führenden Außenwerbegesellschaften in Deutschland. Die Werbeträger zeichnen sich durch hohe Kontaktzahlen aus, ein Vorteil, den andere Medien wie TV, Radio, Printmedien und sogar Internet-Plattformen für ihre Plakat-Kampagnen selbst zu nutzen wissen.

Mehr Infos zur Plakatunion: www.plakatunion.de

Original-Content von: PLAKATUNION Außenwerbe-Marketing GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell